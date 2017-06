Política, pobreza y corrupción

< > Días de especulaciones para la conformación de listas con miras a las primarias de agosto mientras la pobreza crece en el país. Los políticos en su burbuja rodeados de abejas que se vivnieron para la Expomiel.

Mientras la dirigencia política discute, en su burbuja, los candidatos para las PASO que no son PASO, abruman los datos de pobreza en el país. Dictamen del Tribunal de Cuentas. Inza debería pagar más de tres millones de pesos de multa. Descargo de funcionarios y concejales.

Escribe: Carlos Comparato (comparatoc@yahoo.com.ar)

Mientras las conjuras se multiplican por estas horas para definir los frentes políticos que se presentarán en las próximas primarias de agosto, hay una realidad que le pasa por delante a una dirigencia política encapsulada en su mundo irreal. Cristina sí o, quizá; Florencio Randazzo intentando horadarle el PJ a al kirchnerismo; el macrismo develando un verticalismo explícito arma las listas desde la cúspide en una tensa relación con sus socios de Cambiemos poniendo o sacando nombres; el flamante Frente 1País de Sergio Massa y Margarita Stolbizer acomodarán los tantos de manera amigable, hasta ahora.

¿A alguien le importa lo que piensa el electorado en este juego absurdo de disputas por un cargo a espaldas de la ciudadanía? Al revés: ¿a los ciudadanos les afecta quiénes van a integrar las listas de diputados, senadores o concejales? Más grave aún, ni siquiera habría internas dentro de las agrupaciones por lo que las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias se convierten en una simulación y una suerte de primera vuelta para la final de octubre. Las PASO tenían otro objetivo pero, producto de la debacle de la partidocracia y los acuerdos de cúpula se fue distorsionando. ¿No habrá llegado el momento de terminar con las elecciones de medio término así los que gobiernan se dedican, justamente, a eso y dejan de lado las roscas y especulaciones que ciñen a la gestión?

Marketing y pobreza –

Así está el sistema político cooptado por el marketing, la imagen y la fragilidad del discurso. Mientras tanto, según el último informe de UNICEF, el 47,7 por ciento del total de los chicos argentinos es pobre. Son 5,6 millones de niños de 0 a 16 años de los cuales 1,3 millones están en la pobreza extrema. Un especialista de dicho organismo, Sebastián Waisgrais señaló que “la Asignación Universal por Hijo está bien focalizada, reduce un 30 % la pobreza extrema pero no te saca de la pobreza”. Si hay una deuda vergonzosa de la democracia de este país es no haber podido combatirla, más allá de algunos momentos donde la misma se atemperó. Por fuera de los disparates que supieron decir sin ponerse colorados la ex presidenta CFK cuando habló de 5 % de pobres en el país o el inefable Aníbal Fernández cuando tuvo el atrevimiento de afirmar que en Alemania había más pobreza, hay una cronología estructural que muestra los pecados de un sistema corrupto e ineficiente.

Datos que avergüenzan –

Según el sitio “Chequeado.com” los datos oficiales de pobreza se empezaron a medir en 1988 pero, de acuerdo a consultoras privadas y de organizaciones sociales y gremialesv como la CTA se pudieron conocer distintos datos. Por ejemplo, en 1974, con regreso a la democracia y virulencia política, la pobreza llegaba al 3,8%, en 1980, en plena dictadura militar, la población pobre era del 8 %, en 1985, gobierno democrático de Raúl Alfonsín, subió al 16 % y en 1989, con la hiperinflación, al 40%.

Carlos Menem logró bajar la pobreza en su primer mandato al 22 % y cuando entregó el gobierno a Fernando De la Rúa era del 26,7. El descalabro del gobierno de la Alianza la hizo trepar al 35,4 y cuando Eduardo Duhalde, luego de su fugaz paso por la presidencia, entregó el mando a Néstor Kirchner ya estaba en el 49,7%.

A partir de una recomposición del ingreso, en tres años Kirchner la bajó al 26,9. A partir del 2007, bajo la presidencia de Cristina Kirchner, la manipulación del INDEC derivó en que los datos de pobreza se encontraran en otras organizaciones. En su primer mandato, la ex presidenta logró bajar algunos puntos más la pobreza pero en el segundo, entre 2011 y 2015, los datos varían entre un 29,7, en el final de su gestión (según la CTA) mientras el Observatorio Social de la Universidad Católica lo elevó del 24,7 al 29%. La presencia de la alta inflación provocó esta situación mientras que en el primer año de Mauricio Macri se sumaron más de un millón de pobres y el porcentaje trepó al 32,2%.

¿Hace falta algo más para sacralizar la inmoralidad de los gobernantes de este país y la manipulación que han hecho y hacen con los grupos sociales más vulnerables?

Multas millonarias –

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer su fallo sobre los números de la administración municipal correspondientes a 2015, último año de la gestión del ex intendente José Inza y es como si se hubiera abalanzado un enjambre de abejas de las que vinieron a la Expomiel. Si bien se aprobó la rendición en general y se deja constancia de una serie de incumplimientos, el tema grave es el dinero que deberán pagar el ex Jefe Comunal, ex y actuales funcionarios al igual que los concejales. Sumando todas las multas, Inza tendría que abonar la nada despreciable suma de 3.352.966,48 pesos. Si bien algunas fuentes consultadas no confirmaron que ya se lo hubiera notificado, tiene la posibilidad de formular su defensa e intentar justificar el brutal desmanejo que hubo de los dineros públicos. Lo que llamó la atención, es que en el dictamen del Tribunal aparecen en forma solidaria, junto al ex mandatario, funcionarios de carrera y políticos y la mayoría de los concejales, incluso el actual intendente Hernán Bertellys. Cada uno deberá hacer su descargo ante un minucioso dictamen de 35 artículos. Lo que se desaprueba es una serie de egresos por parte de la Comuna, o sea un dinero que no fue destinado al fin que tenía estipulado sin tener la certeza de dónde fue a parar o, en todo caso, para qué se usó.

En la famosa serie “House of Cards” el inescrupuloso presidente de Estado Unidos Frank Underwood, protagonizado por el excepcional Kevin Spacey, le habla al Congreso en pleno proceso de destitución y afirma que “el sistema es corrupto pero se necesita a alguien para cuidar la puerta”.