La situación del empleo en Azul “es muy complicada”

Pedro Guardia, integrante de la CGT y dirigente del Sindicato de Panaderos, expresó junto a Andrés Delippo y Jimena Guardia su preocupación por la situación laboral en la ciudad. Puntualizaron en algunos rubros y dieron un dato llamativo: “Cuando farmacias y panadería empiezan a tener un bajón, es porque el problema es serio”. Y eso, dijeron, es lo que está pasando en Azul.

< > “La situación es muy complicada. No hay industrias, no hay construcción, no hay movimiento”, advirtieron ayer los dirigentes gremiales. NACHO CORREA

“La situación del empleo en Azul es preocupante”. Así lo explicó ayer al hablar con este diario Pedro Guardia, integrante de la CGT Azul y secretario General del Sindicato de Panaderos. Junto a Andrés Delippo y Jimena Guardia explicaron la difícil realidad que atraviesa la ciudad en este aspecto y que no escapa a la situación nacional.

El último fin de semana, la CGT local dio a conocer un comunicado en el que se expresó un alerta particular por el cierre de fuentes laborales y el consecuente despido de trabajadores en distintos puntos del país. Asimismo, se advirtió preocupación por la situación económica, la tasa de inflación, el aumento de las tarifas de los servicios, la caída de los salarios, la reducción del poder adquisitivo y la inestabilidad laboral.

En este marco, y como representantes de los diferentes sindicatos que integran la CGT local, se indicó que se mantienen “expectantes” ante el futuro complejo que se presenta para los trabajadores.

“La cosa no está bien”

Consultados cómo es concretamente la situación del empleo en Azul, señalaron que “viene muy complicada. Distintos gremios hemos conversado, en el marco de la Mesa de los Trabajadores que se conformó el año pasado, sobre esto y estamos todos muy preocupados”.

En ese contexto indicaron que, por ejemplo, “Empleados de Comercio ya están teniendo algunos problemas, igual que Ceramistas y algunos otros gremios. A nivel nacional y provincial también estamos teniendo problemas. En lo que hace a los panaderos Fargo dejó a 120 personas sin trabajo y en otras empresas ya hubo suspensiones. Los textiles también están complicados porque cerró Alpargatas en San Luis y en esa provincia además cerró San Lorenzo”.

No dejaron de mencionar que un sector de Camioneros “está de paro en Tandil y en el conurbano varias industrias están suspendiendo trabajadores que, seguramente van a quedar sin trabajo después”.

Los dirigentes gremiales dieron un dato específico de lo que es la situación en esta ciudad. En ese sentido, comentaron que “cuando Panaderos y Farmacia empiezan a tener un bajón, es porque el problema es serio”.

Añadieron que “tomamos a esas dos actividades como referentes. Hablando con dueños de farmacias nos comentaban que se venden los medicamentos porque la gente los tiene que tomar, pero ya se dejaron de vender otras cosas que antes se llevaban de paso. Y con los panaderos es lo mismo: la gente compra el pan, pero no facturas. Incluso va a haber una panadería antigua de Azul que en los próximos días va a cerrar. Se trata de Dall’Aglio y ahí mucha gente se va a quedar sin trabajo”.

De esta manera, esas dos actividades son un punto de referencia. Si andan mal o bajan las ventas “es porque la cosa no está bien. Y eso es lo que está pasando en Azul”.

“Está todo parado”

Si bien dijeron que en lo que va de este año no ha trascendido en la ciudad despidos masivos -por cierre de algunas empresas, por ejemplo-, sí se producen de a uno o de a dos, el llamado “goteo”, que una vez que se empiezan a sumar dan cifras alarmantes. Esto se da sobre todo en el comercio.

Consultados qué hacen desde la Mesa de Trabajadores o la CGT ante esta situación, consignaron que han mantenido conversaciones con el intendente Hernán Bertellys “porque tiene muy buena predisposición. Le hemos planteado la inquietud y él está en conocimiento de lo que está sucediendo con las fuentes de trabajo en Azul”.

En esa línea, marcaron que han solicitado “que se aboquen al parque industrial”, para dotarlo de los servicios imprescindibles y que se pueda promocionar la radicación de industrias.

Incluso, comentaron que “hablamos para traer al parque industrial una fábrica de pan de miga. Hay propuestas y proyectos pero está todo muy lento, no avanza. Incluso en alguna oportunidad que estuvimos con el Intendente, nos dijo que podía llegar a venir la Aduana, el Ferrocarril y otras cosas, pero no pasa nada. Creíamos que iban a tomar su curso, pero no. Está todo parado”.

Añadieron que para Azul “esta situación es muy complicada. No hay industrias, no hay construcción, no hay movimiento. Es una ciudad administrativa, y menos mal que tenemos eso porque si no sería peor”.

Los dirigentes advirtieron que “todo esto es producto de la situación nacional y provincial” y no dejaron de remarcar el impacto que el incremento de los costos de los servicios tiene en las distintas actividades.

En este sentido, apuntaron que “al subir tanto los servicios, los negocios sufrieron un montón y les cuesta muchísimo mantenerse, al punto que cada vez les cuesta más pagarlos, además de los sueldos y las cargas sociales que son altísimas”.

Agregaron que “así es muy difícil mantenerse. Por eso creemos que ahora se va a venir más el trabajo en negro en todos los rubros, porque no se va a poder pagar”.

Entendieron que todo esto lleva a la retracción de diferentes actividades, sobre todo los pequeños y medianos y hace que la reactivación real cada vez esté más lejos.

Por último, insistieron en que la situación “es preocupante” y por eso se mantienen “en alerta”.