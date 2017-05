Manifestación de repudio al “2×1” de la Corte Suprema 

La convocatoria -formulada por organismos de Derechos Humanos de esta ciudad-, es para esta tarde a las 17, en consonancia con las marchas y protestas que se realizarán en todo el país a la misma hora.

Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Organismos de Derechos Humanos de esta ciudad convocan a manifestarse hoy a las 17 en Plaza San Martín en repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que reduce la pena a represores por la aplicación del cómputo 2×1 en casos de delitos de lesa humanidad. El encuentro coincidirá con las marchas y protestas que se realizarán en todo el país a la misma hora.

De la APDH Azul

“La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Azul convoca a la ciudadanía a repudiar la decisión de la Corte Suprema de Justicia de otorgar el “beneficio” del “2 x1” a los secuestradores, asesinos, apropiadores de bebés y responsables de las dictaduras en nuestro país.

El encuentro es en nuestra Plaza San Martín a las 17, coincidiendo con las marchas y protestas de todo el país y de la comunidad internacional. Estudiantes, universitarios, docentes, comerciantes, organizaciones barriales y sociales, partidos políticos, sindicatos y la ciudadanía toda tenemos el deber por nuestra democracia de manifestarnos en contra de los mercaderes de la muerte que ahora son “perdonados”.

Si le damos el beneficio a estos criminales nazis, debemos abrir las cárceles y dar libertad a todos!!!

Es nuestro deber como ciudadanos plenos en el derecho constitucional de exigir la anulación inmediata de esta antidemocrática medida”.

Del Partido GEN de la Provincia de Buenos Aires

“El pueblo argentino fue víctima de la dictadura más feroz. Miles de compatriotas sufrieron persecución, tortura, desaparición y muerte en manos de la crueldad gobernante.

Durante más de 40 años, millones de argentinos marchamos honrando la memoria en búsqueda de la verdad para que se hiciera justicia.

El camino emprendido por la Democracia no fue sencillo: autoanmistia, golpes militares contra el gobierno constitucional, Punto Final, Obediencia Debida, indulto presidencial, fueron distintos obstáculos que hubo que superar para que existiera Justicia.

Hoy, todavía las madres luchan por saber qué pasó con sus hijos, las abuelas no cesan en la búsqueda de sus nietos apropiados y las familias, amigos y compañeros intentan todavía interpretar por qué tanto odio represivo. Sin embargo la mayoría de la Corte Suprema de Justicia valida un absurdo 2 x 1. Se podría justificar así la libertad de decenas de condenados por delitos de lesa humanidad.

Convocamos a nuestros afiliados, adherentes y a la ciudadanía toda a marchar hoy en contra de ese fallo que desconoce la decisión de un pueblo que repudió y repudiará el accionar dictatorial.

Por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Nunca Más!”

De la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante

“Organismos de Derechos Humanos convocan a una manifestación a nivel nacional para hoy con el objetivo de repudiar la aplicación por parte de la Corte Suprema del Cómputo de la pena conocido como “dos por uno” en los casos de delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar.

La Comisión de Derechos Humamos del Concejo Deliberante adhiere e invita a la comunidad azuleña a participar de la marcha convocada en la plaza San Martín para este miércoles 10 del corriente a las 17.

Además, los concejales del Partido de Azul elevan un Proyecto de Resolución que se dicta “ad referéndum” del cuerpo en donde se manifiesta el “más enérgico repudio al reciente dictamen de la Corte Suprema de la Nación declarando aplicable la Ley 24.390/94 (2×1) que reduce el cómputo de años de prisión a criminales de lesa humanidad que guardan en su conciencia las respuestas que estamos buscando”.

La Resolución elevada por los concejales señala también que el dictamen “desconoce los acuerdos internacionales que nuestro país tiene firmados en ese sentido, y donde fue vanguardia en su concreción, apelando en sus manifestaciones a la remanida y cada vez más dudosa frase de “independencia del poder judicial”.

Por último, la Resolución expresa “no aceptaremos ver en las calles de nuestra patria a estos criminales que guardan en su interior información que sigue angustiando a los familiares que aún no tienen el destino final de sus familiares, y las abuelas que aún reclaman por 300 nietos que siguen buscando””.

Del Plenario de Comisiones Vecinales

“El Plenario de Comisiones Vecinales, organizaciones libres del pueblo, adhieren a la marcha para decir NO al 2X1 de la Corte Suprema de Justicia que beneficia a los dictadores y genocidas, autores intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad que trascienden a las víctimas directas, ya que también agravian a todos los seres humanos. Hoy reafirmamos Nunca Más por memoria, verdad y justicia”.

De Marcelo Ibarra, referente barrial

“No fueron 30 mil, es aleatorio que el 24 sea feriado o no…”

“¿Aquellas palabras alegremente enunciadas no reforzaron la nefasta aplicación del 2×1 a cualquier tipo de delito porque es un principio que beneficia a los dictadores y sus crímenes que son delitos de lesa humanidad?.

