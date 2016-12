“La grieta no es algo nuevo en la política argentina”

< > Baschetti: “Todos aquellos partidos políticos populares del cono sur que nacieron al mismo tiempo ya no existen. Sólo el peronismo mantiene de forma inalterable su vigencia”.

El investigador cree que la Argentina vive, desde el golpe de 1955, “una ola de revanchismo y odio” que “envolvió a los segmentos sociales más ricos y poderosos”, actualmente representado por el macrismo, “en contra de los sectores populares”. Baschetti define al peronismo exclusivamente como “nacional, popular y revolucionario”. Asegura que el ataque del ERP a la guarnición de Ejército en Azul, en 1974, fue “realmente un despropósito” y que “perjudicó enormemente el desarrollo de la lucha popular”. Analizó el caso particular del Peronismo Auténtico, del cual participó Bidegain.

Roberto Bruno Baschetti nació en Buenos Aires, en pleno gobierno justicialista, el 16 de junio de 1950. Es licenciado en Sociología y experto en peronismo, nombrado en julio de 2016 como integrante del Centro de Investigadores de la Biblioteca Nacional de la República Argentina. Es autor de veinticinco libros sobre peronismo y decenas de colaboraciones. En 2015, recibió la distinción como Personalidad Destacada, otorgada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “por su aporte a la recuperación de la memoria histórica y política de nuestro país”. Concedió a este diario una extensa entrevista, cuyos tramos principales son los que siguen.

–¿Por qué se considera a menudo que es tan difícil definir al peronismo? En una extensa bibliografía, se lo ha caracterizado como “revolucionario” o “filonazi”, “populismo” o “autoritarismo”, entre otras etiquetas. Y los debates continúan, de la mano de historiadores argentinos y extranjeros…

–No es difícil definir al peronismo. Ocurre que quien trata de hacerlo –todos, yo también– no parte de cero, ni de una mente virginal abierta a nuevos descubrimientos, sino que lo hace a partir de supuestos, de preconceptos ideológicos, donde se quiere a través de la investigación (teórica, empírica o como sea) arribar a las conclusiones que ese mismo investigador tiene in mente al comenzar su trabajo. Siempre recuerdo cuando estudié estadística en la carrera de Sociología y el titular de la materia dijo que cuando, ya profesionales, fuésemos contratados por una empresa, lo primero que había que preguntarle a ésta, es qué debíamos demostrar –nos pagaban por ello– para entonces accionar sobre las variables oportunas que llevasen a la verdad deseada. Nada librado al azar. Con la definición de peronismo pasa igual.

–Entonces, ¿cómo define usted al peronismo?

–Es un movimiento nacional, popular y revolucionario. Nacional porque defiende nuestra esencia y nuestra argentinidad, aquello que nos hace diferentes del resto, aquí y en el mundo. Es Popular porque sin pueblo esa cualidad nacional se transformaría en un nacionalismo de minorías o de élite; precisamente una de las veinte verdades peronistas (la segunda) apunta a esto cuando proclama que El peronismo es esencialmente popular. Y el peronismo es Revolucionario porque su finalidad es cambiar las estructuras injustas en todos los órdenes (político, social, económico) en beneficio de ese mismo pueblo. Si se quiere, agréguesele algo más: sus tres banderas históricas: justicia social, independencia económica, soberanía política (cuando se puede, llevadas a su máximo exponente, como en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández) hacen que un porcentaje muy elevado de nuestro pueblo siga siendo peronista y vote a sus candidatos en elecciones, pese a que ya han pasado setenta años de la fundación del peronismo y todos aquellos partidos políticos populares del cono sur que nacieron al mismo tiempo (APRA, MNR, Partido Trabalhista, etc.), en aquella coyuntura histórica, ya no existen. En tanto que el peronismo mantiene de forma inalterable su vigencia.

