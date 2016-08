La tercera de fecha de las divisiones inferiores

< > Mano a mano fidelino. Athletic y San José jugaron en el Lorenzo Palacios, por la tercera fecha del Clausura.

Un nuevo episodio del Clausura se concretó ayer en Azul, Cacharí y Tapalqué. Independiente es líder en Séptima, Alumni, Piazza y Sarmiento son punteros en Octava, los mismos equipos ocupan la vanguardia en Novena, y Chacarita y Alumni están en la cima en Décima.

Si bien el sábado se corrió un poco (bastante) de la tesitura climática de sus últimos días –suerte de estado ideal para el juego al aire libre–, no terminó de erigirse como una seria complejidad para llevar a cabo la tercera fecha del Torneo Clausura de las divisiones inferiores.

Las categorías formativas de la Liga de Fútbol de Azul desarrollaron, desde unos instantes previos al mediodía, la serie de 28 cotejos que anclaron en cinco estadios azuleños, uno de Cacharí y otro de Tapalqué.

El elemento distintivo de cada jornada de las inferiores, la relevante cantidad de goles, volvió a signar un nuevo capítulo del certamen de las divisiones menores. Se convirtió un total de 89 tantos, lo que da un promedio de 3,17 goles por encuentro.

Todos los resultados de la fecha –

DÉCIMA DIVISIÓN:

Athletic 0 vs. San José 0/ Chacarita 1 vs. Sarmiento 0/ Cemento 0 vs. Boca 0/ Estrellas 3 vs. Independiente 1/ Vélez 3 vs. Piazza 1/ Porteño 0 vs. Alumni 2/ Atlético 3 vs. River 0.

NOVENA DIVISIÓN:

Athletic 1 vs. San José 1/ Chacarita 1 vs. Sarmiento 2/ Cemento 0 vs. Boca 1/ Estrellas 1 vs. Independiente 1/ Vélez 0 vs. Piazza 6/ Porteño 1 vs. Alumni 4/ Atlético 0 vs. River 6.

OCTAVA DIVISIÓN:

Athletic 0 vs. San José 2/ Chacarita 0 vs. Sarmiento 1/ Cemento 8 vs. Boca 0/ Estrellas 5 vs. Independiente 1/ Vélez 0 vs. Piazza 6/ Porteño 1 vs. Alumni 7/ Atlético 0 vs. River 0.

SÉPTIMA DIVISIÓN:

Athletic 0 vs. San José 3/ Chacarita 2 vs. Sarmiento 3/ Cemento 2 vs. Boca 0/ Estrellas 1 vs. Independiente 3/ Vélez 0 vs. Piazza 1/ Porteño 1 vs. Alumni 1/ Atlético 1 vs. River 1.

Toda la información estadística y una galería de fotos de la tercera fecha del Clausura de divisiones inferiores, en el suplemento especial que EL TIEMPO publicará en su edición del próximo jueves.