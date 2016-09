Así lo indicó ayer la secretaria General del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Azul, al expresar la discrepancia del gremio con el acuerdo de aumento salarial alcanzado entre el Ejecutivo y el STMA. En la charla mantenida con EL TIEMPO, la dirigente estuvo acompañada por Rubén Rodríguez, secretario Adjunto de la organización, quien expresó que “no podemos avalar que el Estado incumpla con la legalidad. Tenemos que buscar, de todas las formas posibles, la excelencia del trabajador municipal; y de esta forma vamos para atrás”.

La secretaria General y el secretario Adjunto del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Azul (SOEMPA), Paulina Marino y Rubén Rodríguez respectivamente, expresaron la discrepancia de la organización gremial de la que forman parte con el acuerdo de aumento salarial alcanzado entre el Ejecutivo y el STMA.

En principio la titular del gremio apuntó que “nunca estuvimos de acuerdo con el pago de sumas en negro. Si hay otras entidades gremiales que se quieren cargar los logros de sumas en negro, que lo hagan. Nosotros no lo vamos a hacer”.

En ese sentido Rodríguez expresó que “no podemos avalar que el Estado incumpla con la legalidad. Tenemos que buscar, de todas las formas posibles, la excelencia del trabajador Municipal; y de esta forma vamos para atrás”.

“Es verdad que en otros tiempos lo hemos aceptado…hace muchos años. Cuando aprendimos, evolucionamos, y no lo aceptamos más. Después se utilizó una suma remunerativa no bonificable, lo cual indicaba que se hacían todos los aportes de ley y podían cobrar también los jubilados, pero no cargaba para las horas extras y demás, que es donde la Comuna puede sufrir dudas. Pero eso más adelante el Tribunal de Cuentas lo objetó y no quedó esa instancia intermedia. Ahora es en negro o porcentual a los básicos como corresponde”, explicó el secretario Adjunto del SOEMPA, quien paso seguido agregó que “se terminó pagando lo que la Municipalidad quiso, y fue sumas en negro. Nosotros no estamos de acuerdo con eso”.

Por otro lado, los dirigentes gremiales destacaron que “hemos analizado con los trabajadores la situación y -evaluando la época del año en la que estamos- la suma le sirve a los trabajadores. Para algunos más de 1.000 pesos por tres meses y para otros 850 pesos, económicamente es importante. Pero nosotros entendemos que había una mejor posibilidad. Incluso, siendo una suma menor pero porcentual, a los compañeros les iba a significar mucha más plata, con respecto a las horas extras y a las funciones por ejemplo”.

En idéntico aspecto, Rodríguez señaló que días atrás se acercó un jubilado municipal al gremio “objetando este tipo de acuerdos”. “Eso nos satisface y nos fortalece en seguir por el mismo camino. A los jubilados les tarda cuatro o cinco meses que se les reconozca el aumento; y si nosotros le agregamos cuatro o cinco mese más, le va a terminar tardando un año”, dijo el dirigente del SOEMPA.

Ruben Rodríguez subrayó también que “no aceptar el acuerdo no implica que haya que tomar medidas de fuerza inmediatamente. Simplemente no estamos de acuerdo con la metodología implementada”.

Asimismo el secretario Adjunto de la organización gremial local destacó que “estamos en un impasse. Seguiremos analizando la cuestión, veremos el impacto que genera el aumento cuando los empleados lo cobren (que será recién en dos meses) y ahí determinaremos cómo actuamos”. “Estamos firmes en nuestra postura y sosteniendo la luchas de los trabajadores”, concluyó el dirigente del SOEMPA.