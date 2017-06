Las semifinales presentan su primer acto

< > Ustedes son de la B. Los cuatro integraron esa zona durante la fase clasificatoria y ahora conforman el póker de equipos que buscarán llegar a la final del Apertura.

Ambos partidos comenzarán a las 15 horas y se jugarán en Azul. Piazza recibirá a Athletic en la villa industrial, mientras que Chacarita será anfitrión de Sarmiento en el sur.

Entre tanta nebulosa burocrática y la necesidad de que la sucesión de partidos no se detenga, asoman las semifinales del Torneo Apertura de Primera División en la tarde dominguera. En tanto Boca analiza (y al respecto recauda) la posible presentación ante el Consejo Federal, trámite para lo cual dispondría hasta el jueves, son cuatro los equipos que comienzan a desandar los senderos que derivarán en el par de finales del certamen.

A una de las citas, desde las 15, asistirán Piazza y Athletic, que tendrán su encuentro en la Villa Industrial. Hay quienes consideran que se trata de una final adelantada, referencia que se entiende en la consideración de que se trata del par de equipos con mejor rendimiento entre los cuatro que integran la instancia. Lo cierto es que es una semifinal que aventura opiniones favorables desde ambos planteles y muchos que no tienen sentimiento en juego en ese cara a cara.

El transitar por cuartos los distingue. Piazza aniquiló las esperanzas de Atlético en el comienzo del complemento del partido de ida, por lo que tuvo tiempo de sobra no sólo para dar forma a la mejor cifra de esa etapa, sino también para poner a prueba jugadores que se reestablecían de lesiones y otros achaques (tal el caso de Castro y Timpanaro). Un rendimiento efectivo desde lo colectivo y con altos rendimientos individuales. Athletic, por su parte, respiró recién al final de los 180 minutos contra Vélez, en un doblete de cotejos muy cerrados. La estrellita poco pudo imponer su esencia y fue cediendo protagonismo ante un equipo bien plantado, muy sabedor de su libreto y que dejó en claro un modo de disminuir las virtudes albas.

“Va a ser lindo porque son dos estilos que les gusta el buen fútbol, el balón al piso y un juego muy técnico”, opinó Bedoya a EL TIEMPO sobre el espectáculo que Piazza y Athletic pueden brindar. En tanto que Brienzo, al otro lado del arroyo, consideró que “tenemos casi el mismo planteo. Va a ser muy trabado en el medio para mí y ahí van a producirse las diferencias en el partido”.

La otra semifinal también está protagonizada por baqueanos de esta fase, dos que llaman más la atención cuando no están. Chacarita y Sarmiento salen al ruedo (también a las 15 horas) en Urioste y Rauch. El tricolor se impuso a Alumni, el que creíamos que venía por todo y que a lo sumo dejaría unas pocas migajas para el resto. La presunción, ahora errada, no era disparatada, pero terminó actuando como una motivación más para el sureño, al que le dejaron la ventana abierta al playoff y ahora no hay forma de convencerlo de salir.

Chaca terminó sufriendo en demasía para clasificar y esto puede entenderse por los méritos albinegros y, en parte, también por la estrategia con la que el tri afrontó la vuelta ante un equipo al que reconocía como superior. En semis, el punto de partida es otro, tanto como fortaleza y la de su oponente.

Desde Tapalqué llega al sur un Sarmiento que sigue demostrándose que los últimos 7 años de gravitación en los tramos decisorios de los torneos ya no pueden ser casualidad. En su rivalidad ante el xeneize durante la instancia anterior, el juego de la estrellita careció de esplendor; incluso en el primer tiempo de la revancha, mucho indicaba que el futuro no se alargaría más allá de ese partido. Consiguió el tan discutido penal a poco del entretiempo y en el complemento, en un lapso crucial del encuentro, pudo revertir el pleito y usufructuar el ánimo rival. Necesita notoriamente de Gau en esplendor y todavía tiene en Vergez un aporte goleador y de desequilibrio en ataque. Vieytes no contará con Alejandro Santiago, quien acumuló cinco amarillas.

Rodrigo Gastaldi será el árbitro en el Félix Piazza y Daniel Grazziano, en Chacarita.

EL DATO ———–

Cabía una posibilidad de no admisión de público visitante en la llave entre Piazza y Athletic. Al estadio Félix Piazza podrán acceder los hinchas del equipo albo hoy. La chance de que los hinchas piazzistas corran la misma suerte en la revancha, a disputarse en el Lorenzo Palacios, será analizada y definida la próxima semana.

LOS ANTECEDENTES —–

Las semifinales del Torneo Apertura de Primera División tienen una particularidad. Es que los cuatro equipos clasificados a esta instancia, todos compartieron el grupo B de la fase clasificatoria; lo que hace que ya se hayan enfrentado con anterioridad en este certamen.

Chacarita y Sarmiento se midieron el 24 de marzo y correspondió a la segunda fecha. En el Sur de la ciudad, la estrellita se impuso –luego de ir perdiendo por 2 a 0- por 4 a 3 y ambos protagonizaron uno de los mejores cotejos de la jornada.

Por su parte, Athletic y Piazza se enfrentaron en la última fecha, el 14 de mayo, en la cancha de Cemento. Ambos ya estaban clasificados a los cuartos de final y terminaron empatando en un tanto.

Athletic 1

Piazza 1

Athletic

Matos Di Cataldo Borda Rígoli Olivera Lapalma Gómez Carrizo Rodríguez Burgos Aliz

DT: C. Ivanoff

Piazza

Barbieri Gómez Giménez Iztueta Bedoya Iztueta Pouyannes Valdez Sánchez Parodi

DT: C. Hourcade

Cancha: Cemento Armado

Árbitro: J. Chaparro

Goles: Sergio Valdez (P) y Brian Carrizo (A).

Incidencias: Expulsado Maximiliano Giménez (P)

Chacarita 3

Sarmiento 4

Chacarita

González Gorosito Casali Castañares Palermo Duarte Bossolasco Miglino Silva Gómez Pioli

DT: D. Galizio

Sarmiento

Delgado Pajón Covello Mera Santiago Serrano Matos Lamardo Coz Gau Labourdette

DT: F. Vieytes

Cancha: Chacarita

Arbitro: Marcos Coronel

Goles: Marcelo Miglino (C), Nahuel Piolo (C), Gonzalo Raidigos (C), Rodrigo Lamardo (2) (S), Martín Covello (S) y Ezequiel Labourdette (S).

Incidencias: Expulsado Marcos Duarte (C)

SEXTA DIVISIÓN –

Piazza y Sarmiento, la primera final –

El mediodía de hoy será el marco para la antesala, la ‘entrada’ al par de cotejos de Primera. La Sexta División comenzará a disputar la etapa decisoria rumbo al título del Apertura.

A las 12, el estadio Félix Piazza albergará el primer chico entre Piazza y Sarmiento de Tapalqué. Al momento de abordar semifinales, el industrial empató en 1 el primer partido con Alumni y se impuso en el segundo por 2 a 1. En tanto que Sarmiento fue vencedor de los 90 minutos de la ida frente a Vélez por 3 a 1 y logró un segundo triunfo en la revancha, en ese caso por 2 a 1.