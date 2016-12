NICOLÁS CANELO “NO VAMOS A RESIGNAR NADA”  

Sabe Nicolás Canelo que Alumni no ha ganado nada aún. Sabe también que la final del Clausura ha generado ilusión porque el rival es poderoso. Pero en muchas de su aseveraciones, lo que el goleador albinegro trasluce es lo seguro que está el equipo de su juego y capacidad de daño futbolístico.

< > ADRIÁN GELOSI

“Gori” habló con EL TIEMPO ayer; una charla escueta pero suficiente para considerar aspectos e hipótesis que, en torno a la serie decisiva del certamen, adquieren trascendencia: “Nos encontramos en la final los dos clubes que más apostaron”, “Piazza va a pretender disputar el partido en la mitad de la cancha”, “Es difícil en una final, donde el contexto te lleva la cabeza a otro lado”.

–¿Vos también suscribís a esa gran expectativa que se ha generado, en todos los futboleros, en torno a esta final?

–Pareciera nos encontramos en la final los dos clubes que más apostaron. Piazza lo hizo desde sus refuerzos, viene apostando desde hace 2 ó 3 años y se encuentra con algunas finales. Y Alumni, de la misma manera, viene trabajando desde hace 2 ó 3 años con el mismo cuerpo técnico, manteniendo la base de jugadores. Los dos clubes mantuvieron una misma línea de trabajo y hoy se encuentran en una final que va a ser muy linda para jugarla, muy linda para disfrutarla, todos creemos que con mucha gente en el estadio de Alumni.

–El campeón de 2015 fue un gran vencedor y no parecía un grosero error pensar que este grupo de jugadores había llegado cerca del techo. ¿El rendimiento de este equipo supera al de áquel y sube la vara?

–En ese momento, Alumni era muy vertical, te castigaba cada vez que llegaba y te seguía buscando y te seguía buscando. Nos encontramos con esa final y una diferencia de goles que no se da en todas las finales. Y teníamos la urgencia en ese momento, de que el club hacía bastante tiempo que no salía campeón. Entonces, uno maneja las situaciones de otra manera a las que la maneja hoy.

Hoy nos encontramos con un equipo que viene trabajando desde hace más tiempo y de la misma manera que el que salió campeón, te busca para que te equivoques, te busca para tener situaciones de gol, te busca para tener la pelota y poder jugar. Quizá la diferencia es la maduración que tiene el equipo con los dos años que pasaron. Llegamos de la mejor manera, sabiendo que tenemos un rival difícil enfrente.

–¿Cuál te parece que sea la preocupación más relevante para Piazza?

–Piazza va a pretender disputar el partido en la mitad de la cancha. Para cortar la generación de juego de Alumni, para cortar donde Alumni te quita la pelota y sale rápido y te complica. Se me ocurre a mí que Piazza puede encarar el partido de esa manera….

–¿Sumando un volante a la estructura que viene presentando?

–La verdad que no sé, porque al equipo rival lo vemos cuando jugamos. No sé cómo viene formando Piazza ni qué jugadores son titulares. Nosotros estamos muy enfocados en hacer nuestro juego, no vamos a resignar nada de lo que nos trajo hasta acá. Si hacemos bien las cosas, confiamos mucho en nuestro juego.

–Suele pasar en las finales, dado que levantar la copa pareciera relegar los demás aspectos, que los equipos se metamorfosean. Por lo que decís, eso no pasa por la cabeza de Alumni.

–Alumni está muy convencido de qué manera llegamos a la final. Es muy lindo repasar los números y la campaña de Alumni. No tenemos que renunciar a nada. Sé que es difícil en una final, donde el contexto te lleva la cabeza a otro lado y no podés plasmar lo que querés hacer. Pero nos estamos concientizando que no todos los fin de año un jugador se encuentra con una final como ésta. Sabemos que Piazza lleva mucha gente, Alumni también va a llevar mucha gente, la cancha va a estar llena. El equipo que más la disfrute, que más la sepa jugar va a ser el que se quede con el campeonato. Esa es la clave.

–¿El disfrute es un aspecto importante para rendir y doblegar al rival? Que no sea un trauma jugar una final

–Ahí creo que está la clave de lo que tenemos que pretender: que no sea un trauma, sino que sea una demostración más del juego que viene haciendo Alumni. Y para eso hay que estar liberado, con confianza, para poder intentar todo lo que se intentó durante el año. Y que el contexto y el partido no te lleven a hacer cosas que no sabés o que no las hiciste nunca.

–En 2009 tuviste una Navidad feliz, con una participación decisiva en la final ante Piazza. En 2015, ante Sarmiento, también resultaste fundamental para dar la vuelta. Teniendo en cuenta estos antecedentes, ¿“Gori” va a medir 2 metros en esta final?

–(risas) Va a entrar con mucha ganas de jugar. Se me ha dado de que convierto en las finales. Uno va con mucha confianza y ojalá se me dé. Y ojalá que Alumni pueda terminar el año festejando. ¿Yo protagonista? Mientras Alumni y el grupo de trabajo que nos identifica se encuentre festejando, pasa a un segundo plano. Obviamente que quiero estar en el tanteador.