LE DIERON EL ALTA AL ALBAÑIL QUE HABÍA SIDO ATACADO A PUÑALADAS

Julio Enrique Martín, el joven atacado a puñaladas semanas atrás en cercanías a una casa en Plaza Oubiñas donde se estaba celebrando un cumpleaños, fue dado de alta desde el Hospital Pintos, luego de que en el centro asistencial municipal permaneció internado durante varios días y tuvo que ser operado en dos oportunidades a causa de las graves lesiones que había sufrido durante el hecho.

Al albañil, de 25 años, le dieron el alta anteayer en horas del mediodía y ahora ya se encuentra recuperándose en su vivienda de esta ciudad.

“Los médicos me dijeron que me cuide, que no haga fuerza. Y la semana que viene tengo que volver al hospital para que me saquen los puntos”, señaló el joven ayer en diálogo con este diario.

Martín había tenido que ser operarlo en dos ocasiones en menos de diez horas, después de que se comprobara que las heridas provocadas con un arma blanca por el agresor habían afectado, entre otros órganos, a uno de sus pulmones.

El contacto mantenido ayer con EL TIEMPO sirvió también para que el joven, una de las dos víctimas que tuvo este hecho ocurrido en las primeras horas del pasado sábado 3 del corriente mes, agradeciera muy especialmente a todos los que lo acompañaron durante estos días en los que permaneció internado.

Y también, “a los policías que me llevaron hasta el hospital en el patrullero ni bien me apuñalaron y a los médicos, enfermeras y demás personas que trabajan en el Pintos, quienes permanentemente se preocuparon por mi estado e hicieron todo lo posible para que me recuperara”, señaló el joven a modo de sincero agradecimiento.

Ese incidente que lo tuvo como víctima al ser atacado a puñaladas implicó que sufriera lesiones que pusieron en riesgo su vida.

Tal como ya se informara desde este diario, lo sucedido el pasado sábado 3 del corriente mes cuando era alrededor de la hora seis en Jujuy y Amado Diab -el lugar donde Martín fue atacado con un arma blanca por motivos que en principio se desconocen- derivó en que al lunes siguiente fuera detenido el presunto autor de este hecho.

Fuentes policiales lo identificaron como Enrique Alberto Agüero, de 32 años, a quien lo procesaron por el delito de homicidio en grado de tentativa y todavía continúa privado de la libertad en la comisaría primera local.

Además de Martín, ese mismo sábado -unos instantes antes- había sido atacado a botellazos un albañil amigo suyo que tiene 34 años y se llama Claudio Andrés Frúgoli.

Ese hombre también había resultado con graves lesiones. En su caso, en el rostro y en el cuello; después de que había sido agredido con una botella rota de vidrio, aunque hasta ahora el sujeto que lo lastimó no está identificado.

Frúgoli estuvo internado en el Hospital Pintos, lugar al que ese mismo sábado había llegado caminando para recibir asistencia. Y el pasado lunes 5 del corriente mes -al igual que anteayer sucedió con Martín- al hombre le dieron el alta desde el centro asistencial municipal.