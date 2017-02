Otra vez hay conflicto en el sector bancario

La Bancaria resolvió iniciar a partir de hoy asambleas preparatorias de lo que será un paro general cuya fecha podría ser anunciada el próximo lunes. El secretario general de La Bancaria seccional Azul, José Luis Iturralde, informó que habrá convocatorias para la suspensión de actividades en las entidades bancarias locales durante las últimas tres horas de actividad de hoy y mañana.

La Bancaria convocó para hoy y mañana a asambleas con cese de actividades en entidades financieras de todo el país y el lunes próximo prevé anunciar la fecha de un paro nacional, en protesta por la decisión del Gobierno de frenar el acuerdo salarial alcanzado con las cámaras empresarias.

De esta manera, la Bancaria hizo responsable del conflicto al ministro de Trabajo, Jorge Triaca y a los bancos que no abonaron el acuerdo salarial firmado con las cámaras del sector.

Además, convocó a un Plenario de Secretarios Generales para el próximo lunes 13 de febrero con el propósito de determinar la fecha del paro nacional.

El conflicto se desató luego que el Gobierno frenara el acuerdo salarial firmado en diciembre, ya que el convenio superaba el techo de incremento que pretenden imponer desde la Casa Rosada.

De concretarse el aumento acordado, los trabajadores bancarios conseguirían una mejora de 24 por ciento para sólo tres meses, cuando el Ejecutivo pretende que las subas no superen el 18 por ciento.

En este marco, la cartera laboral decidió apelar el fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que instó a las cámaras a pagar el incremento y le pidió al Ejecutivo no interferir.

Lo que pasará en Azul

El secretario general de La Bancaria seccional Azul, José Luis Iturralde, confirmó las medidas de fuerza y como cada seccional dispondrá la modalidad para las asambleas, informó que habrá convocatorias para la suspensión de actividades en las entidades bancarias locales durante las últimas tres horas de actividad de hoy y mañana.

“Los banqueros y el Poder Ejecutivo nacional no cumplen con las órdenes judiciales. Este gobierno es cómplice de los banqueros”, expresó.

Dijo que las medidas de fuerza se vinculan con la falta de pago y el incumplimiento de la orden judicial.

Ante la actitud de los bancos y del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, de negar el cumplimiento íntegro de los acuerdos oportunamente suscriptos en 2016, en particular la falta de pago del anticipo salarial y no acatando, en el caso de las entidades financieras, la orden judicial de pagar; y en el caso de la cartera laboral, de no intervenir de manera alguna, el gremio resolvió iniciar a partir de hoy las asambleas preparatorias para un paro nacional bancario, con cese de actividades durante su transcurso.

Iturralde aseguró que hacen responsables de las consecuencias de este conflicto al ministro Triaca y a los bancos involucrados en “la mora y el desacato”.

Destacó asimismo ante la opinión pública y los usuarios que “una vez más nuestro sindicato acciona responsablemente, pero que, agotado este nuevo plazo, a partir de mañana –por hoy- no podremos garantizar su atención, ya sea por asambleas, otras medidas de acción o derivaciones de este conflicto”.

EL ACUERDO INCUMPLIDO

El acuerdo de los bancarios disponía el pago de una suma no remunerativa de 8.000 pesos que se debía pagar antes del 31 de diciembre último para compensar la inflación a trabajadores con sueldos inferiores a 25.000 pesos.

Otra suma de 10.000 era a los trabajadores cuyos salarios se hayan ubicado en promedio entre 25.000 y 35.000 pesos; y cobrarían 12.000 pesos quienes hayan registrado sueldos superiores.

Lo acordado también establecía un anticipo mensual para enero, febrero, marzo y abril que se integrarán como una suma fija de 2.000 pesos, a lo que se adicionaría un 10 por ciento de todas las remuneraciones.