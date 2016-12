“Migliorero sólo tenía que verificar que Mullen estuviera presente”

< > Laura Margaretic, la fiscal. Durante su alegato de ayer, pidió condenas para ambos médicos. También, que uno de ellos sea detenido. NICOLÁS MURCIA

Lo sostuvo la fiscal Laura Margaretic el pasado martes, al replicar el alegato del Defensor Particular de uno de los médicos implicados en la muerte de un adolescente en el Sanatorio Azul, hecho ocurrido durante una operación el 19 de marzo de 2014. Para Julio Vélez, que patrocina al traumatólogo coimputado por el deceso del paciente, su cliente no tuvo responsabilidad alguna en lo que pasó. “Migliorero no pudo haber actuado con desidia como dice la Fiscalía”, le respondió el abogado a la funcionaria judicial. El fallo de este debate se conocerá el jueves de la semana que viene.