–¿Considera que era realmente necesaria la legislación represiva que propició Perón y se votó a fines de enero de 1974? La prensa de la Tendencia revolucionaria, por ejemplo, cuestionó a Perón con términos muy severos…

–La legislación represiva (ley de reforma al código penal) fue votada en el recinto del Congreso, porque el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), es decir, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), intentó tomar por sorpresa y por las armas, el Regimiento 10 de Caballería Blindada y el Grupo de Artillería Blindada 1 de Azul, el 19 de enero de 1974. Ocurrió durante el gobierno constitucional de Perón, ungido presidente por tercera vez y por la voluntad popular con el 62% de los votos, cuatro meses antes. Realmente un despropósito, que perjudicó enormemente el desarrollo de la lucha popular, desde el mismo momento que esa reforma penal se volvió contra un sector mayoritario del pueblo peronista. Así también lo visualizaron los ochos militantes de la Juventud Peronista que renunciaron a sus bancas para no avalar el proyecto represivo que se instrumentaría rápidamente con la llegada de los comisarios Margaride y Villar al frente de la Policía Federal. Es más, de esos ocho jóvenes diputados renunciantes, dos perdieron la vida asesinados por la futura dictadura cívico-militar (Armando Croatto y Diego Muniz Barreto) y uno más al menos, sufriría largos años de cárcel (Carlos Kunkel).

–¿Por qué el Peronismo Auténtico, del cual participó el exgobernador Bidegain, no evolucionó a partir de 1975? ¿Sólo fue por el desarrollo del golpe de Estado de 1976 o intervinieron otras variables? Pero también, ¿cuál fue el objetivo del Peronismo Auténtico, frente a la avanzada de López Rega y su Triple A, durante el isabelismo?

–El Partido Peronista Auténtico (PPA) no evoluciona luego de 1975 por diversas razones, que van desde la discusión en su seno de dos posturas para la coyuntura (una más política otra no tanto) hasta la imposibilidad de ir creciendo, debido al golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976. Pero los historiadores no dan cuenta , soslayan o ignoran la importancia que el mismo tuvo al originarse, como opción al anquilosado Partido Justicialista (PJ) oficial que solo podía mostrar como figuras a María Estela Martínez de Perón, José López Rega y un grupo de políticos y sindicalistas que los seguían, muchos de ellos con más prontuario que currículum partidario y hasta había algunos que en la década anterior habían enfrentado al propio Perón y sus directivas desde el exilio, con el absurdo de proclamar de que Hay que estar contra Perón para salvar a Perón. Ahora, ya éste había fallecido y como él mismo lo había dicho, su único heredero era el pueblo. Parte de ese pueblo peronista optó por armar una estructura partidaria por afuera del oficialismo. En él convergieron viejos militantes de la Resistencia Peronista, miles y miles de jóvenes de la Juventud Peronista y cuadros de Montoneros, entre otros. En poco tiempo cumplieron con todos los requisitos necesarios para presentar un nuevo partido. A ocho meses de su creación el PPA estaba organizado en 16 distritos electorales. Las afiliaciones superaron con creces la cantidad necesaria para legitimarse. Llegaron a tener un medio gráfico propio (El Auténtico, de alcance nacional). La Junta Promotora Nacional del PPA estuvo compuesta por Dante Viel y Andrés Framini en Capital Federal; Oscar Bidegain, Armando Cabo y los montoneros Norberto Habbeger y Miguel Zavala Rodríguez por provincia de Buenos Aires. Antonio Lombardich por Córdoba, Felipe Gallardo por Chaco, Jorge Cepernic por Santa Cruz, Gerardo Bavio por Salta, Alberto Martínez Baca por Mendoza, Mario Aguirre por Santa Fe e Ismael Salame por Tucumán. Prevenidos, desde el poder le prohibieron “leguleyamente” el uso del nombre “Peronista”. La única intervención en elecciones del PPA (13-4-75) fue en la provincia de Misiones un espacio político, social y cultural predominantemente agrario; así y todo fueron la tercera fuerza electoral (muy lejos en números del PJ y la UCR respectivamente, con casi un 10% de los votos emitidos) y colocaron dos diputados provinciales: Juan Bautista Figueredo y Pablo Fernández Long. Seguramente si no se hubiera interrumpido abruptamente el sistema democrático en Argentina, un año más tarde, la experiencia de PPA podría haberse robustecido en calidad y número.

