Este concepto fue vertido durante la charla que mantuvieron ayer con este diario Nelson Sombra e Ignacio Pallia, dos de los impulsores de la audiencia pública que se desarrollará hoy en Azul para debatir acerca de los tarifazos aplicados a los servicios públicos. Será a partir de las 16.30 en instalaciones del ex Colegio Nacional y contará con la participación del economista especializado y ex titular de la Unidad de Investigación Financiera, José Sbatella. Se invitó a la comunidad a participar de la iniciativa.

Azul será hoy escenario de una de las 135 audiencias públicas que se llevarán a cabo en todo el país para debatir acerca de los tarifazos aplicados a los servicios públicos. Será a partir de las 16.30 en instalaciones de la Escuela de Educación Media Nº 5 (ex Colegio Nacional) y contará con la participación del economista especializado y ex titular de la Unidad de Investigación Financiera, José “Pepe” Sbatella, quien planteará la discusión sobre el tema energético en términos de economía política. Para conocer mayores detalles de esta iniciativa, EL TIEMPO dialogó ayer con Nelson Sombra e Ignacio Pallia, dos de los impulsores de la propuesta.

“La participación ciudadana sirve”

“Lo importante es que se está evidenciando que la participación ciudadana sirve y tiene efecto. En Azul se empezó con la quema de boletas impulsada por Juan Carlos Mingarro. Después se llegó al ‘Frazadazo’, con una convocatoria importante para nuestra ciudad, que tiene una idiosincrasia conservadora y en la cual muchas veces se analiza más las formas que el contenido; siempre la pregunta es quién organiza -si es uno o el otro- y no se va a la problemática de fondo. Luego se llevó a cabo el ‘Ruidazo’ y más adelante se trabajó con el tema del gas envasado”, comenzó diciendo Sombra.

“El del tarifazo es un tema que preocupa a muchos azuleños, bonaerenses y argentinos. Esto no pertenece a ninguna organización o partido político; es un problema común a toda la sociedad, la cual debe madurar y expresarse. Seguramente tendremos miradas diferentes acerca de un mismo problema y eso es lo que enriquece a las convocatorias sociales”, añadió.

“Los salarios no alcanzan”

Asimismo, Sombra apuntó que “en aquel momento se pedía que el Gobierno Nacional recalcule el aumento que se daba a las tarifas. La mayoría de los azuleños no pueden pagar 1.500 pesos una tarifa. Es imposible, los salarios no alcanzan. Fue así que se tomó nota y se comenzó a pedir puntualmente que se convoque a audiencias públicas para analizar el contexto social de cada localidad”.

Fue así que el Gobierno Nacional convocó a una audiencia pública nacional, la cual se desarrollará el próximo viernes en la Usina del Arte en el barrio Porteño de La Boca.

En ese sentido, Sombra expresó que “a partir de eso se comenzó a pensar cómo iban a llegar las voces de las diferentes zonas del país. Y que Azul sea una de las ciudades para realizar una de las audiencias previas demuestra que la participación ciudadana sirve y que marca agenda en un Estado democrático”.

“Falta un paso más”

Por otro lado, Sombra hizo hincapié en que “falta un paso más. Es una batalla ganada haber logrado la convocatoria a una audiencia pública. Ahora necesitamos que los azuleños, como sede de este evento, participemos y nos manifestemos”.

En ese mismo sentido fue que se invitó a participar hoy a vecinos, comerciantes, referentes barriales, clubes, organizaciones sociales y políticas, centros de jubilados, sindicatos, centros de estudiantes y “a todas las personas y entidades a las que les preocupe el incremento”.

“Participación ciudadana organizada”

En otro tramo de la entrevista con este diario, Pallia consideró que la elección de Azul como sede de una de las 135 audiencias “es un reconocimiento al trabajo realizado por los vecinos y vecinas de Azul y que tiene que ver con la participación ciudadana organizada en hechos concretos y con expresiones genuinas”.

Además “está la enorme oportunidad de elaborar un producto de calidad en función de la expresión de las distintas voces que componen nuestra sociedad”.

“Es una herramienta democrática”

De igual forma, Sombra comentó que “una persona nos preguntó si puede ir alguien que es del Pro. Estaría buenísimo que vaya. Ojalá que vaya la Cooperativa Eléctrica, que vaya el Intendente. Si alguien cree que estas medidas están bien tomadas y son en pos de la construcción de un país mejor y lo argumenta, capaz que nos convence y le damos la razón”.

“Sino queda el cliché que se impone desde los medios respecto a que ponemos palos en la rueda. No, eso es falso. Es una herramienta democrática”, sostuvo también.

Igualmente Sombra consideró que “aumentar el gas en invierno tiene que ver con una mirada netamente empresarial”.

“Extremadamente dañino”

Respecto a los dichos del ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien aseguró que “si hace calor en el verano habrá cortes de luz”, Sombra y Pallia dijeron con ironía: “Nosotros consideramos que en invierno hace frío y en verano hace calor, razón pro la cual es exactamente probable que haya cortes. Creemos que si el Ministro declara de esa forma, estamos complicados”.

“A veces parecen cuestiones improvisadas pero no lo son. Son decisiones tomadas muy disociadas y con mucha distancias del pueblo, y eso es extremadamente dañino”, acotó Pallia en idéntico aspecto.

“Un pueblo descontento”

Sobre el final de la charla, Pallia habló sobre el formato de la audiencia pública popular de hoy.

“Habrá una introducción breve para definir los criterios a llevar adelante en el marco de la actividad y después va a tener la palabra el expositor principal, que es José Sbatella. Va a tomar ejes centrales de la cuestión energética y de los tarifazos en particular (¿Cómo se construye una tarifa? precios, bocas de pozo, ¿Cómo se confeccionan finalmente las facturas?) y posteriormente se abrirá el micrófono para todos aquellos que quieran participar”, explicó.

Por última Sombra afirmó que “muchos minimizan las audiencias públicas diciendo que no son vinculantes y que el Gobierno va a hacer después lo que quiera. Está todo bien, pero las movilizaciones tampoco son vinculantes y tuvieron un efecto; la Marcha Federal no fue vinculante pero tuvo un efecto. Hay una lectura que tiene que hacer el gobierno de un pueblo descontento. A ver si todavía creemos que la gente va por el choripan y la Coca. Tenemos que madurar como sociedad. Que algunos no se animen a mostrarse o a manifestarse no quiere decir que no estén descontentos”.