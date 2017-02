Piazza comienza la ascensión en Olavarría

< > Sportivo Piazza: de un objetivo cumplido al primer paso de una larga y compleja escalada.

Debuta en la edición 2017 ante Racing, hoy a partir de las 19 horas. Ambos integran la Zona 7 de la Región Bonaerense Pampeana Sur del certamen de AFA, junto con UNICEN de Tandil y Newbery de Laprida, que se enfrentan desde las 17 horas.

Cuando el fútbol habla, callan las hipótesis y los pronósticos, o al menos surgen otros, hijos de los senderos por los cuales se interna un partido cuando comienza a ser. En ese punto se sitúa hoy Piazza, que debutará esta tarde en el Torneo Federal C ante Racing de Olavarría, en un mano a mano entre instituciones grandes en la región. Como integrantes de la Zona 7, ambos se enfrentarán en el estadio “José Buglione Martinese” desde las 19 horas.

Villeros y chairas mano a mano, un cotejo de fuste para comenzar un transitar un camino que, quizá con algunas diferencias, ambos esperan que sea extenso, pues ninguno de los dos ingresó al certamen de AFA para jugar la fase inicial y ver qué pasa. Racing ya ha confeccionado una tradición de participaciones y logros mayúsculos en federales A y B. Pero Piazza no se queda atrás en esta ocasión: dirigentes, jugadores, cuerpo técnico e hinchas vienen planeando, trabajando y ansiando este día desde mucho tiempo atrás. La conformación, primero, de un notorio plantel para el ámbito liguista y, con ello, la convicción de tener que plasmar una identidad futbolística superadora (replanteo envalentonado por un trabajo –puertas adentro– integral en manos de una coordinación general de fútbol piazzista), no sólo buscaba el éxito obtenido en las finales de 2015 y 2016. Se trató también de una labor progresiva para decantar en el Federal C 2017.

La serie de encuentros amistosos que antecedieron a este comienzo de campaña fue nutrida y alentada por algunos buenos resultados y aceptables desempeños. Algunos de los refuerzos bajo la batuta de Hourcade fueron ganando lugar en la formación titular, tal el caso de De la Canal (como lateral derecho), Rosales, Borda, Castro y Timpanaro. Barbieri atajó en un único cotejo, pero parecería extraño que el “pelado” no sea el 1 villero esta tarde. Una probable formación del equipo azuleño, si bien no tuvo confirmación oficial, sería: Barbieri; De la Canal, Rosales, L. Iztueta y Borda; Brienzo, Bedoya, Castro y Timpanaro; Valdez y F. Parodi.

Muchos de los jugadores industriales consultados reconocen el potencial racinguista y su estirpe en este tipo de certámenes. Francisco “Fatiga” Russo, no obstante algunas incertidumbres (como la que le generó la lesión del ex central piazzista Cristian Di Pangrazio o la puesta a punto de Gomba), pareciera tener todo bastante definido en la conformación del elenco titular. En la práctica de fútbol del jueves, el elenco titular confirmado por El Popular estuvo integrado por Ramírez; Di Bello, Prendel, Quintas, F. Janson; Chevrot, Scacheri, Toro, Barzola; Ordozgoiti y Rojas. El diario también destacó el desempeño de Navarro durante los 20’ que jugó, jugador juarense que aún no llegó a su plenitud física.

Russo, en declaraciones al sitio Interior Futbolero, caracterizó someramente a su equipo: “Tengo dos laterales que pasan bien al ataque, los volantes por afuera también. No es un equipo con demasiados jugadores de mucha habilidad en el medio, son jugadores de pase justo, potencia y buena recuperación”, explicó el DT de Racing, que además reconoció haber pedido un enganche, que finalmente no pudo sumarse al equipo.

EL DATO —

La web Interior Futbolero transmitirá en vivo y en directo el partido entre Racing y Sportivo Piazza. La transmisión se concretará a través de su canal de Youtube, Interior Futbolero TV (www.youtube.com/watch?v=oBQi4P46-Jk).

