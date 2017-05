La Isidora y un cotillón muy PRO

< > Un exultante discurso PRO del intendente Bertellys junto a la gobernadora Vidal en la inauguración de la presa La Isidora.

Se inauguró la obra hídrica más importante y esperada del partido de Azul. Idas, vueltas y protagonistas durante casi 30 años. El “sí se puede” de Bertellys y su macrismo explícito ante la gobernadora Vidal. La Expomiel se va a Olavarría. ¿Sólo por este año? La vergüenza de una carpa sin uso. —- bajada

Escribe: Carlos Comparato – (comparatoc@yahoo.com.ar)

Transcurrieron 28 años para que la presa La Isidora tuviera su coronación y sea oficialmente habilitada. Mucha agua (literal) pasó bajo y sobre el puente para que llegara este momento y fueron la gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente Hernán Bertellys los que tuvieron la oportunidad de la celebración. Seguramente, el segundo con más laureles que la primera.

Pero para no caer siempre en la simpleza del relato fragmentado, esta historia tuvo muchos protagonistas tanto para impulsar como no darle crédito a este emprendimiento que surgió como proyecto en 1989 luego que el partido de Azul sufriera la gran inundación del 80 y una réplica en el 85. Fueron los entonces, gobernador Eduardo Duhalde y el intendente Rubén César De Paula quienes pusieron la piedra fundamental del proyecto que estuvo a cargo de la empresa Gago Tonin.

Hubo años en los que se sumaron miles de kilómetros sobre la ruta 3 viajando a La Plata para distintas gestiones, nuevos estudios, promesas y la desidia de las administraciones provinciales. En alguna oportunidad, el ex gobernador Felipe Solá en una visita a Azul por el Festival Cervantino y ante la pregunta de los periodistas llegó a decir “che, como joden con La Isidora acá”.

Arlía y el fiduciario –

Llegó la gran oportunidad de incorporar la presa a un fondo fiduciario durante el mandato de Daniel Scioli y fue su ministro de Infraestructura Alejandro Arlía quien abrió esa puerta de la mano de la comisión bicameral que distribuía esos dineros. Surgió el momento del hoy intendente Bertellys y su progenitor político Alejandro Vieyra, militantes de la Agrupación Peronistas sin Fronteras para instalar el tema. Pero hubo otros protagonistas. En el momento que había que definir el reparto del dinero, el ex diputado provincial Mario Caputo tuvo una activa participación como también los entonces diputados nacionales Gloria Bidegain, Omar Duclós y Adrián Pérez quienes se reunieron con Arlía para “fortalecer el pedido de pronta ejecución de la obra”.

El encuentro, en el que estuvo presente el entonces asesor Vieyra, se realizó a fines de mayo del 2014 y el ministro confirmó el avenimiento para la expropiación de tierras y que en poco tiempo ya comenzarían los trabajos sobre el terreno.

Inza y la anécdota –

Hoy resulta una anécdota, pero quien firmó la incorporación de La Isidora al fideicomiso fue el ex intendente José Inza quien nunca había demostrado interés. Tan era así que el día que la comisión bicameral definía el reparto del dinero, unos 400 millones de pesos, con la presencia de numerosos jefes comunales que, como perros hambrientos, buscaban fondos para obras en sus distritos, ante la indefinición de Inza una senadora tuvo que preguntarle si le interesaba o no. En una suerte de imagen tragicómica y casi transpirando, quienes lo acompañaban al ex Intendente le hicieron decir que sí…

Ciertas mezquindades –

Hoy la obra está finalizada y es lo que le importa al ciudadano pero el acto de inauguración tuvo un condimento sesgado protagonizado por el PRO sumado a cierta mezquindad desde la Comuna para quienes tuvieron que ver con la historia de la presa, entre ellos ex intendentes y ex diputados. La excepción fue la presencia, junto a las autoridades, de los vecinos inundados autoconvocados

Es obvio que le correspondía a la gobernadora Vidal protagonizar el encuentro aunque haya tenido poco que ver con la construcción de la presa, más que respetar un fideicomiso ya suscripto pero la pregunta es qué hacía el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli en un papel protagónico para la foto.

Un Bertellys exultante intentó en su discurso hacer una síntesis histórica y justificatoria entre el intendente De Paula, el peronismo como iniciador del emprendimiento y el PRO para cortar una cinta virtual.

Picardías de Bertellys —

Aprovechó la oportunidad para hacer una oratoria de corte proselitista, resaltando “el nuevo Azul”, nombre de su agrupación y, en el final, repitiendo la frase de cabecera del presidente Mauricio Macri: “sí se puede”.

Hay una expresión que dice “lo que abunda no daña”. En este caso, abundó un exceso de macrismo explícito innecesario en un acto consagratorio de alineamiento del Jefe Comunal con el Frente Cambiemos y dejando bien claro quién es el principal referente en esta ciudad. En realidad, el “acting” tuvo como destinatarios a los desparramados dirigentes del PRO y a los radicales. El único dirigente del PRO azuleño que estuvo junto a Vidal fue Ramiro Ortiz, que no tiene una mirada condescendiente con la gestión municipal.

Lo cierto es que La Isidora es una realidad y faltaría construir una presa menor sobre el arroyo Videla. Pero ese es otro capítulo.

Miel amarga –

Pero el éxtasis del Jefe Comunal tuvo su contratiempo cuando a las pocas horas se conoció que este año la Expomiel, una de las fiestas más tradicionales de Azul que va a cumplir 30 años, se hará en Olavarría. Hay voces disonantes, malestar en el Municipio donde la sensación es que lo tomó por sorpresa la decisión del Centro de Apicultores, otras que procuran amortiguar el golpe con la promesa que esta ciudad volverá a ser la sede en el 2018. Lo cierto es que la historia de la realización de este encuentro, que es el principal en el país, siempre tuvo sus contratiempos y reclamos de los apicultores hacia el Municipio. Durante la gestión de Inza esto se agravó y es un buen ejemplo de las debilidades que Azul tiene en su genética. ¿Y la enorme carpa, adquirida durante el mandato de Duclós que costó, en su momento, alrededor de 500 mil pesos y hoy no se puede utilizar? Tiene una estructura que permitiría realizar recitales o grandes encuentros. ¿Nadie va a dar una respuesta frente a la irresponsabilidad del Estado Municipal de haber dilapidado de ese modo el dinero público? ¿Quién controla?

De la algarabía de La Isidora a la desazón de la miel amarga, casi como un designio.