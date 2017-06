“Ninguna Fiscal va a frenar a los pobres que corten la ruta si meten presa a Griselda”

< > Ante la requisitoria de un medio de comunicación local, Griselda Altamirano ofició de improvisada “movilera” para poder llevar la palabra de Carlos “El Perro” Santillán en vivo y en directo por una emisora local.

Carlos “El Perro” Santillán, un combativo dirigente jujeño que estuvo enfrentado contra distintos gobiernos provinciales y nacionales de las últimas décadas, estuvo ayer en Azul para participar de una conferencia de prensa y de una movilización por calles céntricas de esta ciudad, como una manera de brindar un fuerte respaldo a la líder del Movimiento 1° de Octubre, Griselda Altamirano.

En la charla que ambos referentes sociales mantuvieron con los medios previo a la movilización, con concentración en el veredón municipal y la puerta de los tribunales locales, criticaron con firmeza las políticas que se vienen instrumentando en los mandatos de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Hernán Bertellys.

“En el marco de lo que venimos planteando después de la represión, nuestra organización con los compañeros decidió marchar una vez por semana, seguir denunciando la situación de hambre, de falta de trabajo y contra la represión porque vemos claramente que la salida a esta crisis, al ajuste que plantea el gobierno de Macri, de Vidal y de Bertellys a nivel local, necesariamente tiene que ser a los palos porque si no, no van a poder garantizar que la clase trabajadora siga estando sometida a las condiciones en las que está. Por suerte, contamos hoy con la solidaridad del compañero (por Carlos Santillán), que ha hecho muchos kilómetros para estar acá”, expresó Altamirano.

La líder de la agrupación, que ayer contó una vez más con el acompañamiento de hombres –entre ellos varios jóvenes-, mujeres y niños, aseguró que existe una “crisis de representatividad de este sistema democrático que ellos mismos (los políticos) idean y después no pueden sostener”, en clara alusión a lo resuelto el martes por la noche en la quinta sesión del Concejo Deliberante (ver página 4).

“Los representantes del pueblo no tienen el valor para poder denunciar la situación que se vive en Azul y se esconden siempre, cobardemente de esta manera. Tendrían que haber votado sobre tablas como nosotros pedimos el repudio y votarlo en contra. Tienen que sacarse la careta. Nosotros, como parte del pueblo y de una organización, estamos dispuestos a enfrentar y también aceptamos la consecuencia de lo que hacemos. Ellos no están dispuestos a aceptar la consecuencia, no de la toma de un edificio público sino que están de acuerdo con la represión, lo cual quedó reflejado en el Concejo Deliberante ayer (por el martes)”, amplió.

Por su parte Santillán, expresó que “lo que le pasa a la compañera lo van a sufrir todas las organizaciones que no se disciplinan al régimen que se quiere imponer de distribución de los fondos que están destinados a la asistencia social”. “A los compañeros los dejan en una parte de la Argentina tan rica sin otra posibilidad que llegar a medidas que son pacíficas. La toma de un edificio reclamando trabajo genuino y que se tenga en cuenta que en ciudades como esta que es rica, donde los terratenientes están a la cabeza de las ganancias de todo lo que se ha implementado hoy, como baja de retenciones y todo para el campo, (no es posible que) existan bolsones tan grandes de pobreza. Yo puedo esperar eso de mi provincia y no de una zona tan rica como esta. Creo que hay de adonde sacar; creo que existe la posibilidad de vivir mejor y por eso luchamos”, agregó.

Habló de Milagro Sala

“Yo tengo una teoría que es que, después de los milicos, no ha caído el neoliberalismo. De alguna manera se ha ido manifestando, como se manifestó durante el gobierno de Cristina Kirchner y la entrega que hizo a las mineras de la Cordillera de los Andes. Han seguido con el discurso queriendo engañarnos y no pudieron. Por eso luchamos en aquel tiempo y seguimos luchando ahora también. El tema de la judicialización nosotros lo vivimos muy de cerca. En nuestro sindicato estamos todos judicializados. Lo que se manifiesta acá es una justicia al servicio de la represión, al servicio de que los grandes puedan seguir haciendo sus negocios y como siempre ha venido pasando el hilo se corta por lo más delgado”, afirmó Santillán, quien salió a responder a aquellos que vinculan a estas organizaciones con sectores del kirchnerismo.

“Los que venimos denunciando lo que ocurre en Argentina somos los que padecemos las cárceles. En Jujuy está presa Milagro Sala, pero no están presos ni Fellner ni Cosentini. Todos los ‘grandes’ no están presos. Está presa y merecidamente por lo que le ha hecho a los compañeros Milagro Sala, pero no los demás. Milagro Sala ha sido lo peor que le puede haber pasado al compañero de clase; fue vilipendiado, torturado. Milagro Sala hizo de todo e instaló el narcotráfico en la provincia”, sostuvo.

Concentración en la puerta del Municipio

Ya instalados en el veredón municipal, los dos referentes sociales volvieron a reclamar por las demandas insatisfechas e hicieron especial hincapié en advertir que no van a tolerar que Griselda Altamirano sea nuevamente puesta entre rejas a partir de las causas penales que están abiertas en su contra.

“Movilizados, denunciando el hambre, pidiendo trabajo genuino y contra la represión. ¿Y cómo nos sigue recibiendo el señor Intendente, la gobernadora Vidal y el presidente Macri? Con la Municipalidad que él dice que es del pueblo vallada, llena de fuerzas represivas que utilizan para defender los intereses de la oligarquía como lo demostró la sesión del Concejo Deliberante de ayer (por el martes). No son capaces de tener las pelotas que tiene el pueblo, como nosotros, cuando salimos a pelear. No son capaces de tener la fuerza que tienen nuestras compañeras para salir a pelear por sus hijos. Ellos tranquilos sentados en esas bancas y calentitos, sin saber lo que es la necesidad; igual que Vidal, que cobra 500.000 pesos”, expresó Altamirano.

Agregó: “Ni siquiera declamatoriamente estos traidores al pueblo que se dicen representantes han repudiado el desalojo violento de mujeres y chicos del pueblo que tienen que representar. Como no tienen pelotas sí repudiaron la toma. Eso quiere decir que están de acuerdo con la represión. De la misma manera que avalan con los frenos que no le ponen al Poder Ejecutivo este Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Todos en complicidad para que el ajuste, para que el hambre del pueblo, pase a los palos judicializando. La gobernadora Vidal felicita al Intendente por hambrear a más del 40 por ciento de su pueblo”.

A su turno, “El Perro” señaló que “lo que nosotros estamos percibiendo es que los sectores que venimos hace mucho tiempo no transando, no vendiéndonos, no firmando treguas, nos estamos reagrupando. Y nosotros no somos, como pueden salir a decir Macri o Vidal, que estamos con Cristina. Hemos combatido las políticas de entrega de Cristina; hemos combatido al menemismo y a Duhalde, porque son las mismas políticas hambreadotas para el pueblo y a favor de los poderosos y los terratenientes”.

“Hoy estamos acá para reafirmar el camino que hemos emprendido hace mucho tiempo y para decir que Griselda no va a ir en cana porque lo ha dicho el pueblo y ninguna fiscal que le responde a los poderosos va a frenar a los pobres que salgan a la ruta y corten la ruta si se atreven a meter presa a Griselda. En todo el país vamos a propiciar cortes de ruta”, indicó en la parte más encendida de su discurso ante los manifestantes que se ubicaron frente al ingreso principal a la comuna.