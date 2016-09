“Monté este comedor por una historia de vida personal”

< > Sara Galeano habló sobre el comedor y el festival del Día del Niño que se realizará esta tarde a las 14 horas.

Lo expresó Sara Galeano, la solidaria vecina del Barrio Villa Zuiza que atiende un comedor desde hace cinco años y hoy agasajará a los niños con un festival. –

Sara Galeano está a cargo del Comedor “Luz y Esperanza”, ubicado en Tapalqué Norte 117, que se fundó hace cinco años. Según relató la vecina en diálogo con este diario, “monté este comedor porque tiene que ver con una historia de vida personal”. Esta tarde, a las 14 horas, Galeano espera recibir a los chicos que quieran festejar su día.

Acerca del comedor, la mujer rememoró que “nosotros somos seis hermanos y cuando éramos chicos no había quién nos comprara las cosas que necesitáramos, y siempre había familias que no estaban ayudando. Por eso tomé la decisión de hacer lo mismo que hicieron por mí: ayudar a los chicos. Empecé con siete y ahora van 35 chicos. Yo cocino, hago casi todo y además me ayuda mi hija, Gabriela Inda. También asisten alumnos de la carrera de Derecho a dictarles distintos talleres y les brindan contención.

Reciben asistencia médica como clínica y dentista”.

Galeano detalló que “actualmente es un salón que se edificó en la parte de atrás de mi casa. En un principio trabajábamos en mi casa hasta que pudimos construir atrás. Recibo a chicos de 2 a 13 años los sábados, que es cuando les ofrecemos desayuno y almuerzo porque los demás días van a los comedores de las distintas escuelas. El día miércoles ofrecemos un estudio bíblico y posteriormente les damos una merienda reforzada por las dudas que a la noche no cenen”.

“Todo lo que se logró se hizo con el apoyo de la comunidad, son los que donan ropa para que hagamos ferias americanas; tenemos gente que nos apadrina y también realizamos viajes a la costa y rifas”, puntualizó.

Festival del Día del Niño

Galeano dijo respecto del festival del Día del Niño a realizarse hoy que “hace tres años el Tiro Federal nos prestó un predio de 40 por 40 metros para que los chicos jueguen porque en mi casa ya no hay lugar. Por ahora no se hizo nada en forma legal pero está ‘gestionado’ de palabra. Si hablamos de proyectos, allí queremos hacer una huerta orgánica, es decir cerrar ese espacio con planchas y en un futuro que sea una cancha de fútbol, además de colocar juegos como hamacas, entre otros”.

En referencia al vínculo que tienen con la delegación local de la Cruz Roja, manifestó que “Titina Martínez siempre nos ayudó muchísimo, hace tres años aproximadamente que está continuamente ayudándonos y nosotros, en retribución, cedemos el espacio como el que se hizo el viernes para charlas de salud que tiene que ver con la Cruz Roja”.

“Hace cinco años que venimos festejando el Día del Niño a cielo abierto, se sumaba mucha gente y no nos alcanzaba el espacio. Así que esta vez decidimos hacerlo en un salón cerrado, nos enfocamos más en los chicos y mañana (por hoy) tendremos 50 ó 60 chicos. Habrá teatro, juegos, música, regalaremos una bolsita con golosinas. Así que están todos invitados”, concluyó.

EL DATO

Hace algunos años el equipo de veteranos de Azul Rugby realizó una importante donación a la Cruz Roja, entidad que a su vez cedió al comedor que atiende Sara Galeano 800 ladrillos.