Los lectores de EL TIEMPO se expresan

La atinada intervención de Paola Gaglione y María Magdalena Aguirre en la atención que le dieron a un hombre accidentado; la nueva condena al ex sargento de la Policía bonaerense Hernán Faure (ambas notas publicadas en la edición de ayer); y la irresponsable actitud de una motociclista que, luego de embestir a una peatón, huyó del lugar del siniestro, son algunos de los temas que despertaron opiniones.

< > La intervención de Paola Gaglione (foto) y María Magdalena Aguirre mereció distintos comentarios. NICOLÁS MURCIA

La intervención de la policía del Comando de Prevención Rural Paola Gaglione y la integrante del área de Defensa Civil María Magdalena Aguirre, que mientras regresaban a la ciudad desde Bolívar socorrieron a un hombre que había sufrido lesiones graves en sus piernas producto de un accidente; el nuevo fallo condenatorio al ex sargento de Policía bonaerense Hernán Faure por el homicidio del oficial Principal Mariano Cafferata; y la reprochable actitud de una motociclista que, luego de embestir a una peatón, huyó del lugar del siniestro, son algunas de las publicaciones que los lectores de EL TIEMPO comentaron en el perfil de Facebook.

Acerca del desempeño de Gaglione y Aguirre (la nota se publicó en la edición de ayer), se indicó:

Juan Carlos Ramírez: Felicitaciones. Muy buena su actitud. Ejemplos para imitar.

Emmanuel Gonzalo Chango Valdez: Muy bueno Paola; felicitaciones.

Cecilia Arias: Felicitaciones a las dos!!!

Sabrina Magali Costantini: Grande Teté; geniaaaaa!!! Siempre tan solidaria!!!

María Muñoz: Hola Paola, qué bien ahí usted!!! No se podía esperar otra actitud de tu parte. Beso grande!!!

Stella Avellaneda: Felicitaciones!!!

Glo Eli: Felicitaciones Paola, excelente compañera.

Andrés Miraglia: Debería ser lo normal.

La nueva condena a Faure

En tanto respecto de la nueva condena a Hernán Faure por el crimen de Mariano Cafferata, los comentarios fueron los siguientes:

Liliana Miranda: Injusto!!

Federico Alvaro: Una injusticia pobre Hernán.

Emilse Isabel Olguín: Me encantaría saber dónde esta ahora, la que en ese momento era la esposa de Faure, y estaba en la cama con Cafferata.

Clau Torrilla: Realmente una injusticia, pobre pibe, excelente persona. La chica tendría que ser juzgada. Garronazo se come Hernán.

Ilda Abelenda: Injusto; no conozco a ninguno pero por lo que pasé, él tiene que estar libre. Es buen chico, lo apoyo; lo que pasa es que la justicia está mal.

Jorge Sarasola: Un gran tipo Hernán al que la vida le jugó una mala pasada. Cuánto lo siento.

Andrés Los Arcos: Fuerza para el pibe! Lamentablemente la chica del caso camina como si nada por la calle.

Graciela Beatriz Rui de Santillán: Una verdadera injusticia!!!

Chocó y huyó

También surgieron expresiones en torno del accidente ocurrido el viernes en 25 de Mayo e Yrigoyen.

Karina Espinal: Alguna cámara debe haber tomado este accidente, quisiera creer. Y la Policía “Azul”? No vio nada que hay dos en cada cuadra céntrica? Cuando no queremos, no vemos.

Anabella Elizabeth: Están las cámaras del banco Santander Río.

Mónica Álvarez: El jueves al mediodía en Burgos y Mitre cuando estaba cruzando la calle, (caminando), casi me atropella un auto conducido por una mujer, que se desplazaba por Burgos a muy alta velocidad, siendo que llegaba a una avenida, en la esquina oeste había dos chicas de la policía local que ni se percataron porque estaban conversando muy animadamente. Creería que con algunos de ellos no podemos contar.

Brune Caro: La chica que iba cruzando la calle nunca miró si podía cruzar o no. La moto tenía el semáforo en verde. Yo lo vi pero no justifico la acción de la señora de la moto.

Guillermo Alberto Jaureguiberri: Si se quiere se puede encontrar a esta ASESINA, ya más o menos sabemos quién es y tarde o temprano va a caer. La actitud de esta mujer es de una tremenda cobarde.