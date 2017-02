Movilización en Mercedes por el crimen de la joven trans azuleña Sofía Santillán

La madre de la víctima pudo entrevistarse con funcionarios de la Fiscalía que investiga el asesinato, ocurrido en diciembre pasado en esa ciudad distante a poco más de 280 kilómetros de Azul. También, los manifestantes se reunieron con autoridades municipales de Mercedes. En carácter de Particular Damnificado, el abogado Ariel Fusco representa ahora a los familiares de Sofía en la causa penal que se está instruyendo. El Fiscal a cargo de esa investigación tiene previsto solicitar en los próximos días que la detención del sospechoso que tiene este hecho sea convertida en prisión preventiva.

Una semana después a que se realizara en Azul una marcha para pedir por el esclarecimiento del asesinato de la joven trans Sofía Santillán, una movilización de similares características se llevó a cabo ayer en Mercedes, la ciudad donde la azuleña fue asesinada en horas de la noche del pasado 23 de diciembre.

Tal lo que ya se ha venido informando, por el crimen hay un hombre detenido, a quien en los próximos días el Fiscal que tiene a su cargo la Investigación Penal Preparatoria relacionada con este hecho tiene previsto solicitar que le dicten la prisión preventiva.

En ese contexto, ayer Mercedes fue el lugar donde se llevó a cabo esta segunda movilización, la cual estuvo encabezada por la madre y otros familiares de la joven trans azuleña, que tenía 22 años cuando fue hallada asesinada el pasado lunes 26 de diciembre en un predio del ferrocarril Sarmiento de esa ciudad donde estaba viviendo.

Además de la marcha, los manifestantes tuvieron la oportunidad de entrevistarse con funcionarios de la Fiscalía que está interviniendo en el caso y también con autoridades municipales.

María Fernanda Espíndola, la madre de Sofía Santillán; hermanas de la joven trans asesinada y Silvina Lucero -esta última representante de la Asociación Diversidad Azul (ADA) y la Asociación Travestis, Transexuales, Transgéneros de Argentina, Delegación Azul (ATTTA)- encabezaron la movilización llevada a cabo ayer en horas de la mañana en Mercedes.

Integrantes de la Asamblea LGBTI Mercedes, del Plenario de Trabajadoras Azul, el Plenario de Trabajadoras Mercedes, del Partido Obrero y de la agrupación MADRe Mercedes (Multisectorial contra el Ajuste los Despidos y la Represión) se sumaron a la marcha.

En la Municipalidad y en Tribunales

La Plaza San Martín, frente al palacio municipal de la ciudad mercedina, fue el lugar donde con carteles y pancartas los manifestantes mostraron sus reclamos.

Además, quienes participaron de la marcha se entrevistaron con vecinos y entregaron volantes donde daban cuenta no sólo del reclamo específicamente referido con el homicidio de la joven azuleña, sino también para pedir por los derechos de las personas trans al acceso laboral, en el marco de una ley que está aprobada pero aún no reglamentada.

Los principales referentes de la movilización pudieron entrevistarse con Juan Pablo López Baggio, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Mercedes, y con María José Piacentini, coordinadora de Derechos Humanos de la comuna.

En ese encuentro se acordó articular con el municipio de Chivilcoy y generar acciones desde la comuna de Mercedes para lograr una mejor calidad de vida de las trans que están en esa ciudad distante a poco más de 280 kilómetros de Azul.

Sofía Santillán estaba participando de talleres bajo la órbita municipal y tenía el proyecto de abrir su escuela de danza, un sueño que quedó trunco con su brutal asesinato.

Tras esa reunión en sede comunal, los manifestantes marcharon ayer a la mañana hasta la sede de la Fiscalía que está interviniendo en el sumario penal iniciado por el asesinato de Santillán, edificio judicial ubicado en 26 y 37, un lugar donde se manifestaron pacíficamente.

Además, la madre de Sofía se entrevistó en la sede de la UFI 3 con uno de los secretarios de esa Fiscalía, quien le informó con relación a las novedades de la Investigación Penal Preparatoria que lleva adelante el Dr. Pedro Illanes.

La movilización culminó en el edificio de Tribunales, lugar donde de manera simbólica se reiteró el reclamo de justicia por el asesinato de la joven trans azuleña.

Un detenido

Después de que Sofía Santillán fuera hallada asesinada de un golpe en la cabeza el pasado lunes 26 de diciembre, en el marco de un crimen que se produjo en horas de la noche del viernes 23 de ese mismo mes del año pasado, en principio no se contaron con pistas firmes para dar con algún sospechoso.

Luego de que la Fiscalía interviniente en la investigación difundiera un identikit del presunto asesino, a fines del mes pasado fue detenido un sospechoso en Mercedes, el mismo sujeto que ahora está formalmente imputado del crimen.

El hombre, de 36 años e identificado por voceros allegados a la investigación como Juan Carlos Celis, estaba prófugo de la Justicia cuando días atrás se llevó a cabo la medida cautelar.

En una rueda de identificación de personas, uno de los testigos lo señaló como el mismo sujeto que ingresara con Sofía Santillán a ese predio del ferrocarril Sarmiento de Mercedes para mantener relaciones sexuales con ella aquel ya mencionado 23 de diciembre por la noche.

Pero un segundo testigo que participó en ese mismo reconocimiento no lo identificó, al igual que otros, por lo que todavía se plantean dudas sobre si se trata del autor del crimen o no.

Celis había sido detenido en la madrugada del pasado 14 de enero en el Barrio Güemes de Mercedes, sospechado de ser la última persona que estuvo con la joven trans azuleña.

Para ese hombre estaba vigente una orden de captura, ya que cuando se encontraba cumpliendo una condena de seis años en la Unidad 17 de Urdampilleta por un intento de homicidio, en diciembre pasado se había dado a la fuga, aprovechando el régimen de salidas transitorias del que gozaba.

El dato

En carácter de Particular Damnificado, el abogado Ariel Fusco está patrocinando ahora a los familiares de la joven trans asesinada. “Ahora que tengo un abogado en Mercedes estoy mucho más tranquila. Ya le comenté todo lo que vi que pasó, lo que no me cierra, y me aseguró que se va a ocupar y va a comenzar a tomar medidas desde el próximo lunes y a pedir una serie de pruebas”, comentó María Fernanda Espíndola en diálogo con los medios ayer en Mercedes al referirse a quien ahora es su representante legal en la causa penal.