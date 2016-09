Los fundamentos para derogar la Emergencia Económica

< >

Los concejales aprobaron por unanimidad derogar tres artículos de la Ordenanza que en enero pasado declaró la Emergencia Administrativa, Económica y Financiera. En los fundamentos, expresaron fuertes críticas hacia la administración de Hernán Bertellys y sostuvieron que en Azul hubo un “giro positivo desde lo económico financiero” que la gestión no está traduciendo en hechos. Asimismo, resaltaron que el jefe comunal no cumplió su palabra en muchos aspectos, como por ejemplo, no hizo una auditoria de gestión y aquel gabinete acotado que prometió para el primer año, hoy está lleno de funcionarios, asesores y parientes. Además, apuntaron que no hizo nada para reducir los gastos y los costos; como tampoco para optimizar los recursos.