“La situación es bastante grave, no hay que creerle tanto a Clarín”

Jorge Ferrarello, secretario General de la Asociación Empleados de Comercio del Azul, se refirió ayer -en diálogo con EL TIEMPO- a la situación que están atravesando actualmente los trabajadores mercantiles. “Estamos preocupados”. Con esa frase se puede sintetizar la evaluación realizada en ese aspecto por el dirigente gremial local.

“Si no hay un cambio urgente, vamos muy mal”

En el comienzo de la entrevista, el titular de la AECA mencionó que “al dar una vuelta por el centro se ve claramente que no anda nadie. Estamos preocupados porque al hablar con varios comerciantes nos dijeron que están esperando ver cómo sigue la cuestión para resolver si cierran sus puertas o sacan algunos empleados. No hay plata. Esa es la cuestión”. “Sino cambia la situación, lamentablemente van a cerrar varios comercios”, aseguró Ferrarello.

Asimismo, el dirigente sindical remarcó que “lo que sucede es que no hay circulante. La situación ha ido cayendo de a poquito y ahora que están aumentando nuevamente las tarifas, se complica más. Nosotros apostamos a que crezca la obra pública en Azul…pero la obra pública del Barrio Bidegain, que arranque el frigorífico con 200 empleados, la posibilidad de que se construya un complejo nuevo de 240 viviendas. Todo eso va a generar mano de obra y ese dinero va a comenzar a girar en la ciudad. Pero hoy por hoy, si no hay un cambio urgente, vamos muy mal”.

“Es una locura lo que se cobran los alquileres”

Por otro lado, Ferrarello hizo hincapié en el alto valor de los alquileres en Azul, sobre todo en el radio céntrico.

“Es una locura lo que se cobran los alquileres en esta ciudad. No nos podemos comparar con los centros de Tandil u Olavarría, que tienen el doble de habitantes y la economía se mueve mucho más”, dijo el titular de la AECA, quien paso seguido explicó que no está dentro de las facultades de la organización sindical que conduce la posibilidad de regular el precio de los alquileres.

En idéntico aspecto el dirigente sindical apuntó que “igualmente hay comerciantes que se arriesgan a pagar esas cifras, después les va mal y terminan cerrando”.

“Estamos viendo que se están abriendo muchos locales por fuera del radio céntrico. Es notorio como, saliendo de ‘la vuelta del perro’, hay muchos negocios nuevos que están empezando a trabajar porque son alquileres mucho más baratos”, acotó.

Ante este escenario, Ferrarello estimó que “con un alquiler de 10.000 pesos (uno de los más baratos, pero que son pocos los que hay en el centro), un empleado y pagando los servicios, un comerciante tiene que contar con aproximadamente 40.000 pesos sólo para abrir la puerta del local”.

“El problema está en cómo se hace para recuperar esa suma, para luego empezar a vender con el fin de reponer mercadería y después -recién- poder obtener ganancias. Es más grave aún cuando no hay circulante, como está sucediendo actualmente”, destacó Ferrarello.

“Mientras sigan alquilando, no vamos a poder hacer nada”

Al comparar el precio de los alquileres que se paga en esta ciudad con los que se están abonando en Tandil, el secretario General de la AECA remarcó que “tal vez están al mismo valor, pero allá tienen casi el triple de habitantes que nosotros, es una ciudad de muchísimo turismo, hay más estudiantes. Son situaciones muy distintas”.

“El tema está en que mientras los comerciantes sigan alquilando locales a valores elevadísimos, no vamos a poder hacer nada”, mencionó el gremialista retomando lo que sucede en ese sentido en Azul y que tanto preocupa al sindicato del que forma parte como así también a los dueños de los negocios y a los trabajadores mercantiles.

“Las ventas por Navidad vienen mal”

En otro tramo de la charla con este matutino Ferrarello habló sobre el movimiento comercial que se evidencia por las fiestas de Fin de Año.

“Las ventas por Navidad vienen mal. Ahora está empezando a cobrar los aguinaldos los empleados estatales, razón por la cual hay esperanza en que esta semana comience el boom comercial, tanto en los regalos como en los productos de la canasta”, señaló el dirigente mercantil.

A su vez, el titular de la AECA expresó que “está sucediendo lo mismo que pasó para el Día del Niño: se vendió mucho más dinero pero menos productos. Eso se debe a que aumentaron significativamente los precios”.

“La situación es grave”

Sobre el final de la charla con este diario Ferrarello dejó en claro que “las perspectivas que tengo de cara al futuro pueden ser buenas. Va depender todo del Gobierno Nacional. Si bajan el dinero para lo que sea obra pública, viviendas y demás, vamos a estar bien. Ahora, si eso no sucede, iremos por mal camino”.

“Si no cambia la política las perspectivas no son muy buenas. Actualmente estamos preocupados. La situación es grave, no hay que creerle tanto a Clarín”, concluyó el secretario General de la AECA.