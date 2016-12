Piazza – Alumni, los dos a la final

Comienza a disputarse la llave decisoria del segundo certamen de la Liga de Fútbol de Azul. Los dos mejores equipos del campeonato jugarán, desde las 21 horas, en el Emilio S. Puente. El próximo viernes se concretará la revancha.

Con mayor o menor énfasis, pero de manera consensuada. Las previsiones (sazonadas, quizá, con pizcas de anhelos) se amalgaman dado la coincidencia de veredictos: la de Alumni ante Piazza va a ser una gran final. Sin disimulos o con algo más de recato, pero la cuestión es que, masivamente, los futboleros locales aseguran (y desean) un atractivo espectáculo a lo largo de los 180 minutos que van a invertirse para decidir quién hace suyo el Torneo Clausura de Primera División.

¿Y por qué las hipótesis y, fundamentalmente, los entusiasmos exceden el micromundo conformado por alumnistas y piazzistas (en definitiva, los implicados más genuinos)? Porque tanto un equipo como el otro se han ganado las mejores apreciaciones merced a las destacadas campañas que han consumado, las cuales no deben analizarse sólo a través de los números, pues el juego de ambos es el factor que más atractivo genera de cara a los partidos de esta semana.

En el caso de Alumni, el juego y los impresionantes números son todo uno. Ganó los 10 cotejos que jugó en el certamen, anotó 30 goles a favor y apenas le convirtieron 7 (promedio de 3 goles a favor por partido y de 0.7 goles en contra por partido). Ese aspecto estadístico, de por sí ya produce escozor en quien se pare al otro lado de Alumni. Pero esos no son cifras frías: las alimenta un juego virtuoso, un plan ensayado y de puesta en práctica exitosa, una fuerte apuesta por las asociaciones, por validar lo colectivo por sobre la destreza individual, la responsabilidad y la valentía de tener el balón y ejercer con él, el daño y la resistencia, la casi inclaudicable inercia de instalarse en campo rival y hacerle entender al arquero contrario que el reposo deberá esperar por otra oportunidad.

Ahora bien, deben saber que –y aquí puede empezar a comprenderse por qué este mano a mano definitorio enfervoriza a propios y ajenos– Piazza tiene la misma identidad futbolística. ¡Bingo! Claro que hay bemoles, diferencias que los distinguen y le dan cierta ventaja al plantel alumnista. Pero la ideología futbolística del villero modelo Clausura ’16, sintoniza perfectamente con la que Alumni viene plasmando desde mucho tiempo a esta parte. Sucede que Hourcade y compañía, recién en el devenir del campeonato que aún permanece en desarrollo es que han logrado que la quimera se materialice como práctica. “Se está trabajando de otra manera, se está trabajando a conciencia. Los mismos grandes, los jugadores veteranos a pesar de su corta edad, apoyan y les dan confianza a los más jóvenes. Se ha formado un grupo donde la realidad es lo que se está viendo. Se han incorporado jugadores de otros clubes que están respondiendo a lo que yo pretendía”, le dijo el DT a EL TIEMPO recientemente, esclareciendo en parte que la brillantez del rendimiento industrial tiene mucho de ‘nuevo emprendimiento’.

Alumni y Piazza comparten potencialidades y algunos puntos débiles, relacionados éstos últimos con avatares de funcionamiento. Generan muchas chances de gol, son sus delanteros los máximos artilleros; el tesoro futbolístico de ambos equipos radica en muy buena medida en la línea de volantes; con juego interno o externo, por momentos con vértigo, en otros lateralizando más, por alto o no, el albinegro y el industrial producen chances de gol de buen calibre. Hasta aquí, algunos de los méritos comunes, los más visibles tal vez. En cuanto a debilidades, puede que el juego por alto contra su defensa, de lado a lado, resulte un factor preocupante; de igual forma (y esto tiene mucho que ver con la identidad de la propuesta), suelen exponerse demasiado en defensa cuando una acción ofensiva no es bien resuelta. Pero si es un riesgo, quizá sea injusto llamarlo error. Y otra falencia que a veces comparten (aunque las cifras parezcan desmentirla), es que no siempre traducen en gol todas las chances que generan.

Al pensar el partido de hoy a las 21, interrogantes hay muchos. ¿Será la pugna de esos mediocampos –muy propensos al pase y la dinámica ofensiva y no tan apegado a la marcación– la clave del encuentro? A los tres volantes más claros (Mazzante, Blando y Rodríguez), Alumni los suele transformar, para germinar el juego, en una zona de hasta siete jugadores (Arrigoni y Borda que suben, Ridao y Duarte que se acoplan desde arriba), y es entonces cuando comienza la diversión de la cebra. ¿Qué antepondrá Piazza para no perecer ante la superioridad numérica? ¿En el corazón del círculo surgirá otro 5 junto a Bedoya? De no ser así, puede que Sánchez deba enfocarse demasiado en la marca, alejarse quizá de los puntas y trabajar con Pérez la zona derecha, más el auxilio de Villarejo. En el costado inverso, Tavare deberá reprogramarse en el mismo sentido que Ramón, el colombiano será su apoyo y Giménez el refuerzo posterior.

Estas preguntas se plantean en este sentido dado que el albinegro se distingue por ejercer superioridad en zona media, aunque la misma no siempre responde a la cantidad de jugadores sino también al uso del balón en tiempo y forma.

Dos planteles que merecidamente abordan una coyuntura futbolística muy significativa en el plano local. No disfrutarla sería una pena, no poder estar a la altura de tamaña expectativa, también.

ALGUNOS DATOS



Estadio: Emilio S. Puente

Hora: 21

Árbitro: Juan Chaparro

Asistentes: Daniel Pérez y Diego Pérez

Valor de la entrada: $70

El público de Sportivo Piazza ocupará la tribuna visitante en sendas finales, si bien en el cotejo de esta noche está indicado como el equipo local.

Los hinchas piazzistas ingresarán por la puerta de calle Corrientes. Por su parte, el público de Alumni hará lo propio por el ingreso sito en Diab y Maipú. Probablemente, las puertas del estadio vayan a ser abiertas a las 20 horas.