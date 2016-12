< > JOSÉ BERGER

José Inza se presentó ayer en sede judicial citado a indagatoria, pero no declaró. Su nueva abogada, la penalista olavarriense Elda Donatelli, así se lo aconsejó por no conocer el material que obra en la causa. Pasada la Feria Judicial de verano pedirán una nueva fecha para que quien fuera Intendente de Azul entre 2011 y 2015 eventualmente declare ante el fiscal Javier Barda, quien lo procesó por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Inza no hizo declaraciones respecto a los hechos que se le imputan, pero sí dijo “gracias por venir” a los medios que ayer por la mañana estaban cubriendo su paso por la Justicia Penal.