BARBIERI: “AHORA EL ESFUERZO ES NUESTRO” –

< > Hernán Barbieri, el capitán: “Tenemos tranquilidad por saber que tenemos buen plantel”.

Con la autoridad que le da haberse constituido como un símbolo del club, Hernán Barbieri sabe que la pelota (en todo sentido), desde hoy le cae a él y sus compañeros. Los dirigentes y muchos allegados e hinchas han plasmado un esfuerzo grande (“el club no es que se puso a laburar ahora”, enfatiza el arquero) y han afiebrado un sueño para llegar a este debut en el Federal C en buena forma, y no hablamos sólo de lo futbolístico. De alguna manera, Piazza viene jugando el certamen nacional hace años: “Es muy importante para Piazza. Más allá de que se trajeron refuerzos, la mayoría de los chicos que salimos campeones estamos. Es un premio al esfuerzo que venimos haciendo durante todos estos años”, comienza diciendo el 1 villero en la pequeña conversa con EL TIEMPO. “El club no es que se puso a laburar ahora –completa–, lo viene haciendo desde unos cuatros años; vos los ves que van todos los días y están ahí, firmes, siempre haciendo algo. Ahora el esfuerzo es nuestro: poder revindicar todo el esfuerzo que hicieron ellos”.

–La sensación externa es que Piazza está muy enfocado en permanecer en competencia mucho más que la ronda inicial. ¿Dentro del plantel se aborda como un objetivo que pesa?

–No, no, tranquilos. De a pasos. Sabemos que tampoco tenemos mucho tiempo como en un torneo común, donde vos perdés dos partidos y todavía tenés chances. La realidad en el Federal es que si vos perdés dos o tres partidos, luego estás obligado a ganar los demás. Tenemos tranquilidad por saber que tenemos buen plantel, que hay recambio. Lo más difícil es plasmarlo dentro de la cancha, porque vos podés tener los mejores elementos y que no funcione.

–¿Cómo se va dando la relación con Toledo, donde el vínculo amistoso (de hace años) y la competencia por el puesto se dan en simultáneo?

–Cuando Diego se sumó a los entrenamientos con Daniel (Gamarra), enseguida tuvimos la mejor relación. Seguramente nos has visto cuando antes de jugar la final de 2014, hicimos la entrada en calor juntos. Sabemos que los dos vamos a tirar para el mismo lado, le toque a uno o a otro. Yo lo considero un amigo y si le toca a él o me toca a mí, los dos vamos a estar tirando para el mismo lado.

–El Piazza de estos amistosos 2017, ya con los refuerzos en actividad, ¿hasta dónde modificó la identidad futbolística que lo llevó a campeonar en diciembre?

–Seguimos tratando de tener la pelota, que es lo principal. Sumamos gente de buen pie al que ya teníamos, mucha más jerarquía y experiencia. La premisa sigue siendo la misma, tratar de salir jugando, buscar tener la pelota la mayor cantidad de tiempo y explotar los delanteros y ser profundo.

–Sos olavarriense, tu apellido está vinculado al fútbol histórico de esa ciudad. ¿Cuánto de especial tiene jugar allá estando cada vez más radicado en Azul? ¿Y ante un rival como Racing, con su relieve en los federales?

–Racing hace años que viene jugando torneos federales, tanto A como B. Como institución tiene historia y eso no lo podemos dejar atrás. Pero somos 11 contra 11 en la cancha y Piazza buscará hacer lo mejor para ganar el partido. Además, Piazza también tiene su historia.

DE LA CANAL: “OJALÁ QUE NOS SALGAN A JUGAR”

< > De la Canal, entrenando en el Félix Piazza: “Nos hemos ensamblado bastante bien”.

