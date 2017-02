Nueva edición de un ejercicio de memoria permanente

< >



El séptimo Memorial de Ajedrez “Alfredo Giannotti” ha sido confirmado para el 11 de febrero. Organizada por la Escuela Municipal de Ajedrez, la competencia tendrá lugar en la sede del Consejo Escolar de Azul. Serán doce las categorías que tomarán parte.

Se juega el 11 de febrero en la sede del Consejo Escolar de Azul –De Paula 1130–, la VII edición del Memorial de Ajedrez “Alfredo Giannotti”, organizado por la Escuela Municipal de Ajedrez, certamen auspiciado por Diario EL TIEMPO y numerosas empresas y entidades de Azul.

El Memorial dará comienzo a las 14 horas y contará con el arbitraje del AR Gustavo Arambel, en forma conjunta con el Sr. Guillermo Puyou, mientras que la dirección del torneo estará a cargo del profesor Gustavo Godoy.

Respecto a la modalidad de disputa, se jugará utilizando el sistema suiza a 7 rondas, con un tiempo de 20 minutos por jugador, estructurándose por a los trebejistas por categorías. Cada una de éstas serán:

Sub8; Sub 10; Sub 12; Sub 14; Sub 16; Senior; Mayores; Sub 2200; Sub 2000; Sub 1800; No rankeados; Mejor dama general.

De las seis ediciones que ya desarrolló esta competencia, el MF Sergio Arambel, de Olavarría, es quien domina ampliamente el historial: se impuso en cuatro ediciones, la primera de ellas fue, a la vez, el debut del Memorial.

Inscripciones: Mayores de 16 años, $ 100; Menores de 16, $ 50.

La EMA invita a todos los aficionados “a participar de este torneo en recuerdo de uno de los más importantes dirigentes que tuvo el ajedrez a nivel local”.

Para cualquier tipo de consulta relacionada con el Memorial, llamar al teléfono 02281-15466959.



EL RECUERDO DE UN AJEDRECISTA PLENO

Esta es la séptima edición del torneo, cuyo fin (más allá de lo estrictamente deportivo) es ejercitar el recuerdo del ingeniero Alfredo Giannotti, dirigente y jugador de ajedrez que desarrolló una intensa actividad ajedrecística.

Don Alfredo representó a la ciudad de Azul y a Olavarría. Fue presidente del Círculo de Ajedrez de Azul y creador de la Escuela de Ajedrez, que funcionó en la Sociedad Filantrópica.

Su mentor en el ajedrez fue otro gran ajedrecista y persona, Juan Pedro Dibos, junto con otros pilares del ajedrez local –como Julio Ronchetti, Juan Pourtale, Farinella, Roberto Brumana y Carlos Digiullio– que son la base y la rica historia del ajedrez en Azul.

Giannotti manifestó también el amor por el ajedrez con la dedicada concreción de un trabajo de documentación de toda actividad que se desarrolló en la ciudad durante un gran período, acreditándose registros de antiguas partidas de ajedrez de jugadores de Azul, lo cual ha devenido en importante material de consulta.

Alfredo desarrolló la amistad y la camaradería allí donde le tocará jugar. En su recuerdo, la organización del Memorial destaca un ejemplo de conducta y amor por este juego, aspectos que hoy son la guía para aquellos que de alguna manera practican este juego.

Historial de los ganadores:

1º edición: Maestro Fide MF Sergio Arambel, de Olavarría.

2º edición: Albino Bianchi, de Tandil.

3º edición: Maestro Internacional Leonardo Tristán, de Necochea.

4º edición: MF Sergio Arambel, de Olavarría.

5º edición: MF Sergio Arambel, de Olavarría.

6º edición: MF Sergio Arambel, de Olavarría.