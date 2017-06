“Nuestra intención es que no se haga un depósito de perros”

Así se lo aseguró durante el diálogo que mantuvieron con este medio María Cristina Alurralde y María de los Ángeles Lupiano, integrantes de la Asociación Refugio Canino Azuleño, quienes expresaron su preocupación en razón de que el Municipio está trasladando perros callejeros a los caniles que tiene la ONG, pero que no son de su propiedad. Si bien nadie les avisó ni les consultó acerca de esta situación, la integrantes de la entidad destacaron que “somos concientes de que la propiedad no es nuestra ni pagamos alquiler, por eso el pedido no es que no lleven perros; queremos que se tomen los recaudos necesarios para que estén en buenas condiciones”. Según dijeron: “Los pocos caniles que hay -son 20- no alcanzan para alojar 100 perros. Está totalmente colapsado”.

La Asociación Refugio Canino Azuleño (ARCA) es una ONG sin fines de lucro que desde 2013 rescata, recupera y finalmente entrega en adopción perros callejeros.

Para lograr esto cuenta con el apoyo de hogares de tránsito y un espacio cedido donde se atienden actualmente a una gran cantidad de perros. Esta entidad no posee un espacio propio y tampoco recibe ayuda económica estatal. El dinero necesario para cumplir el objetivo con el que fue creada, la ONG lo recauda mediante la realización de diferentes actividades (peñas, ferias americana y cenas por ejemplo) y también de la colaboración de vecinos de la ciudad.

En diálogo con EL TIEMPO, María Cristina Alurralde y María de los Ángeles Lupiano, se refirieron a la actualidad de la entidad de la que forman parte. Entre otras cosas, indicaron que desde la Municipalidad de Azul se están llevando perros callejeros

a la chacra -ubicada en Ruta 51 a pocos metros de Avenida Chaves- en la que ARCA construyó caniles, pero que nos les pertenece, ya que fue cedida por quienes la habitan. El quid de la cuestión está en que a las integrantes de la asociación nadie les consultó ni tampoco les informó que se iban a realizar estas acciones desde la Comuna, por lo cual solicitan que se tomen todos los recaudos pertinentes para que los animales estén en buenas condiciones.

“El lugar en el cual están los caniles, no es nuestro”

En principio Lupiano expresó que “la problemática que tenemos es que el lugar en el cual están los caniles, no es nuestro. La asociación siempre colaboró con el matrimonio que habita en esa chacra: se juntaba dinero y se les pagaba (no un gran sueldo, pero era lo que se podía), una garrafa por mes, el alimento…todo lo que se podía”

También “se le pagaba aparte por cada canil o cucha que se construía. Siempre fue así. Hasta hace poco, cuando se empezaron a tomar perros por fuera de ARCA”.

“Nosotros luchamos por los perros, pero nuestra intención es que no se haga un depósito de perros. La idea es que el perro tenga un hogar; que tenga una persona que se haga responsable de sus vacunas, de su sanidad, de tenerlo en su casa, de sacarlo a pasear con correa. Pero la situación se fue de las manos y ahora hay más de 100 perros en el lugar, entre cachorros, machos, hembras, viejos, jóvenes.”, destacó.

“No alcanzan para alojar 100 perros”

Por otro lado, Lupiano señaló que desde la Comuna “se levantaron dos perros por una denuncia, porque mordían, y los llevaron a los caniles. A nosotros nadie nos avisó ni tampoco nos dijeron nada de que el Municipio iba a empezar a trabajar ahí”.

“Cuando nos enteramos fuimos a hablar a la Municipalidad. No es que no queremos colaborar, simplemente decimos que los pocos caniles que hay -que son 20- no alcanzan para alojar 100 perros. Está totalmente colapsado”, señaló Lupiano, quien además explicó que “no son caniles grandes. Depende del tamaño del canil entran uno, dos o tres perros. También depende de las características físicas del perro. Hay algunos que son agresivos y tienen que estar solos, por ejemplo”.

Asimismo, la integrante de ARCA apuntó que “somos concientes de que la propiedad no es nuestra ni pagamos alquiler. Por eso el pedido no es que no lleven perros, queremos que se tomen los recaudos necesarios para que estén en buenas condiciones”.

Una reunión en el Municipio

Por otro lado, Alurralde informó que días atrás tuvo lugar una reunión de entidades proteccionistas locales con los funcionarios Agustín Rodríguez y Ernesto Trobajo.

“Primero nos dijeron que iban a recibir a AAPA, Adoptame ya, y a ARCA, después se hizo una reunión a puertas abiertas para todos aquellos que quisiesen saber de la situación de los perros de la calle. Por eso es que no pudimos tratar el tema que nos incumbe a nosotros. Se habló de la problemática en general”, expuso la integrante de la Asociación Refugio Canino Azuleño.

De igual forma, Alurralde mencionó que en esa audiencia los funcionarios también comentaron los proyectos que se van a poner en marcha para trabajar ante la situación de los perros callejeros. “Nosotros estamos dispuestos a colaborar con ellos. Hay cosas muy interesantes, como la del hospital móvil que va a recorrer los barrios para implementar un plan de castración. Además se les pidió campaña de vacunación y desparasitación, como había en la época del Dr. De Paula”, refirió en ese aspecto.

“Dependemos de la colaboración de los azuleños”

En otro tramo de la entrevista con este matutino, Lupiano expuso que actualmente se encuentran al aguardo de una respuesta a la problemática de superpoblación en los caniles de ARCA. A tal fin es que esta semana se volverían a reunir con los funcionarios municipales para conversar acerca de esta cuestión en particular.

“El tema se está tratando, pero solucionado no está. Los tiempos del municipio no son los mismos que los nuestros. Hay muchos pasos administrativos, pero lamentablemente en el mientras tanto el que sufre es el animal”, consideró.

Lupiano dejó en claro que “la comunidad tiene que saber que nosotros no somos dueños de ese predio y no podemos decidir”.

“Nosotros dependemos de la colaboración de los azuleños, razón por la cual por respeto a ellos tenemos que comunicarles que esta situación se escapa de nuestras manos”, concluyó.