–En su libro sobre el antiperonismo precisamente explica el incremento de la violencia desde el golpe de Estado de 1955. ¿Por qué cree que logró perdurar ese antagonismo en la sociedad argentina?

–Usted hace referencia a mi libro La violencia oligárquica antiperonista. Su consecuencia directa, donde trato de explicar desde los hechos concretos, desde lo fáctico, desde el dato irrefutable, que a partir de la caída de Perón en 1955, una ola de revanchismo y odio envolvió a los segmentos sociales más ricos y poderosos en contra de los sectores populares, beneficiarios directos de la política peronista. Estos últimos durante los nueve años que van desde 1946 a 1955 dejaron de tener solo obligaciones para tener también derechos: derecho al trabajo y a una retribución justa por el mismo, derecho a una vivienda propia, derecho a la educación, derecho a la salud plena, derecho a una jubilación digna. Bastó que la oligarquía estuviese nuevamente a cargo del ejecutivo, para que todos esos avances sociales se fuesen perdiendo. Y no solo eso. Tiraron abajo la residencia presidencial de la calle Austria –el Palacio Unzué, una belleza arquitectónica– por el solo hecho de que allí habían vivido Perón y su esposa, se indignaron porque en las colonias infantiles de la Fundación Eva Perón los niños comían carne, pollo y pescado y se les ponía perfume luego de bañarlos (lo que visualizaban como “un derroche”) y cegaron las piscinas populares frente al Río de la Plata, cerca del Aeroparque, para que los “cabecitas negras” con su presencia no afearan el lugar. Eso habla de quienes eran y como pensaban los “libertadores”; que además aspiraban a que Perón fuese un mal recuerdo de pronto olvido en la historia de la república. Ellos querían volver a la “década infame”. No contaron con la lealtad del pueblo con su líder, porque esa cualidad nunca la conocieron ni la llevaron a la práctica y cuando se dieron cuenta que esa lealtad popular se transformaba en “resistencia peronista”, apelaron sin éxito para contrarrestarla a las persecuciones, encarcelamientos, proscripciones, exilios y fusilamientos. Volviendo a su pregunta: el antagonismo se hizo evidente. Pero ya venía de antes. Y recorrió siempre la historia argentina con diferentes nombres: federales y unitarios; radicales yrigoyenistas y conservadores, peronistas y gorilas, kirchneristas y macristas. Ahora le dicen “la grieta”, pero como puede apreciarse no es nada nuevo en la política argentina. Los nombrados en primer término de cada antagonismo defendieron o defienden los principios nacionales y populares; los otros los intereses de minorías oligárquicas y sectores concentrados de poder directamente ligados al imperio y recurren a la violencia atroz, desembozada, explícita, cada vez que lo creen necesario para defender sus privilegios.

“BIDEGAIN JAMÁS HUBIESE DADO SU VOTO PARA EL PAGO A LOS FONDOS BUITRES”

–El azuleño Oscar Bidegain fue diputado nacional del PJ a fines de los 40 y comienzos de los 50. Defendió a Perón en el Congreso en la puja con la Iglesia, poco antes del golpe de Estado de 1955. En 1973 asumió como gobernador bonaerense. El ataque del ERP a la unidad militar de Azul desencadenó su caída en 1974 ¿Cómo analiza ese proceso de militancia justicialista de Bidegain, prácticamente desde el origen del movimiento, hasta la abrupta renuncia?.