No sólo se decidió por jugar en Piazza viniendo de Alumni, dos implicancias sociales y futbolísticas bien determinadas y en parte antagónicas, sino que además aceptó volver a jugar de lateral, su antiguo lugar en el campo. A EL TIEMPO, Agustín De la Canal no manifiesta otra cosa que entusiasmo, conformidad luego de su primer mes en la villa (“sorprendido por el recibimiento y el trato”, resalta) y centralidad respecto al plantel que se instalará desde hoy en el Federal C.

–¿Cómo has sintonizado con este clima de Piazza, que vuelve al Federal al cabo de siete años?

–La verdad que bien. Un grupo al que se sumaron varios jugadores, nos sentimos cómodos. Nos hicieron sentir muy cómodos los chicos que ya venían trabajando en el club. Sorprendido, también, por el recibimiento y el trato.

–Volvés a jugar de lateral derecho luego de mucho tiempo de hacerlo de central, en la “cueva”. ¿Qué implicancias trajo este corrimiento a un puesto que, por cierto, conocés muy bien?

–Fui agarrándole otra vez la mano al puesto, más de que lo jugué durante muchísimo puesto. Ya me había agarrado las mañas de jugar de central, pero me llamaron para cumplir esa función. Los recorridos son distintos, así que ha medida que me fui poniendo físicamente a punto, me fui soltando un poquito más y aportar en ataque. La idea es que los laterales pasen constantemente. Aire no me sobra como cuando tenía 20 años. Espero estar a la altura.

–¿Qué te pareció el rendimiento general de Piazza en los amistosos?

–Nos hemos ensamblado bastante bien, tanto yo como los refuerzos. Han sido buenos los resultados y si bien no dejan de ser amistosos, uno siempre los quiere ganar. Piazza tiene, de mitad de cancha hacia adelante, tiene jugadores desequilibrantes, por lo que es cuestión de que la línea de fondo más el último volante seamos el equilibrio.

–¿Sospechás que por el modo de jugar que adopta Piazza, los defensores van a quedar muy expuestos?

–Eso es irremediable. Hay que estar atento a eso. Obviamente que vamos a quedar expuestos en el fondo y deberemos ver cómo replegarnos y ocupar los espacios ante cualquier contra. No pagar caro ir tanto para arriba. Hay que ser inteligente cuando se ataca.

–¿Qué sabés de Racing y, por ello, qué encuentro se puede llegar a ver en Olavarría?

–Por el técnico, “Fatiga” Russo, sabemos que intenta jugar siempre, propone un buen juego. Más allá de eso, es un debut y más allá de que el técnico intente pregonar una cosa, los nervios de los jugadores, el no querer regalar nada hace que…Y más si nosotros vamos a ir a buscar el resultado, como lo vamos a tratar de hacer en todas las canchas, a veces se van a ver obligados a tirar algún pelotazo.

Ojalá que nos salgan a jugar, porque en los partidos en los que nos salieron de igual a igual –como por ejemplo, Ferro de Tandil– tuvimos el mejor amistoso. Se puede dar un lindo espectáculo. Creo que lo que más le conviene a Piazza es que nos salgan a jugar.

LISTA DE BUENA FE –

Piazza presentó, el jueves último en la sede de la Liga de Fútbol de Azul, la lista de buena fe con la que afrontará la presente edición del Torneo Federal “C”, que es organizado por la Consejo Federal de AFA.

El industrial anotó a 27 jugadores. La misma está integrada por jugadores de la institución, que obtuvieron el Clausura 2016, y diez que llegaron como refuerzo para este certamen de nivel nacional.

Los que sumaron para el Torneo Federal “C” son Diego Toledo, Agustín De La Canal, Nicolás Rosales, Mariano Borda, José Herrera, Hugo Janson, Raúl Tortorella, Maximiliano Timpanaro, Ezequiel Bazar y Nicolás Castro.

La lista quedó conformada de la siguiente manera

Arqueros: Hernán Barbieri, Diego Toledo, Elías Figueroa, Federico Cazenave.

Defensores: Maximiliano Giménez, Agustín De La Canal, Lucas Iztueta, Nicolás Rosales, Mariano Borda, Jesús Gómez, Braian Lara, Víctor Bazar.

