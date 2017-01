MOTOCHORROS LE SUSTRAJERON LA CARTERA A UNA ENFERMERA

Una mujer de 64 años se convirtió ayer en esta ciudad, cuando en bicicleta regresaba del trabajo a su casa, en víctima del accionar de dos motochorros que le sustrajeron la cartera, en cuyo interior -además de dinero- tenía su documentación, un teléfono celular y otros efectos personales.

La víctima de este hurto radicó posteriormente una denuncia en la comisaría primera local perteneciente a la Policía de la Provincia.

Y a través de la red social Facebook dio cuenta del ilícito que había sufrido, solicitando que quien encuentre la cartera y los demás elementos que le sustrajeron los devuelva llamando a los siguientes teléfonos: 15-551526 ó 43-2310.

Alicia Mocciaro es enfermera y trabaja en el Hospital de Niños de esta ciudad.

Según contó en diálogo telefónico con este Diario, ayer poco antes de la hora 14 regresaba desde ese centro asistencial en bicicleta a su casa cuando dos sujetos que actuaron a cara descubierta, tenían gorras y se movilizaban en una moto –“de esas que están todas desarmadas y hacen un ruido bárbaro”– le sustrajeron la cartera.

El ilícito se produjo “a pocas cuadras de mi casa”, según dijo. Concretamente, en Neuquén casi De Paula.

“Me sacaron la cartera del canasto de la bicicleta. Es la segunda vez que me pasa, ya que me habían hecho lo mismo hace más o menos cuatro años”, contó también la enfermera sobre ese ilícito que ayer la tuvo como víctima.

Sin darse cuenta, mientras iba en la bicicleta dos sujetos en moto se pusieron a la par de ella, momento en el cual el varón que iba como acompañante estiró su brazo y se apoderó de la cartera que Mocciaro llevaba en el canasto.

Inmediatamente a ocurrido el ilícito, los motochorros doblaron en “U” por Neuquén y huyeron en contramano en dirección hacia la calle Burgos, “como yendo para el lado del Parque”, agregó la enfermera.

“Eran dos chicos jóvenes que tenían gorritas”, indicó la mujer con relación a los delincuentes, que actuaron con sus rostros descubiertos.

“Yo no atiné a hacer nada cuando me sacaron la cartera. Con la edad que tengo, si me tiran al suelo me quiebran un brazo”, comentó también la víctima del accionar de estos delincuentes.

Mocciaro señaló que la cartera que le sustrajeron es de color oscuro. “Es un carterón con un cierre que tiene las dos manijas de color marrón”.

Y al referirse a los elementos sustraídos que estaban en el interior de la cartera, indicó que tenía unos 400 pesos en efectivo, su teléfono celular, llaves, un monedero y documentación relacionada con el trabajo de enfermera que desempeña.