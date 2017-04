Las inferiores concretaron la 4º fecha del Apertura

< > En Octava, en un partido jugado en el Waddío Hesayne, San José y Chacarita igualaron 0 a 0.

Jugaron en estadios de Azul, Tapalqué y Chillar. Entre Alumni, Chacarita, Piazza y Sarmiento se reparten los liderazgos, perfectos, en las cuatro divisiones.

Los chicos sí tuvieron fútbol y por ello, durante parte de la mañana y parte de la tarde de ayer, las cuatro categorías formativas disputaron los 28 partidos de la 4º fecha del Torneo Apertura de la LFA.

Si admitimos planteles completos con 16 jugadores en cada equipo y en cada una de las categorías, el sábado volvió a tener (y este es un dato que mucha veces se soslaya) casi 900 chicos practicando fútbol. Y si nos inclinamos por la estadística, se registró apenas un único 0 a 0 en la casi treintena de encuentros, paridad que fue la única en toda la jornada, y todas las divisionales quedaron con líderes que ostentan puntaje perfecto.

Séptima División:

Vélez 4 vs. Piazza 7/ San José 1 vs. Chacarita 2/ Independiente 2 vs. Athletic 0/ Cemento 0 vs. Atlético 1/ Sarmiento 2 vs. Alumni 6/ Boca 1 vs. Porteño 2/ Estrellas 1 vs. River 3.

Octava División:

Vélez 1 vs. Piazza 10/ San José 0 vs. Chacarita 0/ Independiente 0 vs. Athletic 4/ Cemento 2 vs. Atlético 1/ Sarmiento 0 vs. Alumni 4/ Boca 0 vs. Porteño 7/ Estrellas 1 vs. River 3.

Novena División:

Vélez 2 vs. Piazza 3/ San José 0 vs. Chacarita 3/ Independiente 1 vs. Athletic 0/ Cemento 3 vs. Atlético 1/ Sarmiento 2 vs Alumni 1/ Boca 2 vs. Porteño 1/ Estrellas 7 vs. River 1.

Décima División:

Vélez 1 vs. Piazza 2/ San José 1 vs. Chacarita 6/ Independiente 1 vs. Athletic 2/ Cemento 1 vs. Atlético 0/ Sarmiento 1 vs. Alumni 5/ Boca 4 vs. Porteño 0/ Estrellas 3 vs. River 5.

Principales posiciones –

Séptima:

Alumni, 12 puntos; Chacarita y Piazza, 10; River, 9.

Octava:

Piazza y Alumni, 12 puntos; Porteño y River, 9; Estrellas y Athletic, 7.

Novena:

Chacarita y Sarmiento, 12 puntos; Cemento, 10; Atlético, 9.

Décima:

Alumni y Chacarita, 12 puntos; Boca y River, 10; Atlético y Piazza, 7.

Todas las estadísticas y una galería exclusiva de fotos de la cuarta fecha del Torneo Apertura, en el Suplemento de Divisiones Inferiores que EL TIEMPO publica en su edición del jueves.