Las semis las cuentan los que ganan 

Athletic, Chacarita, Piazza y Sarmiento son los cuatro equipos que durante 180 minutos buscarán ocupar un lugar en las finales del certamen. Emilio Brienzo, Martín Morales, Diego Bedoya y Martín Covello comienzan a imaginar esos mano a mano y repasan las clasificaciones en cuartos.

Emilio Brienzo:

“Tenemos casi el mismo planteo”

–Vélez volvió a plantearles una muy buena resistencia. ¿Qué aspectos o situaciones terminaron por definir la llave?

–Fue una llave muy difícil, nos plantearon muy buen el juego. A mi modo de ver, Vélez jugó dos grandes partidos. Para la revancha hablamos de los errores que tuvimos y el partido se terminó planteando como se había planteado el primero. Ellos bien parados en el fondo y en el medio, tienen al “Negro” Raidigos que es un fenómeno. Creo que tuvimos un poquito más de juego que en el primer partido.

–Por tu rol natural en la estructura del equipo, ¿cuando se da un partido donde es anulado el circuito de juego, a vos te intranquiliza un poco más que a otros compañeros?

–Por ahí me desespera porque siento que el medio que hoy tenemos nosotros, es uno de los mejores de Azul. Y no tener la pelota nos lleva a desesperarnos mucho; vamos para un lado y para el otro y es ahí donde le damos una ventaja al rival. Cuando no tenemos la pelota nosotros nos desesperamos, queremos tenerla constantemente.

–¿Les ha resultado complejo amalgamar las virtudes individuales?

–No hemos plantado más de dos partidos el mismo equipo. Me parece que frente a Vélez fueron los dos primeros partidos seguidos que jugaron los dos centrales juntos. No es muy fácil adaptarse al otro jugador que va a jugar. Después, de mitad de cancha para arriba creo que nos hemos adaptado muy bien, con los chicos que entran desde el banco pasa lo mismo. Es un plantel grande, con buen banco de suplentes. Por ahí lo que nos ha faltado en estos dos partidos es definición, no cerramos los partidos antes.

–Cuando enfrenten a Piazza se van a encontrar cara a cara dos líneas de volantes de notorio potencial y en un gran momento. ¿De qué manera pueden imponerse vos y tus compañeros de zona?

–Por lo que vi en la 7º fecha, tenemos casi el mismo planteo. Va a ser muy trabado en el medio para mí y ahí van a producirse las diferencias en el partido. Según cómo se levante cada mediocampo de cada equipo, ahí va a definirse el partido.

Diego Bedoya: “Este grupo es muy ambicioso”

–Al cabo del primer partido, la llave con Atlético parecía irreversible. ¿Cómo influyó esa ventaja en la propuesta para la vuelta?

–Fuimos un poco más tranquilos, sin la presión de tener que ir a ganar de visitante. Igual, fuimos a hacer nuestro juego, a proponer el fútbol que siempre expone Piazza dentro de un campo de juego, y creo que esa tranquilidad nos dio para tener variantes, para mirar jugadores que no habíamos jugado el partido de ida. Sirvió para que “Cubito” (Timpanaro) pudiera tener minutos, para que Nico Castro volviera jugar después de una enfermedad que tuvo. Fuimos con el deseo de sacar el partido adelante, y fue lo que se hizo.

–La goleada no impidió que sostuvieran el apetito por volver a ganar

–Lo positivo que tiene este grupo es que es muy ambicioso. Es un grupo que siempre quiere ganar, jugar bien al fútbol. No le faltamos el respeto a nadie y queríamos ganar, tener la valla invicta. En los papeles sé que fue una llave fácil, pero Piazza, en Azul, hizo lo que tenía que hacer, sacar una buena diferencia. Y en el partido en Tapalqué se ratificó el buen momento de algunos jugadores y la ambición y respeto que tiene este club hacia los demás.

–El cara a cara con Athletic será un buen marco para la pulseada entre dos de los mejores mediocampos del certamen. ¿A partir de qué matices propios puede imponerse el de Piazza?

–Yo analizo mi equipo. Tengo una opinión positiva de los volantes de Athletic, ya que nos enfrentamos en la última fecha de la fase clasificatoria. Tienen buen pie, buena visión de juego y movimientos muy importantes.

Nosotros tenemos que sobresalir, hacer nuestro juego. Va a ser lindo porque son dos estilos que les gusta el buen fútbol, el balón al piso y un juego muy técnico. Va a ser un lindo partido, a los dos equipos les gusta atacar.

–Está la posibilidad de que Piazza y Athletic jueguen ambos partidos sin público visitante. ¿Tenés opinión formada sobre esta posible circunstancia?

–Si se confirma es una lástima, porque el fútbol es una fiesta. La gente y los hinchas que quieren ir a verlo se merecen, primeramente porque pagan su entrada y, también, porque son hinchas de su club. Lastimosamente en esta ocasión sería por terceras personas, por una hinchada que no tiene nada que ver.

Sería una lástima que por dos, tres tipos que hacen violencia, no pueda ir la hinchada de Piazza a cancha de Athletic, ni la de Athletic a la de nosotros. Pero, bueno, si es para prevenir cosas peores mejor así.

