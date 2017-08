“NOS HACEMOS CARGO DE LAS VICTORIAS Y DE LAS DERROTAS”

< > Gutiérrez, Delbonis, Bertellys y Tavernini. Y como telón de fondo, decenas de personas esperando por la foto con el azuleño. NACHO CORREA

Con la “ensaladera” a un lado, como si de un custodio asignado se tratase, Federico Delbonis conversó con los medios que lo rodearon mientras se organizaba la ansiedad de todos por tomarse una foto con él.

Animoso, el campeón de la Davis comenzó por explicar que la llegada a Azul del trofeo “siempre estuvo en mi mente, desde que ganamos. Por fin pudimos cumplir. Estoy muy contento de estar acá, pero más contento estoy porque la puede disfrutar la gente. Nosotros ya tuvimos nuestro tiempo aquel fin de semana que la ganamos”.

Sobre haberlo visto contemplando fragmentos de partidos propios en una de las pantallas de la confitería, y sobre si el mano a mano decisivo con el croata aún le resultaba atractivo de revisar, el zurdo reconoció que “¡El partido con Karlovic lo vi quinientas veces! El resumen lo vi quinientas veces y me acuerdo de casi todos los puntos. Pero ahora estaba mirando otros puntos de otras series. Siempre es lindo es volver a ver cosas emotivas”.

Delbo habló de las secuelas en el rendimiento de haber sido expuesto a todo lo que significó aquella final ante Croacia, tanto física como emocionalmente, a tal punto que reinsertarse en el circuito del ATP fue complejo: “Fue complicado. No tuvimos tiempo para entrenar; cuando nosotros estábamos descansando, la mayoría ya estaba entrenando. No tuve tiempo para hacer una pretemporada y repercutió en mi físico. He estado muchas semanas parado como consecuencia de no haber hecho la pretemporada. Lo importante de acá a fin de año es jugar lo más sano posible y poder terminar así, para llegar bien a la pretemporada de cara al próximo año”.

“Mi idea es estar”

Integrar la selección para jugar la Davis no es cosa del pasado para Delbonis. Del 15 al 17 de septiembre, Argentina intentará mantenerse en el Grupo Mundial al enfrentar Kazajistán. El pasado glorioso está cristalizado y resplandece, pero Federico quiere seguir teniendo presente de copa.

–¿Qué expectativas tenés para el repechaje de Argentina ante Kazajistán por la Davis?

–Lo veo complicado porque es un equipo compacto, que no tiene grandes figuras pero son todos muy parejos. Nosotros llegamos un poquito cansados por lo que es el fin de año, pero creo que va a ser una serie en la que podemos tener chances.

–¡Hablaste en primera persona!

–Sí, porque somos todos un equipo. No estuve la serie pasada, pero todos nos hacemos cargo de las victorias y de las derrotas. Siempre mi idea es estar, va a depender de lo que diga el capitán y de cómo esté mi físico en ese momento.