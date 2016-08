“La idea es estar permanentemente gestionando sobre las diferentes demandas que surgen en nuestro pueblo”

< > “Esta semana mantuve una reunión con los representantes de la empresa constructora PF. Están por hacer un movimiento de suelos y la idea es que esto sirva además de transpirabilidad para los vecinos de esa zona, que se haga un lugar de esparcimiento teniendo en cuenta que muchos vecinos en época de verano visitan ese lugar. Todo esto sirve para que se continúe con esta obra y finalmente pueda estar terminado el Puente Mirande”, expresó Roldán.

Así lo expresó el Delegado Municipal de Cacharí en diálogo con este diario. En la charla, entre otras cosas, habló sobre la planta de URECA, la obra del Puente Mirande, las tareas que se están llevando a cabo en diferentes caminos rurales, y los trabajos que actualmente se realizan en el ejido urbano de la vecina localidad.

CACHARÍ (De Nuestro Corresponsal) Héctor Roldan es florense de nacimiento pero se considera cachariense por adopción, ya que en esa localidad se radicó y formó su familia hace varias décadas. Este vecino -que hace apenas un año se retiró de la Policía Bonaerense- desde hace mucho tiempo está comprometido con la tarea de las comisiones vecinales e incluso preside la de su barrio. Recibió a este medio en su despacho, donde hace apenas un par de semanas asumió como Delegado Municipal después de la renuncia del delegado saliente Nicolás Cartolano.

“Reordenamiento interno”

– ¿Cómo surgió el ofrecimiento para asumir como Delegado Municipal?

-Durante la pasada campaña electoral estuve militando en el espacio que lidera Hernán Bertellys y todo surgió después de la renuncia de Nicolás Cartolano, cuando me convocó el Intendente a una reunión en la que me planteó la posibilidad de asumir en el cargo. Luego de algunas charlas -de las que también participo el Secretario de Gobierno- acepté y hoy estoy aquí, a cargo de la Delegación Municipal. En esta tarea me acompaña como Secretario Emiliano Benavidez, en quien confió plenamente para este trabajo.

– ¿Cómo ha sido organizar el trabajo ya que todos sabemos que existe una gran demanda en distintos sectores de la comunidad?

-La primera semana estuvo dedicada ante todo a realizar un reordenamiento interno. Estamos trabajando en caminos rurales: en la zona de Parish, también en el camino a la Escuela 44, donde está bastante destruido. En la zona urbana empezamos con un trabajo en la Avenida España, donde estamos haciendo un entoscado y luego se hará el “fresado”; esta calle tiene mucho tránsito y es muy importante este trabajo para evitar los inconvenientes en épocas de lluvias. También estamos haciendo las sendas peatonales en la Avenida San Martín y España. Ahí tenemos una escuela pero la idea es hacerlo en todas las esquinas asfaltadas.

El trabajo en Salud

– En lo que respecta al área de salud ¿Cómo se está trabajando?

– Me reuní con el Director del Hospital, también con integrantes de la Cooperadora. Hay un expediente -que es el N° 141- donde están reclamando los trabajadores un plus del 20 por ciento, que ya está en manos del Intendente, por suerte está muy avanzado. Con respecto a la cooperadora estamos trabajando en el nuevo arrendamiento del campo del legado de Margarita Mancuso y confío que vamos a llegar a un buen acuerdo.

“Hay mucho para reclamar, para gestionar”

– ¿Cómo se organiza el trabajo teniendo en cuanta el déficit de maquinarias y también de algunas cuestiones económicas que afectan en algunos casos la falta de combustible?

-Por el momento estamos trabajando bien. Hasta ahora las maquinarias responden y el combustible no sobra pero alcanza para los trabajos que estamos llevando adelante. Hay mucho para reclamar, para gestionar. Estoy trabajando en el ordenamiento y el conocimiento, lo cual lleva un tiempo. Me reuní también con representantes de los trabajadores de ATE, quienes me plantearon sus inquietudes. Creo que ha sido una buena charla de trabajo.

“URECA es un basural, lo de planta de reciclaje no existe”

– ¿Cómo está la situación de URECA y sus trabajadores?

-URECA es un basural, lo de planta de reciclaje no existe. El Intendente se ha reunido con el Ministro de Medioambiente de la provincia y sé que está trabajando en un proyecto que se estaría anunciando en un futuro próximo. Mientras tanto tenemos que darle una respuesta urgente a la situación. Hoy por hoy creo que hay para trasladar a Azul alrededor de 200 bateas de basura y eso no es tarea fácil. Es una situación muy complicada.

El Puente Mirande

– ¿Como está la construcción del Puente Mirande?

-Esta semana mantuve una reunión con los representantes de la empresa constructora PF. Están por hacer un movimiento de suelos y la idea es que esto sirva además de transpirabilidad para los vecinos de esa zona, que se haga un lugar de esparcimiento teniendo en cuenta que muchos vecinos en época de verano visitan ese lugar. Todo esto sirve para que se continúe con esta obra y finalmente pueda estar terminado el puente.

“Es mucho el trabajo; es mucha la demanda social”

-¿Están prevista obras para la localidad en el transcurso del año?

-Por ahora no puedo adelantar nada, pero sí confió que pronto las estaremos anunciando.

–Para finalizar, puede brindar su impresión sobre el desafío de estar al frente de una Delegación Municipal

– Diría que yo conocía de esto el 1 por ciento. Es mucho el trabajo; es mucha la demanda social, que por ahí no permite gestionar otras cosas. Con el secretario tratamos de que él se encargue de eso y yo pueda viajar para gestionar otras cuestiones. Tengo pendientes varias entrevistas con las distintas áreas, la idea es poder estar permanentemente gestionando sobre las diferentes demandas que surgen en nuestro pueblo.