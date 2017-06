“No se puede pensar ningún modelo de ciudad, provincia o país si no se trabaja en la educación”

Este concepto fue vertido durante la charla que mantuvieron con este diario Joaquín Propato, Eugenia Bongiorno y Laura Aloisi, integrantes del Peronismo 26 de Julio en el ámbito local. En la entrevista, se brindaron detalles del desarrollo de la III edición del mencionado proyecto, en el marco del cual se realiza una serie de actividades con distintas instituciones locales y se le da forma a un programa dirigido a diversos sectores de la comunidad.

El Peronismo 26 de Julio -a través del Espacio Cultural Pedro “Paisano” Frías y la Red Resol- está desarrollando en Azul una nueva edición del programa denominado “Argentinazo”. En este marco es que los espacios que conforman esa agrupación llevan adelante una serie de actividades con distintas instituciones locales y le dan forma a un programa dirigido a diversos sectores de la comunidad.

El “Argentinazo” comprende la realización de charlas, eventos solidarios y deportivos y actividades culturales y sociales.

Para conocer más detalles acerca de esta iniciativa, EL TIEMPO dialogó con Joaquín Propato, Eugenia Bongiorno y Laura Aloisi, integrantes del Peronismo 26 de Julio en el ámbito local.

La III edición del “Argentinazo”

En principio Propato apuntó que la tercera edición de la propuesta arrancó con dos actividades puntuales. La primera de ellas tiene que ver con un ciclo de charlas en las sedes del Plan Fines (de finalización de Estudios Secundarios) que tiene la agrupación. “En este caso le hicimos una invitación al Centro de Veteranos ‘Callvú Leovu’-con su presidente Juan Schroh y todo su equipo- quienes decidieron acompañar en el marco del 35 aniversario de la Guerra de Malvinas, en una conmemoración permanente y reivindicando la causa Malvinas”, dijo el integrante del Peronismo 26 de Julio.

En ese sentido, Aloisi agregó que el programa del Argentinazo “propone una serie de charlas, entre ellas la del Centro de Veteranos, pero también apunta a la interacción con diferentes instituciones. Por ejemplo, en el Club Velocidad y Resistencia entregamos una bandera de ceremonias. Fue en vísperas del 25 de Mayo e hicimos un chocolate para compartir con los chicos y los familiares, se cantó el himno, se hizo la entrega de la bandera y se repartieron escarapelas”.

Cerca del medio millar de egresados

Por su parte Bongiorno mencionó que el Peronismo 26 de Julio tiene varias sedes para dictar el Plan Fines: el Centro Catequístico Santa Teresita de Villa Piazza Norte, la Liga de Fútbol de Azul, el Club Estrellas de Juventud, A.U.A , la Escuela Nº 13, y una sede en Cacharí, en la ONG Ecos de mi pueblo.

Asimismo destacó que en ese contexto “ya recibieron su título Secundario más de 330 egresados y este año se reciben más de 120 alumnos”.

“Estamos cerca del medio millar de egresados del Plan Fines, lo que representa un número muy significativo. Y la idea de las charlas -por un lado- es fortalecer el programa y -por el otro- trasladarle a los alumnos, en este caso, la experiencia de los veteranos y lo que significa la causa Malvinas para todos los argentinos. Ante algunas medidas que se han tomado, que no han sido favorables en ese sentido, nos pareció que era el marco ideal para reforzar la lucha”, señaló Propato e inmediatamente agregó que estas charlas tuvieron “una gran repercusión porque la gente se interesa, el tema tiene plena vigencia, estas causas no se han perdido a pesar de que -por la situación que vivimos- no están en boga. Son cuestiones que hacen a nuestra historia, a nuestro presente y -de alguna manera- a nuestro futuro”.

“Un precepto, una bandera y una visión”

En otro tramo de la entrevista, Propato hizo alusión a una frase de Juan Domingo Perón: “Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza”.

“Es un precepto, una bandera y una visión. A partir de eso, la educación para nosotros es central. Es una de las políticas que impulsamos desde el lugar que ocupamos, como también lo es el trabajo. Estamos convencidos de que gobernar es dar trabajo. Es la visión y la inspiración de un espacio político, a través de las herramientas con las que contamos. Ya hay casi 500 egresados del Plan Fines, y contamos con la posibilidad de poder seguir trabajando con distintas instituciones que entiendan y acompañen una propuesta que tiene que ver -ni más ni menos- con una cuestión esencial para cualquier sociedad, como lo es la educación”, manifestó también.

De igual forma Propato expresó que “no se puede pensar ningún modelo de país, provincia o ciudad si no se trabaja en la educación”.

“Darle oportunidades a la gente”

Sobre el final del diálogo Aloisi remarcó que desde el Peronismo 26 de Julio -en todo momento- “se realizó un gran esfuerzo para darle valor y poner en alza al Programa Fines. Una muestra de ello es que los más de 300 egresados tuvieron su correspondiente entrega de diplomas”.

Finalmente Propato hizo hincapié en que “ese esfuerzo fue totalmente nuestro, porque acá hubo gene que hasta puso en dudas la validez de los títulos. En realidad esto se trata de darle oportunidades a la gente”.