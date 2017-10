“Los vecinos de Azul no deben dejarse enceguecer por unas cuadritas de asfalto”

Este concepto fue vertido por el secretario Adjunto del SOEMPA, quien se refirió a la preocupación existente ante una posible baja de contratos de empleados de la Comuna.

< > Ruben Rodríguez, secretario Adjunto del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales del Partido de Azul, se refirió a diferentes inquietudes relacionadas con la situación actual de los trabajadores de la Comuna. NICOLÁS MURCIA

“Lo escucho al secretario de Finanzas decir que tiene el 75 por ciento del Presupuesto comprometido en el pago de sueldos, y sin ser un experto hago una análisis y me doy cuenta que está casi agotado”, apuntó. En ese sentido el dirigente gremial aseguró que “si la administración municipal este año no hizo poda, no arregló los caminos rurales ni las calles de tierra, dio un mal servicio de salud, no tuvo un buen servicio de castración de perros, no mantuvo bien los paseos públicos…imagínense lo que será en uno o dos años”.

Desde el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales del Partido de Azul se dieron a conocer diferentes inquietudes relacionadas con la situación actual de los trabajadores de la Comuna. En ese escenario, en diálogo con este medio, Ruben Rodríguez, secretario Adjunto del SOEMPA, habló de la preocupación existente ante una posible baja de contratos y sobre el pedido realizado al Ejecutivo pidiendo la puesta en funcionamiento de la Junta de Calificaciones y Ascenso.

“Mucha preocupación”

En principio el dirigente gremial hizo hincapié en que desde la organización de la cual forma parte se está visualizando “con mucha preocupación, la situación económica del Municipio”.

“Cuando hacemos este tipo de denuncias les pedimos a los vecinos y a los políticos en general que no las minimicen, ya que -lamentablemente- la historia nos ha dado la razón sistemáticamente y tenemos algunos antecedentes que avalan lo que decimos”, señaló Rodríguez.

En idéntico aspecto, el secretario Adjunto del SOEMPA manifestó: “Yo lo escucho al secretario de Finanzas (Agustín ‘Reglita’ Carús, quien en gestiones anteriores salía a medir los pozos de las calles con una regla y ahora también podría salir tranquilamente a hacerlo pero no lo hace) decir que tiene el 75 por ciento del Presupuesto comprometido en el pago de sueldos. Sin ser un experto, hago un análisis y me doy cuenta que está casi agotado. O sea, luz, alquiler combustible, ropa…nada más”.

Igualmente Rodríguez consideró que, “en definitiva, si la administración municipal este año no hizo poda, no arregló los caminos rurales ni tampoco las calles de tierra, dio un mal servicio de salud, no tuvo un buen servicio de castración de perros, no mantuvo bien los paseos públicos…imagínense lo que será en uno o dos años”.

“Los vecinos no deben dejarse enceguecer por unas cuadritas de asfalto, eso es todo gestión nacional y provincial; eso es una decisión política de los gobiernos de Macri y de Vidal que también lo pagamos los contribuyentes pero por otro lado”, explicó el dirigente sindical azuleño.

El Intendente “se está auto-mintiendo”

A esa situación planteada, el secretario Adjunto del SOEMPA añadió que “vemos por otro lado al intendente Hernán Bertellys diciendo que las gestiones anteriores le dejaron 700 empleados demás. Lo que no dice, y es una contradicción, que él hoy está tomando trabajadores por locación de servicios. Y ahí el se está auto-mintiendo, ya que no figuran como agentes municipales pero les estamos pagando desde la misma caja comunal”.

Además, la gestión Bertellys “cubrió todas las vacantes de trabajadores. Si estamos tan comprometidos ¿Por qué, a medida que se fueron jubilando, no dejó esos espacios descubiertos?”, se preguntó el gremialista.

“Esas cuestiones más la de otros compañeros a los que les intentaron bajar el contrato -que por suerte hemos llegado a un entendimiento y los hemos recuperado- nos deja la firme sospecha de que quieren reducir el gasto público (esto lo plantean también el presidente Macri y la gobernadora Vidal) y eso siempre termina perjudicando a los trabajadores”, advirtió.

Por esa razón es que el sindicalista les manifestó a los empleados que “pierdan el miedo ahora, porque después -cuando tienen el telegrama en la casa- es mucho más difícil. Nosotros estamos trabajando para prevenir todas estas cuestiones. De hecho, ya lo adelanto, no vamos a permitir el despido de ningún trabajador municipal”.

Acerca de “errores administrativos” que generan sospechas

Por otro lado Rodríguez hizo alusión a cierto “error” administrativo en un caso de estas características, el cual pone a la organización en una situación de alerta respecto a lo que pueda suceder a fututo.

“Estábamos tratando de reubicar a una compañera, y el Ejecutivo -en el apuro por cesantearle- le envió una notificación con una fecha que todavía no llegó”, contó el dirigente del SOEMPA, quien paso seguido agregó que “podría tratarse de un mero acto administrativo erróneo, y ojalá sea así, pero a nosotros nos genera la preocupación acerca de que ya puedan tener para estos días o para el mes que viene alguna baja de contrato”.

“Desde nuestra entidad gremial no van a contar con la complicidad para que lo puedan hacer tan fácilmente”, afirmó el sindicalista local.

“Estamos casi en noviembre y todavía nada”

En otra parte de la entrevista, el secretario Adjunto del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales del Partido de Azul habló sobre el pedido realizado para la convocatoria a la Junta de Calificaciones y Ascenso.

“Estamos casi en noviembre y todavía nada. Que la gente no se confunda: todo lo que se terminó este año correspondía a 2016…todo, la ropa y la junta. En 2017 todavía no pasó nada y ya se nos está yendo el año”, resaltó Rodríguez, quien agregó que Walter Surget, subsecretario de Planificación y Control de Gestión de la Comuna, les informó que “va a tratar de llegar y hacer lo posible para convocarla dentro de unas semanas. Le vamos a dar crédito y estaremos aguardando. Si no nos convocan ahí estaremos insistiendo”.

“Esperemos que se resuelvan estas situaciones porque -además de que se le está impidiendo a los empleados la posibilidad de ascender como les corresponde por ley- la Municipalidad está incumpliendo con la Ordenanza 3880, vigente desde 2016, que se relaciona con los trabajadores que se están por jubilar, a quienes se debería citar cuando les faltan cuatro años para jubilarse, notificarles que van a entrar en ese proceso y elaborar un informe para la junta. Eso no se está haciendo y tenemos casos de compañeros que están al límite de esa situación y de quedarse por fuera de ese beneficio”, concluyó el dirigente del SOEMPA.