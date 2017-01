“Mi meta es llegar todo lo que más se pueda”

< > Opina Hourcade que “si uno pretende llegar algo más que una o dos etapas, necesitás plantel”. Pérez, De la Canal, Castro, Timpanaro, Bedoya y Tortorella, desde la izquierda.

La confianza, el entrenador la fundamenta en lo que considera la calidad individual y el buen rendimiento colectivo puestos de manifiesto en la serie de amistosos que Sportivo Piazza viene jugando de cara al Torneo Federal C de fútbol. Entre otros temas, en la charla con EL TIEMPO el DT dijo: “No quiere decir que porque vienen refuerzos no estoy conforme con mis jugadores”.

Una vez culminada aquella gloriosa noche de casi Año Nuevo en Alumni, una vez que todo un barrio levantó la copa de campeón 2016, todo Sportivo Piazza parece haber descansado poco (si bien todo el club viene preparando esta participación en el Torneo Federal C desde al menos un año). A la semana de haber vencido al albinegro, el industrial estaba entrenando. “Volvimos a entrenar con el mismo plantel y los refuerzos locales. Y durante las últimas dos semanas se agregaron aquellos que se incorporan llegados desde otras ciudades”, dice Carlos Hourcade durante la entrevista con EL TIEMPO, minutos previos a un nuevo entrenamiento en el Félix Piazza y un día después de ganarle a Ferro de Tandil por 3 a 1.

En la nota, el DT villero habla de por qué incorporó 9 refuerzos (“es otro nivel de fútbol, no es lo mismo que un torneo local”), de sus amplias expectativas y de la necesidad de sostener una idea de juego que no sólo ya fue validada por resultados, sino que además sintoniza con sus apetencias.

–Piazza ha estada disputando una serie de cotejos amistosos. ¿Qué conclusiones sacás del funcionamiento del equipo?

Hemos hecho 3 ó 4 partidos amistosos. Bien, mejorando día a día. Ya los jugadores encontrándose, conociéndose, creo que vamos por buen camino. Tenemos un rival que es Racing, sabemos lo que es y tiene Racing. Nos estamos preparando con todo para hacer un buen papel.

–¿Has podido ver jugar a algún rival?

–No, pero sí tengo comentarios de gente que ha ido a verlos y me han pasado todos los datos necesarios. Por motivos de trabajo no he podido verlos.

–Cuando pediste refuerzos, ¿pensando en potenciar qué aspectos puntuales los consideraste?

–Mirá, yo digo que los refuerzos no quiere decir que sean mejores que los jugadores que tenemos. Sí necesitás refuerzos en el sentido de que necesitás un plantel largo. Estos torneos te llevan a tener lesiones y expulsados, y por ahí, andando bien tenemos la suerte de tener que jugar con dos equipos, porque el torneo local está pautado en la misma fecha en que se va a estar jugando el Federal. Entonces necesitás un plantel largo y por ese motivo se incorporaron jugadores y en diferentes puestos.

–Entendido. ¿No hay, entonces, inconformismo con el plantel campeón?

–No, no. Pasa que en un Torneo Federal siempre se requiere refuerzos. En el equipo mío hay jugadores con experiencia en estos torneos y otros que no la tienen. No quiere decir que porque vienen refuerzos no estoy conforme con los míos. No, no…todo lo contrario. Muy conforme y muy contento estoy con ellos.

–¿Los refuerzos y los rivales de fase, han modificado algo la idea rectora del juego de Piazza?

–¡No, no! Si con el plantel que tengo, yo creo que tenemos que seguir jugando de la misma manera, como me gusta a mí. Ser ofensivo, que juegue y que sus jugadores demuestren buen fútbol.

–Carlos, ¿fue necesario hablar con los jugadores que propiciaron que hoy Piazza pueda afrontar el Federal sobre el protagonismo de los refuerzos? Es el campeón el que ganó esta clasificación.

–Siempre lo fuimos hablando, durante el año, de que el Federal requiere de más plantel, de jugadores de experiencia, que a muchos les sirve de espejo para tener una buena vidriera después. Es entendible, pero no tuve problemas con ninguno. El Federal es otro nivel de fútbol, no es lo mismo que un torneo local y si uno pretende llegar algo más que una o dos etapas, necesitás plantel.

–Personalmente, no obstante el trazado con el plantel y la dirigencia, ¿cuál es tu objetivo en este Federal?

–Mi meta es llegar todo lo que más se pueda, y en lo posible, si tenemos la suerte de ganar el torneo, muchísimo más. El club está haciendo un gran esfuerzo y con el plantel que tenemos podemos llegar. Nada es imposible.

EL DATO

Los refuerzos de Piazza: Diego Toledo (Sarmiento), Agustín De la Canal (Alumni); Mariano Borda (Athletic), José Herrera (Athletic), Nicolás Bazar (Comercio de Bolívar), Raúl Tortorella (Independiente), Maximiliano Timpanaro (Atlético), Nicolás Castro (Bs. As.), y los olavarrienses Nicolás Rosales y Hugo Janson. Piazza recibirá mañana a El Taladro de Las Flores, en un partido amistoso.