La afirmación de Gabriel López Andía tuvo lugar ayer, durante la recorrida que cronistas de este diario realizó por las renovadas instalaciones fabriles. Allí, del viernes al domingo próximo, tendrá desarrollo una nueva edición de la Expomiel. El empresario aseguró que el predio contará el fin de semana con un amplio movimiento, a partir de la instalación de aproximadamente 300 stands.

“Lo que perseguimos como administradores de este lugar es que la ciudad de Azul se pueda desarrollar un poco más de lo que hoy está. No hay más que un beneficio general. No perseguimos grandes beneficios económicos; si bien todo forma parte del predio, que tiene un valor y deberá acompañarse en lo que se haga, sobre todo lo hacemos pensando en la sociedad de Azul”.

La frase de Gabriel López Andía se produjo ayer a la mañana, durante la recorrida –una más- que cronistas de este diario realizan por el predio donde, del viernes al domingo próximo, tendrá desarrollo la Expomiel, por primera vez con la organización de la Municipalidad y un grupo de apicultores de la línea fundadora del evento.

“Nosotros usábamos el lugar para alquilarle a un contratista, pero el potencial de este sitio es muchísimo más grande”, agregó el empresario, que ayer estuvo supervisando algunos de los trabajos que se están haciendo de cara a la exposición que habrá de comenzar el viernes.

La historia del vínculo

En la nota con este diario, López Andía hizo un repaso a la forma en la cual entabló contacto con funcionarios comunales para llegar a cerrar un acuerdo para la realización de la muestra.

“El vínculo con la Municipalidad nace aproximadamente el 20 de marzo, cuando me encuentro con Juan José Arruti en la comuna, nos vamos a tomar un café a una confitería céntrica y le comento que yo le había dejado el proyecto (de utilización del predio de la ex curtiduría como posible centro de grandes eventos) al intendente José Inza. Dos días después vinimos después a recorrer el lugar y aquí quedó. Por el 20 de abril me vienen a ver con los del Centro de Apicultores, que no podían armar la carpa para la Expomiel y habían ido a ver la curtiembre y no daban las condiciones. Ellos lo vinieron a ver y comenzamos a avanzar con las mejoras que había que hacer”, explicó.

Tras aclarar que “acá lo que había que hacer no era mucho”, López Andía mencionó que “había que poner una puerta de emergencia y una persiana que ya estaban; pintar, acomodar alguna filtración de humedad; colocar algunas puertas que estaban; armar una sala de conferencias, para lo cual se unieron dos espacios y quedó una sala de 100 metros cuadrados. Afuera, se nivelaron terrenos en las calles y en el predio que rodea la construcción. Se pintó con pintura y con cal y, con el tiempo que hubo, se realizó un gran mejoramiento”.

En las reformas, precisó, hubo una dotación no menor de treinta personas trabajando.

Hay un convenio de cesión gratuita

A consulta de este diario, el administrador de la ex curtiduría informó que el acuerdo con la Municipalidad es a través de “un convenio de cesión a modo gratuito”. “Ellos lo que tenían que hacer es acondicionarlo para su evento. Tal es así que ustedes verán que están armadas las divisiones de los stands. La intención de la parte propietaria es hacer un vínculo para distintos eventos que la ciudad pueda tener que fortalezca la zona norte”, agregó, para mencionar el sentido de fondo que tiene el grupo empresarial.

“Yo siempre insisto con que el fortalecimiento de la zona norte porque la ciudad, de cada cien pesos que junta de impuestos, la mayoría lo invierte sobre la zona sur. La zona norte ha sido abandonada durante años y hay muchos lugares donde se puede generar movimiento. El hipódromo mismo es uno; el cementerio parque es otro; la playa de camiones; hacer el puente que cruza la vía sobre la Mujica; hacer la rotonda en la Ruta 3. Hacer la continuación hacia la Ruta 51 para que toda la gente que viene del Oeste pueda ingresar a la ciudad y, en vez de pasar por el Balneario, que ni se da cuenta que pasa por una ciudad, y pasando por acá transitaría por más de 15 kilómetros de zona potencialmente comercial. También se podría ver la posibilidad de traer la terminal de ómnibus, lo que haría que los colectivos dejen de ingresar en la ciudad para transitar todo por colectoras y toquen las rutas directamente. Eso es fortalecimiento de la zona norte, que fue la zona que más dinero le dio a la ciudad. De hecho el parque industrial no está de gusto acá. Hay zonas que pasaron de ser fundadoras de la ciudad a ser olvidadas”, amplió en relación con un ambicioso proyecto de desarrollo del cual este diario publicó tiempo atrás sus pilares fundamentales.

Predisposición de la comuna

En otro tramo de la entrevista, el vocero ratificó que, de parte del Municipio, ellos encontraron “una muy buena respuesta”.

“Si bien con el Intendente yo hablé una sola vez en la comuna, por la dedicación que le hizo el Municipio me da la impresión que ellos lo ven como algo valedero. Si es así, la ciudad me da la impresión que va a acompañar. Vamos a tener un lindo fin de semana y acá tendremos más de 300 stands entre feriantes y la parte de la miel que van a venir. Lo que yo he sentido en la calle es que hay un entusiasmo como para que esto funcione bien”, consideró.

EL DATO Según el administrador de la ex curtiduría, de parte del grupo empresarial hubo una inversión anticipada de cara a las refacciones que se están haciendo en el lugar donde el viernes comenzará a realizarse la Expomiel. Citó, por ejemplo, la reposición de 110 ventanas de vidrio triple, puertas, portones y rejas, más el aporte de dos latas de 40 litros de pintura. La Municipalidad, en tanto, se encargó de la compra de los materiales para la construcción, parte de la pintura y, por supuesto, la mano de obra.

LOS EMPRENDIMIENTOS QUE NO SE CONCRETARON

Gabriel López Andía dio cuenta, ante la pregunta de este diario, qué interés había despertado en el grupo empresarial cuando se realizó la compra del predio donde funcionara la Curtiduría Azul.

“El interés de la firma propietaria del predio, de la cual yo soy el administrador, en su momento era la de poner una industria para poder dar trabajo y explotar algunas de las producciones de Azul. Tuvimos contacto con el Ministerio de Industria de la Provincia de Buenos Aires, con el diputado provincial Mario Caputo y no se llegó a nada; se perdió la relación. Queríamos hacer el fraccionamiento de harina, cerveza con cebada y aceites; es decir toda la producción de granos que se hace en la zona. También se pensó en una planta de agua con fraccionamiento, ya que hay un pozo de sesenta metros de profundidad y el agua es muy pura y cristalina para abastecer a ciudades del conurbano bonaerense”, sintetizó.