Volantes: Jorge Pérez, José Herrera, Emilio Brienzo, Hugo Janson, Diego Bedoya Ruiz, Agustín Parodi, Raúl Tortorella, Nicolás Castro, Hugo Iztueta, Alberto Moyano, Esteban Valdez.

Delanteros: Facundo Parodi, Ramón Sánchez, Sergio Valdez, Maximiliano Timpanaro.

Cuerpo técnico

Técnico: Carlos Hourcade. Ayudante de campo: Daniel Gamarra. Preparador físico: Mario Ardiles. Paramédico: Sergio Porta. Medico: Marcelo Quattrochio. Delegado: Jorge Aranza. Personal auxiliar: Juan Bulant.

ÁRBITROS DE LAPRIDA —–

El lamatritense Neri Zorn será el encargado de controlar el partido, que jugarán hoy desde las 19, Racing y Piazza, en el estadio “José Buglione Martinese”, por la primera fecha de la zona 7 del Torneo Federal “C”.

Zorn estará acompañado en las bandas por los lapridenses Juan Omar Armendano y Diego Ariel Garabento.

En el otro partido de este grupo, Ingeniero Newbery será anfitrión – en General La Madrid desde las 17 – de la Unicen de Tandil, con terna olavarriense: Cristian Arce como árbitro, con Jerónimo Gallo y Nicolás Rodríguez, como asistentes.

EL PRIMER PARTIDO ——

A pesar de ser dos equipos con mucha historia en los torneos que organizan el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), este será el primer cotejo en el que se medirán, por dichos certamen, Piazza y Racing.

El conjunto azuleño hasta el momento ha disputado 58 encuentros, ya sea Federal “C”, Torneo del Interior o Torneo Regional, y se ha enfrentado 10 veces contra conjuntos de la vecina localidad, y hasta el momento el saldo es negativo, porque tiene 2 triunfos, 3 empates y 5 derrotas. .

FÚTBOL – TORNEO FEDERAL C

Todos los partidos de Piazza en este certamen

Piazza en su historia ha jugado un total de 58 partidos en el certamen de nivel nacional, ya sea Torneo Regional, Interior o Federal C. Hasta el momento ha jugado seis ediciones, la primera fue en 1985, y en todas sus participaciones ha cosechado 20 victorias, 10 empates y 28 derrotas; con 87 goles a favor y 104 en contra.

Su mejor actuación se registró en el Torneo del Interior de la temporada 1986-87, donde el recordado conjunto industrial quedó a un paso de lograr el ansiado ascenso a la Primera Nacional B.

Piazza ha jugado diez partidos ante equipos de Olavarría, aunque ninguno frente a Racing. Frente representantes de la LFO, los industriales consiguieron 2 victorias, tres empates y cinco derrotas; con 15 tantos a favor y 26 en contra. En su última presentación, en el 2010, se midió contra Estudiantes y consiguió una victoria y una derrota.

Contra el resto de los equipos de la zona: Unicen y Jorge Newbery de La Madrid. No se enfrentó anteriormente contra ninguno de los dos. Contra conjuntos de Tandil jugó dos encuentros y perdió en ambos, con tres goles a favor y 7 en contra. Por su parte, frente a equipos de La Madrid se medirá por primera vez.