–Bidegain es uno de los hombres más probos y leales que dio el Movimiento Peronista en toda su existencia hasta la fecha. Entre 1931 y 1943 se opone a la entrega económica del país desde diversos partidos nacionalistas que lo cuentan entre sus filas. En 1945 se incorpora al Partido Laborista que propicia la candidatura de Perón. En 1946 funda el Partido Peronista de Azul y es diputado provincial por el peronismo para el período 1948-1952. En 1952 es reelecto como diputado; pero a nivel nacional, ahora para el período 1952-1958. Para 1955 es presidente del Bloque de Diputados Nacionales del Partido Peronista. Ese mismo año, durante los bombardeos gorilas a Plaza de Mayo el 16 de junio, se presenta con su arma (era Campeón Mundial de Tiro por Equipos en categoría Revólver) para defender el orden constitucional contra los alzados. Desde el 24 de octubre de 1955 y hasta el 26 de noviembre de 1957, es encarcelado por la dictadura de Aramburu y Rojas y todos sus bienes interdictos. Al salir de prisión, Perón lo nombra integrante del Comando Táctico Nacional Peronista en la Resistencia. Un año más tarde por tal motivo, es víctima de un atentado que se repite en 1960 cuando le arrojan explosivos que destruyen completamente el balcón de su casa, en un primer piso. En 1971 por su idoneidad y compromiso con la causa popular es designado para actuar en varios cargos partidarios. El año 1972 (el del “Luche y Vuelve”) lo encuentra como organizador del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires; controlando afiliaciones, promoviendo el cotejo democrático interno sin proscripciones y reorganizando los cuerpos orgánicos estatutarios. En 1973 por el voto soberano y en representación del Frente Justicialista de Liberación Nacional (FREJULI) es elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bajo su mandato tiene lugar esa experiencia tan particular que fue el “Operativo Dorrego” donde jóvenes peronistas y militares (conscriptos y suboficiales en su gran mayoría), trabajan codo a codo para solucionar problemas sociales de infraestructura en la provincia. El 24 de enero de 1974 se ve obligado a renunciar a la gobernación, acosado por la derecha burocrática y traidora del propio peronismo y por cierto sector de la izquierda revolucionaria que seguía con sus acciones armadas pese a que el país transitaba por un ámbito democrático y con un gobierno elegido por el pueblo. Muerto Perón, ese mismo año, la Triple A lo condena públicamente a muerte. En 1975 se ordena su captura falsificando pruebas, se busca sacarlo del medio, ya que con otros compañeros estaba organizando el Partido (Peronista) Auténtico contra la traición de Isabel Martínez, López Rega y demás secuaces. Para 1977 –plena dictadura–, acorralado por los militares golpistas, acosado por una caricatura de justicia y perseguido por los grupos de tareas de la dictadura para asesinarlo, es obligado por sus propios compañeros a viajar al exterior para preservar su vida. En la ciudad de Roma, el 20 de abril de ese mismo año, como representante del Partido (Peronista) Auténtico es co-fundador, juntamente con la organización político-militar Montoneros y otros representantes, del Movimiento Peronista Montonero que sigue resistiendo a la dictadura genocida. Bidegain, con motivo de la guerra de Malvinas, en 1982, intenta regresar a la Argentina, ofreciéndose como “combatiente, como médico o como instructor de tiro”: la misma dictadura se lo impide. En 1983 con la debacle de los uniformados vuelve al país, pero en el marco de “la teoría de los dos demonios” propiciada por el gobierno del Dr. Alfonsín y sabiendo de una orden de arresto vigente en su contra opta nuevamente por el exilio. Lo demás es historia reciente y sabida: en diciembre de 1989 recibe un indulto presidencial, vuelve con nosotros, se radica en Azul y el 30 de septiembre de 1993 con 88 años, con problemas hemipléjicos y cardíacos, regresa triunfal a la Casa de Gobierno de La Plata donde es recibido con todos los honores por el gobernador Duhalde. El 7 de septiembre de 1994 es declarado ciudadano ilustre de la provincia que lo vio nacer. Fallece el 15 de diciembre de ese mismo año a la edad de 89 años rodeado de los suyos. Ni cárcel, ni persecuciones ni el exilio lo apartaron de su camino. Defendió con convicción sus ideas peronistas en pos de una Patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana hasta el último día de su existencia. Jamás de los jamases hubiese dado su voto para el pago a los fondos buitres o para facilitarle medidas al ejecutivo actual que solo gobierna a favor de los ricos.