Martín Morales: “Las semis son un caso aparte”

–Tuviste atajadas muy importantes, no sólo por la situaciones en sí mismas, sino que también por el momento del partido en que las practicaste? Fundamentalmente dos en el inicio del segundo tiempo.

–La primera pelota del partido fue clave, un remate de Mazzante. Esa nos dio mucha confianza. Y en el segundo tiempo fueron dos, una antes del gol y otra después, dos muy claras. Fueron clave. Aunque hubieron otras.

Los defensores la rompieron, no es por halagarlos porque sí. Se corrió mucho porque Alumni se nos vino por todos lados. Costo mucho, pero sirvió para pasar a una siguiente ronda, algo muy importante para el grupo.

–¿La clave pasaba por aprovechar el adelantamiento que Alumni hace masivamente?

–Salimos a jugar de igual, pero sabiendo que Alumni pone mucha gente en ataque y que había que aguantar eso. Nosotros tenemos mucha gente de velocidad de media cancha hacia adelante, y jugábamos a eso. También sabíamos que en alguna podíamos lastimarlos y fue así sobre el final del primer tiempo.

El primer tiempo fue muy parejo. Ya en el segundo tiempo, ya fue para Alumni. Nos quedó aguantar y aguantar y, gracias a Dios, terminamos pasando nosotros.

–En el último lapso jugaron bien con la desesperación de Alumni y pudieron conseguir que ya no les creara tantas situaciones. ¿Qué importancia tiene Couce, que jugó unos 16 minutos, en momentos como ese?

–Necesitábamos un poco de aire porque tanto la defensa como el mediocampo estaban corriendo mucho. Incluso el “Tanque” y Bossolasco. Daniel nos permite aguantar la pelota, descansar y que los minutos corran.

–Con Sarmiento ya tuvieron una amarga experiencia en la segunda fecha. ¿Qué podría reeditarse ahora de aquel partido que perdieron 4 a 3?

–Por lo que me ha tocado ver, Sarmiento es un equipo duro y más en Tapalqué. Ese partido de la zona, era un partido tranquilo que ganábamos 2 a 0 en 15 minutos, y por desatenciones, errores lo terminamos perdiendo. Para nosotros era un partido cómodo y que tranquilamente podríamos haber ganado. Pero se trató de una 2º fecha, los equipos todavía no estaban plasmados.

Las semis son un caso aparte, dos partidos que creo van a ser muy parejos.

Martín Covello: “Nadie va a descubrir a Chacarita”

–¿A qué punto llegó a preocuparlos el pobre rendimiento en el Ricardo Infantino?

–No contamos con el eje nuestro, Ricardo Gau, y hubo que hacer unas variantes. La verdad es que en cancha de Boca se nos complicó mucho. Jugar con “Cacho” tiene un plus para Sarmiento. Él es el que piensa.

Es una cancha muy chica y nosotros entramos en el juego de ellos, en el pelotazo, y nunca nos pudimos acomodar. El primer tiempo tuvimos, a lo sumo, tres ocasiones y en el segundo tiempo, no muchas más. Y Boca en su cancha, hay que ser honestos, se hace muy fuerte.

–Como en otros cotejos, en Tapalqué comenzaron perdiendo y pudieron recuperarse.

–Nos pasó con Chaca, con Independiente, con Boca en la ida. Sabíamos que a pesar de tener la ventaja del empate, íbamos a salir a jugar como jugamos todos los domingos. Fernando nos pide ir a atacar sea el rival que sea, estando bien ordenados. Cometimos dos errores en mitad de cancha, donde Boca presionaba mucho; fueron dos salidas nuestras con el balón y dos contragolpes letales de Boca.

El penal, que fue a los 40 del primer tiempo, nos devolvió la confianza y el alma al cuerpo. Nos hizo muy bien, y ya en el segundo tiempo, en 10 minutos Sarmiento lo liquidó.

–Vale rescatar una nueva muestra de carácter ante el resultado adverso. Pero ¿los preocupa que se sostenga esa tendencia a comenzar perdiendo los cotejos?

–Sí. Eso es algo que ha implementado Fernando en el plantel; hay muchas muestras de carácter y actitud. Lo otro son cosas que uno busca mejorar y que sabemos que en estas instancias ya no pueden pasar más. Ahora hay un reducido de equipos de mucha categoría y que no perdonan. En la fase regular podés tener alguna desconcentración, pero ahora lo pagás caro y te quedás afuera.

–¿Que haya eliminado a Alumni, lo potencia todavía más a Chacarita que si hubiera eliminado a otro rival?

–Nadie va a descubrir a Chacarita ahora. Es un equipo que desde hace 5 ó 6 años viene jugando de una misma manera, más allá de los recambios de jugadores. Mantiene la misma agresividad para jugar. Se sabía que si se acomodaba un poco, Chacarita iba a clasificar.

Es bueno saber de los otros equipos, el entrenador siempre lo dice, pero nos tenemos que concentrar más en lo nuestro. Seguir con la misma forma de jugar. No nos olvidemos que desde 2010, Sarmiento viene jugando semifinales y finales. Nos hemos hecho muy fuertes.