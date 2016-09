Las picardías de Bertellys

< > El intendente Hernán Bertellys elevó el veto al aumento de la tasa urbana por parte del Concejo Deliberante después de la sesión del martes pasado. Así gana tiempo mirando el último trimestre del año.

Escribe: Carlos Comparato – (comparatoc@yahoo.com.ar)

El contexto no deja demasiado margen. Después de nueve meses de gestión se plantean escenas que se conjugan mientras que otras aparecen disímiles entre los gobiernos nacional, provincial y municipal. La economía es la cuestión central ya que no hubo segundo semestre como se había dicho desde la Casa Rosada, aún no se avizora un renacer de la actividad productiva, conflictividad social ascendente y una representación política que cruje.

La ruptura con el modelo que imperó en el país durante doce años tiene sus costos e imaginar ahora si Daniel Scioli hubiera hecho algo demasiado diferente resultaría una discusión vana. El principal asesor económico del ex gobernador, Miguel Bein, días pasados tuvo un sincericidio. Dijo que “el diagnóstico era claro: faltaban dólares, sobraban subsidios y lo demás…era chamuyo”.

No resulta claro si los avatares que sufre el gobierno del presidente Mauricio Macri son producto de la impericia, la ausencia de cuadros o cierto infantilismo para describir la realidad. La torpeza en el manejo de las tarifas de los servicios públicos le produjo un desgaste acelerado en el inicio mismo de la gestión. Era un sistema que estaba agotado pero se intentó salir del mismo provocando una avalancha y dejando el suficiente espacio para que el propio kirchnerismo, autor de los desaguisados anteriores, lo tomara como una bandera para enfrentar a la actual administración.

Banalidades argentinas

Resulta patético escuchar a algunos personajes que hablan hoy como si fueran extraterrestres bajando de un plato volador. La dimensión de esta Argentina salpicada de pobres con un 20 por ciento de pibes desnutridos, datos originados en el Observatorio Social de la UCA que corresponden a los últimos cinco años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que con la actual administración se incrementó (en 12 meses se sumaron otros 847 mil), pasa por otro lado. Se ha escrito desde esta columna sobre la banalidad con que este país enfrenta sus calamidades. Desde la corrupción hasta la pobreza. Hay una actitud negadora y la culpa siempre es del otro.

Vidal y Bertellys

Quien logra mantener elevados índices de aceptación es la gobernadora María Eugenia Vidal. En una provincia cooptada por las mafias intenta meter el bisturí con un final abierto sobre si podrá lograrlo. El problema no es Vidal sino ciertos personajes que la merodean. Construyó una imagen dialoguista, casi maternal y hasta ahora le ha dado resultado y, además, arma política en tiempos diferentes a los de su jefe.

Ya se efectuó una reunión de la mesa provincial del Frente Cambiemos que incluyó al PRO, al radicalismo y a la Coalición Cívica para delinear acciones mirando al próximo año mientras que habrá encuentros sección por sección de los jefes comunales, legisladores y concejales afines.

Cuando lleguen a la séptima, ¿el intendente Hernán Bertellys será el principal referente? Aunque resulte paradójico, el pase del mandatario azuleño bloqueó a Cambiemos ya que partió al PRO y alejó a los radicales. Dirigentes del macrismo están a cargo de organismos nacionales con asiento en Azul como el PAMI, Ramiro Ortiz o la ANSES, Néstor Alvarez. Estas designaciones han venido generando un desguace de Cambiemos en el Concejo Deliberante, ámbito donde no se sabe cuál es el bloque oficialista. A su vez, el ex candidato a intendente por el macrismo, Agustín Carus ocupa un cargo clave en la administración municipal al frente de la Secretaría de Hacienda.

El peronismo es otro de los dolientes. Desconcertado, sin referentes que puedan aglutinar a las distintas agrupaciones, aparece con una nutrida actividad La Cámpora además de la presencia histórica de la Agrupación 26 de Julio.

Picardías del Ejecutivo

La relación entre el Ejecutivo y el Concejo volvió la semana que termina a mostrar otro capítulo de sus desavenencias. Se especulaba que en la sesión del martes pasado se trataría el veto que el intendente Bertellys aplicaría a la ordenanza aprobada por el legislativo que estipulaba incrementos menores de la tasa urbana con respecto a lo que se viene cobrando.

Pícaramente, el decreto 1256 que decide el veto, tiene fecha 22 de agosto pero se elevó recién el 7 de setiembre e ingresó al Deliberativo el jueves 8. Con esto se evitó que apareciera en el orden del día y el Ejecutivo está jugando con los tiempos ya que la próxima sesión ordinaria será el 20 del corriente y la especulación es que para esa fecha, seguramente, se habrán mandado a imprimir los vencimientos correspondientes al último trimestre del año.

La única posibilidad es que antes haya una sesión especial y que doce concejales levanten la mano insistiendo en lo que aprobaron. El tema es complejo pues al notable incremento que se aplicó para este año, en otra picardía del Ejecutivo, para el próximo se estima un aumento de las valuaciones fiscales de los inmuebles por parte de la provincia. Esta es la base que se utiliza para el cálculo de la tasa.

Atendiendo que se iniciaba una nueva gestión, el Concejo aprobó este año rápidamente tanto el presupuesto como la emergencia económica, entre otras medidas, que, parcialmente, acaba de ser derogada. Pero el 2017 plantea otro escenario y, seguramente, los concejales no le van a alfombrar el camino a Bertellys.

La no muerte del Ruso

Un párrafo por el fallecimiento de Héctor Ruso Mañandes. Su vínculo con quien esto escribe forma parte de la prehistoria de la historia. Cuando amanecía adolescente su poesía y su música en el viejo y abandonado cine de lo que fue el Círculo Católico de Obreros. Vaya paradoja. Luego vendría el devenir y las consecuentes lejanías. Si la poesía no muere tampoco muere el poeta.