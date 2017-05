La Municipalidad de Olavarría pondrá nuevas condiciones para la realización de la Expomiel

< > EL POPULAR MEDIOS

El Jefe de Gabinete de la gestión que encabeza Ezequiel Galli le confirmó a EL TIEMPO que hoy se realizará una reunión con integrantes del Centro de Apicultores de Azul. Durante el encuentro, el flamante subsecretario de Desarrollo Económico Julio Valetutto, les anunciará a los organizadores la firme decisión política de retrasar la fecha de la muestra para que no coincida con el evento a realizarse en nuestra ciudad del 9 al 11 de junio. “No me parece justo que Azul pierda, por una cuestión de logística, una fiesta que le es propia”, expresó Dalton Jauregui (foto). “No vamos a dejar de lado los compromisos asumidos con los organizadores, pero buscaremos la salida más humana y ética para no meterle palos en la rueda a Hernán Bertellys”, amplió. Se abre, de tal manera, un nuevo capítulo en la novela originada a partir de la falta de un acuerdo de la comuna local y la entidad que agrupa a los productores apícolas del distrito.