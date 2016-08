Médicos de guardia del Pintos atienden sólo urgencias y emergencias a la espera de respuestas a distintos reclamos

Uno de los médicos que promoviera la medida de fuerza afirmó a este diario que las demandas llevan varios meses sin ser cumplidas y que, en la actualidad, las bajas remuneraciones y la falta de personal médico son las principales cuestiones a solucionar por la gestión comunal. EL TIEMPO tuvo la palabra del director del hospital, quien ratificó que hay funcionarios que le aseguran que la cuestión de la inseguridad que se vive en el establecimiento la tienen “en agenda”. “No nos sirve que lo tengan ‘en agenda’ al tema sino que necesitamos la solución de las cosas”, expresó Luis Hoursouripé.

Como había quedado planteado días atrás, los médicos que trabajan en la guardia del Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” resolvieron iniciar ayer, por tiempo indeterminado, una medida de protesta que conlleva que sólo se atiendan “urgencias” y “emergencias”. Los profesionales reclaman desde hace meses por cuestiones que tienen que ver con el ingreso que perciben por desempeñarse en ese sector y por hechos de inseguridad que han sufrido en tiempo reciente, entre otras demandas insatisfechas. Respecto de la primera cuestión, uno de los médicos que motorizó la medida de fuerza afirmó que el salario que perciben, “el más bajo en varios distritos de la región”, hace que no haya galenos interesados en trabajar en la guardia.

Ayer a la tarde, cronistas de este matutino se acercaron a la guardia y constataron que este sector del efector se encontraba prácticamente vacío, en respuesta a la cartelería obrante en distintos lugares con leyendas como: “Los médicos de guardia sólo atenderán urgencias y emergencias por retención de tareas como medida de fuerza desde las 00:00hs. del lunes 29/8/16 y por tiempo indeterminado” o “EMERGENCIA: Dícese de la situación en que la vida corre peligro. URGENCIA: Dícese de la situación en que la vida podría correr peligro. El resto de las situaciones se denominan CONSULTA. Los servicios de emergencia están para atender EMERGENCIAS Y URGENCIAS: los consultorios para atender CONSULTAS. Aprendamos entre todos el correcto uso de los servicios de emergencias y guardias médicas”.

“Este es el municipio que menos paga de la región”

El Dr. Hernán Combessíes, uno de los médicos de la guardia que participa de la medida de fuerza, en representación del resto de los adherentes a la protesta afirmó que “estamos haciendo la medida de fuerza por un reclamo que tiene varios meses y, como no tenemos respuestas, atendemos únicamente urgencias y emergencias”.

“Uno de los temas es el aumento para la gente que venga nueva a trabajar en la guardia. Nosotros no vamos a tener aumento porque somos empleados municipales pero para la gente que se tenga que contratar o para hacer las guardias de los fines de semana, el valor es muy bajo. Este es el municipio que menos paga de la región y no quiere venir nadie a hacer guardias, teniendo en cuenta las características del trabajo y el desgaste que implica”, explicó el médico al realizar especificaciones sobre el contenido del reclamo. Agregó que los casos de inseguridad que enfrentan quienes trabajan en la guardia atentan contra el desempeño profesional que debe necesariamente tener cualquier médico del efector.

“También pedimos seguridad por las agresiones físicas que hemos sufrido en la guardia, donde también hubo casos de robo. Hasta han roto las paredes de durlock de los consultorios. Cuando fallece alguien por un accidente o vienen drogados o alcoholizados durante la madrugada con acompañantes, estamos expuestos a situaciones violentas sin contar con personal de seguridad. Para cuando llega la policía, la agresión ya se consumó. No tenemos circulación interna, lo que hace que estemos pasando constantemente con los pacientes por delante de los familiares”, señaló.

Seguidamente Combessíes advirtió que la cantidad de médicos en el servicio de emergencias se redujo, al menos, a la mitad cuando, en contrapartida, la cantidad de pacientes que llegan para recibir atención se incrementó.

“Es necesario completar las guardias; éramos cuatro médicos de guardia y por todas las renuncias que hubo quedamos dos médicos y hay guardias donde hay un solo médico y nos tenemos que hacer cargo de todo: los domicilios, los accidentes, la atención en la guardia, la atención dentro del hospital y en el shock room”, refirió el médico generalista.

Sobrecarga operativa

En la nota con este diario, el Dr. Combessíes hizo hincapié en las anómalas condiciones en las que, tal como lo indica el sentido común, vienen realizando su labor. El trabajo, consignó, se incrementa ostensiblemente los fines de semana.

“Nosotros trabajamos mal porque a veces atendemos seis pacientes a la vez. La gente se queja porque tiene que esperar y llega con una hemorragia digestiva, una arritmia o un accidente y no damos abasto para poder atenderlos bien. Los estamos atendiendo muchas veces rápido y en un mismo consultorio atendemos a dos pacientes a la vez por la falta de médicos que hay. Seguimos haciendo el trabajo de cuando éramos cuatro y a veces hay uno solo con condiciones de trabajo pésimas desde todo punto de vista: dónde nos quedamos, la comida, los baños, etc. Son muchas cosas”, aseguró.