Fecha Ciudad Resultado

20/10/1985 Azul Piazza 3, San Martín de Henderson 1

03/11/1985 Luján Santa Elena 1, Piazza 3

06/11/1985 Azul Piazza 3, Rivadavia de Necochea 0

10/11/1985 Nicanor Otamendi Círculo Deportivo 1, Piazza 1

17/11/1985 Azul Piazza 3, Colón de Chivilcoy 2

20/11/1985 Villa Ramallo Defensores de Belgrano 2, Piazza 1

24/11/1985 Henderson San Martín 4, Piazza 1

04/12/1985 Azul Piazza 3, Santa Elena 0

08/12/1985 Necochea Rivadavia 2, Piazza 1

15/12/1985 Azul Piazza 1, Círculo Deportivo 0

22/12/1985 Chivilcoy Colón 2, Piazza 3

29/12/1985 Azul Piazza 2, Defensores de Belgrano 2

19/10/1986 Daireaux Independiente 2, Piazza 2

26/10/1986 Gral. Madariaga Los del Clan 3, Piazza 2

02/11/1986 Azul Piazza 2, Quilmes de Tres Arroyos 1

09/11/1986 Estación La Dulce Deportivo La Dulce 1, Piazza 1

16/11/1986 Azul Piazza 3, Ever Ready de Dolores 0

23/11/1986 Azul Piazza 2, Independiente de Daireaux 0

30/11/1986 Azul Piazza 7, Los del Clan 0

07/12/1986 Tres Arroyos Quilmes 1, Piazza 1

14/12/1986 Azul Piazza 1, Deportivo La Dulce 0

21/12/1986 Dolores Ever Ready 0, Piazza 3

11/01/1987 Olavarría Estudiantes 1, Piazza 3

18/01/1987 Azul Piazza 0, Kimberley de Mar del Plata 2

25/01/1987 Trenque Lauquen Ferro Carril Oeste 1, Piazza 0

01/02/1987 Bahía Blanca Olimpo 5, Piazza 0

08/02/1987 Azul Piazza 0, Grupo Universitario de Tandil 1

15/02/1987 Azul Piazza 1, Estudiantes de Olavarría 3

22/02/1987 Mar del Plata Kimberley 1, Piazza 2

01/03/1987 Azul Piazza 1, Ferro Carril Oeste de Trenque Lauquen 2

08/03/1987 Azul Piazza 2, Olimpo de Bahía Blanca 1 *

15/03/1987 Tandil Grupo Universitario 6, Piazza 3

17/11/1991 Azul Piazza 0, Florencio Varela de Chivilcoy 1

24/11/1991 Bragado Boca Juniors 3, Piazza 1

01/12/1991 Olavarría Ferro Carril Sud 2, Piazza 2

08/12/1991 Chivilcoy Florencio Varela 2, Piazza 1

15/12/1991 Azul Piazza 3, Boca Juniors de Bragado 2

21/12/1991 Azul Piazza 2, Ferro Carril Sud de Olavarría 5

08/11/1992 Azul Piazza 0, Boca Juniors de Bragado 3

15/11/1992 9 de Julio Atlético 9 de Julio 2, Piazza 0

18/11/1992 Azul Piazza 2, Empleados de Comercio de Bolívar 2

29/11/1992 Olavarría Loma Negra 6, Piazza 1

06/12/1992 Bragado Boca Juniors 2, Piazza 0

08/12/1992 Azul Piazza 0, Atlético 9 de Julio 0

13/12/1992 Bolívar Empleados de Comercio 1, Piazza 0

20/12/1992 Azul Piazza 1, Loma Negra de Olavarría 3

13/10/1996 Olavarría Atlético Hinojo 1, Piazza 1

20/10/1996 Azul Piazza 0, Empleados de Comercio de Bolívar 1

27/10/1996 Azul Piazza 1, Agustín Álvarez de Nueve de Julio 3

03/11/1996 Azul Piazza 2, Atlético Hinojo 1

06/11/1996 Bolívar Empleados de Comercio 1, Piazza 2

10/11/1996 Nueve de Julio Agustín Álvarez 2, Piazza 1

17/01/2010 Azul Chacarita 2, Piazza 1

24/01/2010 Azul Piazza 1, Estudiantes de Olavarría 3

31/01/2010 Laprida Jorge Newbery 0, Piazza 2

07/02/2010 Azul Piazza 1, Chacarita 4

15/02/2010 Olavarría Estudiantes 1, Piazza 1

20/02/2010 Azul Piazza 0, Jorge Newbery de Laprida 3

* Suspendido a los 77’, con el marcador 2-1, por corte de luz. No continuó.