Los noventa minutos iniciales de la serie final ya habían quedado atrás. Boca se quedó merecidamente con el triunfo por 3 a 2 ante Chacarita Juniors y sacó una pequeña luz de ventaja con respecto a la revancha que se jugará el próximo domingo, en el Ricardo Infantino.

Luego de los saludos y festejos por el lado xeneize y la desazón del tricolor, EL TIEMPO entrevistó a Kevin De Stéfano, Gastón Borda, Daniel Travi, Maximiliano Sierra y Adrián Di Prinzio por el lado del vencedor; y Javier Burgos por el perdedor, para conocer sus apreciaciones sobre el encuentro.

De Stéfano: “Vinimos a no perder”

“Te soy sincero vinimos a no perder y si perdíamos por 1 a 0 era para nosotros un buen resultado. Pero cuando empezó el partido nos dimos cuenta que había que ir a buscarlo, pero lo loco es que nos vamos contento pero amargado a la vez porque queríamos llevarnos los dos goles de diferencia que tuvimos durante un buen tiempo. Habíamos pensando no perder en este cancha y definir todo en nuestra cancha y ahora nos vamos amargados por ganar sólo por un gol”.

“Chacarita nos asustó un poco pero no nos inquietó, como era lógico manejo más la pelota sobre todo cuando iba en desventaja. Pero no estuvimos fino cuando tuvimos que manejar las contra, porque podríamos haber hecho más goles si no quedábamos tanto en offside”.

“Ojala que juguemos en el Ricardo Infantino, no tendríamos que salir de esa cancha, ahora nos van a quedar sacar, pero ojala que podamos jugar en nuestra cancha como lo hicimos todo el campeonato”.

“Es una locura que nos acompañe tanta gente. Antes eran 10 y ahora no se, porque la cancha está llena. Es todo muy satisfactorio y muy difícil poder explicar en palabra todo lo que uno siente”.

Borda: “Vinimos a plantear un partido que no se esperaban”

“Fue un gran partido el que hicimos ante un rival muy difícil. Para mi fue duro y presentía que iba a ser de esta manera, que me iba a emocionar al ver muchos amigos y a gente amiga en la cancha, es importante para Boca este triunfo”

“Venimos a plantear un partido que no se esperaban, lo salimos a presionar bien arriba para no dejarlo salir a ellos, porque si lo dejas salir con la pelota demonizada juegan muy bien. Eso fue lo que hicimos, taparle a los laterales y al cinco y que la salida sea por los centrales y de esa manera le complicamos la salida”.

“Tenemos que descansar que hoy y mañana y desde el martes empezar a pensar en el partido de la semana que viene. Veremos en que cancha se juega, esperemos que sea la de Boca porque toda la gente se la merece. Pero en la cancha que sea vamos a jugar de la misma manera”

“Fue una lastima que no pudimos mantener los dos goles de ventajas, esos son los errores que en una final no podes cometer. Perdimos la marca y un equipo como Chacarita te lo hace pagar”

Travi: “Nosotros fuimos muy efectivos a la hora de definir”

“Si la verdad fue una victoria muy importante. Estoy muy emocionado porque es la primera final que juego de titular y además hacerlo con este grupo bárbaro que hemos formado. Estamos muy contentos por el partido que realizamos”

“Sabíamos que teníamos que aprovechar cada una de las oportunidades que tuviéramos, porque Chacarita es un equipo muy fuerte que cuando tiene un opción no te perdona. Nosotros fuimos muy efectivos a la hora de definir”.

“No importa que no pudimos mantener la diferencia, lo fundamental es que ganamos y en el próximo partido vamos a salir a ganar de la misma manera que lo hicimos hoy y así quedarnos con el campeonato”.

“Creo que la entrega fue fundamental, desde el primer momento el equipo se entregó mucho y somos un equipo que sabe lo que quiere dentro de la cancha y lo está demostrando partido tras partido”.

“La confianza y la entrega de este equipo es fundamental, y es por eso que hace 14 o 15 partido que no perdemos. El domingo que viene vamos a salir a ganar de la misma manera que lo hicimos hoy y siempre”

Sierra: “Nos caracterizamos por ser un equipo muy ordenado”

“Dimos un paso muy importante. Planteamos un partido inteligente que era dividirle la pelota a Chacarita, que es un equipo que maneja muy bien la pelota; por momentos lo logramos y por momentos no. Creo que hicimos un gran partido”.

