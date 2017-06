< >

“No podemos ser rehenes ni cómplices de esta gestión que ni siquiera da una señal de diálogo, de una reunión para canalizar estas instancias. Lo que pueda llegar a suceder depende del organismo provincial. Si el organismo provincial sigue jugando al avestruz y escondiendo la cabeza, los trabajadores y quienes los estamos organizando seremos los que vamos a contar lo que está pasando: hay sobrecupo, los chicos no pueden estar tirados donde están las aulas, esto no es un depósito de menores y no pueden tener clases los otros chicos. Se están complicando mucho las guardias y los empleados tienen que hacer magia para sortear estos problemas”, señaló Eduardo Bercovich.