La complejidad de poder cumplir con las guardias de 24 horas hizo que, de común acuerdo, los médicos que están afectados al servicio de emergencias decidiera hacer turnos de sólo 12 horas. “Los fines de semana nos estamos rotando porque no hay médicos que quieran venir. A esto se suma el trabajo de los días de semana, con lo cual el agotamiento profesional –algo que es común al resto de la provincia porque no se consiguen médicos que estén dispuestos a cubrir las guardias- es muy marcado”, dijo y advirtió el riesgo que corren desde el punto de vista ético y profesional por no poder trabajar en condiciones normales. “Con las guardias exponemos un montón de variantes; hasta la responsabilidad profesional porque cualquier problema nosotros estamos expuestos todo el tiempo y lo que está en juego es nuestra matrícula, no el hospital”, señaló.

¿Sólo una mala costumbre?

Si en algo coincidió el director del Pintos (ver aparte) con lo expresado por el Dr. Combessíes es en lo vinculado con la recarga de pacientes que llegan al hospital por cuestiones de salud que no constituyen una emergencia en sí. Esta situación delata que el ciudadano no acude a la sala médica de su barrio y termina concurriendo a la guardia del efector central, saturándolo.

“Hay un incremento de la concurrencia de la gente al hospital, que dejó de acudir a los efectores privados y se presenta en la guardia del Pintos por casos que no son de vida o muerte. Viene y consulta porque no tuvo turnos en el consultorio externo o en atención primaria, sobrecargando al médico de guardia que está atendiendo la urgencia más las cuestiones que deberían solucionarse en un consultorio”, indicó el médico que ofició de vocero de sus pares.

Ante una pregunta puntual de este matutino, Combessíes dejó en claro que no han recibido –hasta anoche- las respuestas que esperan de parte del Ejecutivo.

“Hicimos un reclamo a las autoridades del hospital pero ellos tampoco por lo visto han tenido muchas respuestas porque no nos han comunicado; ese reclamo lo hicimos extensivo al secretario de Salud y al Intendente Municipal mediante la nota que salió publicada en el diario. Los directores hicieron una nota apoyándonos incondicionalmente a nuestro reclamo pero no tuvimos algo formal sobre cuál era la postura de la Municipalidad. Al no tener respuesta, como escribimos en la nota, íbamos a pensar con la medida de fuerza desde hoy (por ayer)”, dijo.

Acotó que, de no llegarse a soluciones concretas a las demandas, “todas las guardias que se hacen como colaboración los fines de semana, las vamos a dejar de hacer”.

El aumento está acordado “de palabra”

Inmediatamente después de lo dicho a este diario por el Dr. Hernán Combessíes, recurrimos al director del Pintos para que nos diera su parecer en torno de la medida de fuerza que hace que en la guardia sólo se atiendan urgencias y emergencias.

“Es un tema que nosotros lo teníamos acordado en su momento con el Ejecutivo, que es la solución a uno de los pedidos que hacen ellos, que consiste en el aumento de lo que se paga por la guardia, que estaba atrasado desde hace mucho tiempo. El acuerdo está; lo que pasa que lamentablemente se atrasó mucho todo lo que es la parte burocrática interna del Municipio y no lo tienen efectivizado todavía. Hoy (por ayer) en una reunión con el secretario de Hacienda y el secretario de Salud, tanto con (Agustín) Carús como (Rodolfo) Juárez, nos dijeron de palabra que se daba el aumento, que era el mismo que se le dio al resto de los trabajadores municipales, acumulativo del 34 por ciento, y que se hace a partir de agosto. Como las guardias de agosto entrarían para los haberes de octubre, lo que harían es adelantar el pago para el 20 de septiembre. Eso nos dijeron pero no está el decreto firmado”, expresó el Dr. Luis Hoursouripé.

El funcionario dijo que “es entendible” la medida de fuerza que están realizando los médicos de la guardia, más allá de que desde la dirección del efector no se comparta el criterio.

En tanto confió que respecto de los casos de agresión y robo tiene prevista una reunión con el Intendente Municipal, “teniendo en cuenta que los hechos de inseguridad son muy a menudo”.

“Desde la dirección lo que hicimos hace bastante tiempo es hablar en la comisaría primera para ver si nos podían dar algún policía al que le pudiéramos pagar las horas Cores (extras), aunque sea con dinero de la cooperadora los días viernes, sábado y domingo. El tema de la seguridad creemos que, cuando esté la Policía Local, va a estar solucionado pero hay que llegar a ese momento mientras tanto. En la comisaría en ese momento nos dijeron que no tenían disponibilidad de personal. También tuvimos una charla con (el subsecretario de Protección Ciudadana y Habilitaciones, Carlos) Caputo; tienen todos el tema ‘en agenda’ pero a nosotros no nos sirve que lo tengan ‘en agenda’ al tema sino que necesitamos la solución de las cosas”, aclaró Hoursouripé.

El vocero admitió que del total de pacientes que llega a la guardia del Pintos, una mínima parte es por cuestiones realmente urgentes. “Tenemos entre 120 a 150 consultas diarias. De ese total, graves tenés 10 o 12. Con el resto lo que pedimos es que se hagan atender en los CAPS (Centros de Atención Primaria de la Salud)”, mencionó.

EL DATO Actualmente un médico de guardia percibe por servicio prestado de 24 horas una suma de 2.282 pesos (en bruto) y los fines de semana el monto se eleva a 4.308 pesos. En este último caso, el nuevo importe (con el aumento del 34% acordado con el Ejecutivo) sería de unos 5.700 pesos para los profesionales que realicen dicha tarea en el Hospital Pintos y los centros asistenciales de Cacharí y Chillar, afirmó el Dr. Luis Hoursouripé, director del efector. Cabe aclarar que los médicos de la guardia vienen realizando turnos de sólo 12 horas.