“A pesar de que nos hicieron los dos goles en el fondo tuvimos un tarde tranquila. Sabemos que si estamos bien parado en el fondo es muy difícil que nos crean situaciones, porque nos caracterizamos por ser un equipo muy ordenado y punzante a la hora de llegar”.

“Aprovechamos todas las oportunidades que tuvimos, esto es por el esfuerzo que hacen todos los chicos semana a semana para entrenar”.

“Vengo de Olavarría, por suerte los chicos me aceptaron muy bien y yo trabajo para mi cuenta. Había decidido dejar el fútbol, pero mis amigos me dijeron que a los 27 años se me iba a ser muy difícil regresar”.

“Quedarme con un descenso de Racing de Olavarría era una espina muy grande y lo que vivo hoy, con el afecto y el cariño de la gente, es lo que uno lleva y es un premio por el sacrificio que hago yo y todos mis compañeros”.

“Se ha dado todo redondito porque estaba por retirarme y ahora estoy jugando una final, los chicos me aceptaron, al igual que Antonio (Rígoli), el Pato (Rígoli) y Adrián (Di Prinzio) que no me conocían y me vienen en Loma Negra cuando fueron a jugar y me dijeron de venir y se dio todo muy bien”.

“Siempre en nuestra cancha salimos a buscar el resultado. Tenemos que ser inteligentes y jugar con la desesperación de ellos. Nosotros sabemos que ocasiones vamos a tener y somos muy efectivos a la hora de definir”.

“Nos vamos con bronca porque no pudimos mantener la diferencia. Ellos tuvieron 2 o 3 situaciones y nosotros tuvimos muchas situaciones de gol. Y encima que te hagan dos goles de centro, que es nuestro fuerte, es algo contradictorio. La serie está abierta y vamos a seguir trabajando toda la semana”.

Di Prinzio: “Es justo el triunfo y queda todavía un partido más”

“Falta mucho, todavía queda un partido. Pero siento una alegría inmensa por los chicos. Creo que Chacarita quería hacer la diferencia en su cancha. Salimos a jugar bien arriba, no nos metimos atrás y fuimos a buscar el partido, desde el primer minutos salimos a intentar jugar en el campo de ellos”

“Lamentablemente no nos podemos llevar un resultado más abultado por dos distracciones en dos pelotas paradas, que con Chacarita lo pagas. Creo que es justo el triunfo y queda todavía un partido más, donde va a tener que dejar todo para quedarnos con la victoria”.

“Creo que Chacarita tomó sus recaudos y nunca salió a buscarnos bien arriba porque podíamos hacer una diferencia con nuestros delanteros están muy afilados, tanto Kevin (De Stéfano) como Daniel (Travi) son peligrosos y si tienen un mano a mano no te perdonan. Creo que Chacarita no quiso tomar ese riesgo para que la diferencia no sea más amplia”.

“Sabíamos que se iba a jugar a así. Teníamos que estar finito con la última línea de Chacarita y tratar de aprovechar esas jugadas para poder dar el golpe, por eso también caímos muchas veces en offside”

“No, no se sale del Infantino. Vamos a pelear para que el partido se juega en la cancha de Boca”

Burgos: “Me preocupó que por momentos estuvimos muy ansiosos”

“No se si es algo inesperado el resultado, Boca nos lastimó de pelota parada y sabíamos que teníamos que trabajar mucho en eso y nos lastimó igual. Eso es merito de ellos y no se hasta es algo inesperado el resultado y el triunfo de Boca”.

“Me preocupó que por momentos estuvimos muy ansiosos y no solemos ser tan ansiosos en el manejo de la pelota y creo que queríamos llegar al área más rápido de lo debido y sin sumar tantos pases que casi siempre fue nuestra mejor virtud”.

“El rival nos llevó a jugar de esa manera y la ansiedad de buscar siempre el resultado, porque siempre estuvimos abajo, nos llevó a eso. En muy poco momentos pudimos manejar la pelota como queremos nosotros”.

“Con el resultado a favor a ellos se les hizo más fácil meternos en su juego, porque con la ansiedad uno busca más apurado y no rápido en el juego porque si fuera con rapidez y precisión sería bueno; pero Boca nos llevó a saltear etapas de la creación y no llevamos la pelota de lado a lado como estamos más acostumbrado”.