Repudiamos y rechazamos la decisión de los jueces de la Corte y esos dichos y dudas que quiso instalar el gobierno nacional en sectores de nuestra sociedad, cuando en primera instancia pretendieron cambiar en el calendario la fecha del 24 de marzo que hace referencia a aquella siniestra dictadura cívico militar que diezmó a una generación de compañeros que luchaban por una patria libre y más justa. Luego, con argumentos nefastos pusieron en duda la cantidad de desaparecidos, también cuando sembraron la duda sobre una política de Estado en materia de derechos humanos llevada adelante en la última década y que es reconocida en todos los foros internacionales, siendo nuestro país un ejemplo con procedimientos llevados a cabo siempre con la visión de aclarar los crímenes a través de tribunales y no por imposición y violencia.

Estos pronunciamientos no son más que una herramienta para justificar la decisión tomada por jueces que van adaptando los criterios según su conveniencia. No olvidamos que esos genocidas que hoy son beneficiados con el fallo, no se mostraron arrepentidos por los delitos, más bien gozan de plena conciencia de lo realizado, y que volverían a cometer aquellas vejaciones humanas torturando, masacrando, ocultando cuerpos, violando y secuestrando niños.

Hoy más que nunca redoblamos la lucha y más que nunca es necesario que el pueblo renueve el compromiso ante estas decisiones antipopulares; que apoyemos el juicio y castigo a los culpables; que imitemos a las Madres de Plaza de Mayo, a los hijos y nietos recuperados y que no olvidemos a nuestros mártires, desaparecidos y militantes sociales que hicieron grande al movimiento nacional y popular. La Patria existe, la liberación es posible”.

De la Asociación de Trabajadores del Estado; Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UNICEN; Partido Obrero de Azul; Asociación Judicial Bonaerense Departamental Azul; Frente Ni Una Menos;

Agrupación estudiantil Todo Un Palo

“El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que aplicó la derogada ley del 2×1 para reducir las condenas a los genocidas de la última dictadura cívico militar, es un decreto del gobierno de Macri que busca imponer un nuevo “punto final”, reponer junto a la Iglesia -también coercitivamente- la idea de reconciliación, reeditar la teoría de los dos demonios, y preparar el terreno para la reinstalación de las FFAA en la represión interna cuando el gobierno descarga sobre el pueblo trabajador un brutal ajuste.

Este fallo responde a un plan de gobierno en general, que hunde sus raíces en las bases del régimen político y económico que sistemáticamente ha insistido en clausurar la demanda de justicia con impunidad. Quienes lo reavivan son los mismos que critican el garantismo, reclaman mano dura, y se levantan enemigos de cualquier forma de acortamiento de los tiempos de detención. Su objetivo simultáneo es reducir los derechos de los detenidos y limitar sus posibilidades de reinserción social.

Los criterios de legalidad e igualdad son políticos y se expresan en la contradicción de acortar las condenas a los genocidas e impedir que se acorten para los delitos comunes.

No es casual que en la antesala de esta decisión judicial, la misma Corte clausurara a través de otro importante fallo la posibilidad de pretender la revisión de sus decisiones ante organismos internacionales reconocidos por el Estado, y que la Iglesia comenzara a convocar a una mesa de reconciliación nacional.

Estas políticas de impunidad avanzan sobre condiciones objetivas que se prepararon en el gobierno anterior. La decisión del kirchnerismo de poner al frente del Ejército a un represor espía denunciado por delitos de lesa humanidad como Milani, anticipó, junto a la ley antiterrorista, la embestida a la que hoy le tenemos que hacer frente.

Dos de los tres jueces que le pusieron la firma a la impunidad fueron designados por Macri con los votos del kirchnerismo y el PJ en el Senado; uno de ellos, ministro de Justicia del gobierno de Néstor Kirchner. La tercera jueza del 2 x 1 fue Elena Higthon de Nolasco, ministra de la Corte K, que puso en evidencia una indiscutida correspondencia con las bases ideológicas en las que se fundan estas políticas ilegítimas y contrarias a los intereses del pueblo.

Contra esta embestida del gobierno, llamamos a movilizarnos este miércoles a la plaza central de Azul, adonde marcharemos con una columna independiente. Concentramos a las 17 en Tribunales.

– Juicio político a los jueces del fallo que beneficia al genocida Muiña y abre alternativas de impunidad generalizada para los represores condenados

– Abajo la aplicación del 2 x 1 para los genocidas

– No al intento de reconciliación con las FFAA

– Cumplimiento efectivo de las condenas

– Cárcel común a todos los genocidas

– Contra la represión de Macri y los gobernadores

– Perpetua para Milani y todos los represores de la dictadura genocida

– Ni olvido. Ni perdón. Ni reconciliación

– Fue genocidio. Fueron 30.000

– Nunca Más”.