“La idea es que la reina no sea simplemente una cara bonita”

Lo sostuvo uno de los integrantes del jurado en diálogo con EL TIEMPO, ayer cuando junto con Andrea Contreras y Rodolfo Aducci, entrevistaron a las aspirantes al reinado. Además, estas últimas hablaron sobre ellas mismas y opinaron acerca del Carnaval.

< > El jurado está conformado por Edelmiro Menchaca Bernárdez, Andrea Contreras y Rodolfo Aducci. Entrevistaron ayer a las jóvenes aspirantes a soberana. FOTOS NACHO CORREA

Tres son las aspirantes al reinado en este Carnaval 2017, tres noches en el corsódromo donde se pudieron apreciar sus atributos y fueron muy aplaudidas por el público.

El jurado, en esta ocasión, está conformado por Andrea Contreras, Edelmiro Menchaca Bernárdez y Rodolfo Aducci.

En tanto que ayer por la tarde en el Salón Cultural Contreras, Menchaca y Aducci las entrevistaron para saber sobre qué les gusta hacer y sobre todo qué conocimientos tienen sobre Azul ya que la elegida soberana representará a esta ciudad en eventos en diferentes ciudades durante 2017. El más próximo es el Carnaval en 25 de Mayo en marzo.

EL TIEMPO dialogó con las aspirantes al reinado y con el jurado en una amena entrevista.

Las chicas no sólo quieren divertirse

Este año, a diferencia de otros, las chicas que participan del aspirante al reinado del Carnaval 2017 no sólo quieren divertirse y participar, sino que desean ganar y lo dicen con toda seguridad y honestidad.

En primer término, Camila Bongiorno representa a Star Patín, tiene 18 años, sus medidas son 88 -62-90 y su estatura es 1,64. “No tengo novio, me gusta mucho hacer deportes. Hice varios”. Ejemplificó “patín de muy chica, continué con gimnasia artística, remo, karate, fútbol y fitness”.

Sobre qué le gustaría estudiar, informó que “arranco Ingeniería en Agrimensura este año en Olavarría. Aunque también me gustaría seguir focalizada en el modelaje. Acerca del Carnaval “me gusta disfrutar y participar, aunque no voy a mentir me gustaría ganar para representar a la ciudad”.

Por su parte Mirela Staín, representa al Club Vélez Sarfield, tiene 20 años, sus medidas son 90-60-90 y su altura es 1, 78.

En principio dijo que “tengo novio y me gusta muchísimo hacer deportes. Además mi hobby es estar con amigas”.

Con relación a cómo llegó a ser aspirante al reinado, Mirela recordó que “siempre quise participar y pensé ´este año me anoto`. Y cuando ví que ya eran los últimos días para inscribirse vine a la Dirección de Cultura y lo hice”.

Por último, Marianela Blanco representa a la Escuela de Fútbol de Vélez, tiene 18 años, sus medidas 89-65-90 y su estatura es 1,53. “Tengo novio y básicamente hago fútbol”.

Acerca de ser la nueva soberana 2017 del Carnaval Azul, precisó que “un poquito de fe me tengo pero somos las tres muy lindas”.

Consultada a cómo ve el Carnaval este año, Marianela opinó que “este año lo observo muy bien, tiene muchísima seguridad y la gente es tranquila”.

La opinión del jurado

Por su parte los integrantes del jurado, en este caso Aducci precisó que “hoy (por ayer) mantuvimos una entrevista con las tres chicas para conocer qué grado de conocimiento tienen sobre la ciudad de Azul porque quien será elegida representará en los Carnavales en 25 de Mayo. Así que fue una charla informal pero evaluamos cómo están ubicadas con respecto a la ciudad desde el punto de vista que son jóvenes y nos pareció bastante importante lo que dijeron”.

Continuó “están informadas, son concientes y son coherentes con lo que propusieron y respondieron a las preguntas qué les hicimos; así que desde ese lugar estamos muy conformes. Felicitamos el desafío de haber participado pero son desenvueltas y agradables”.

De la misma manera Menchaca Bernárdez puntualizó “la idea es que la reina no sea simplemente una cara bonita como llamamos, sino que esté imbuida sobre la realidad social, política, económica porque hace a una represente local bien plantada”.