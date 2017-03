Por “las condiciones inhumanas de trabajo” el STMA retiró a sus afiliados de  Bromatología 

Desde el Departamento Ejecutivo se dispuso una casilla de Vialidad Rural para que los empleados del área desarrollen su tarea. En dialogó con EL TIEMPO Luciano Varela, titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul, y los agentes de esa dependencia Betty Zárate y Héctor Pavón, se refirieron a esta situación, a la cual evaluaron como “una falta de respeto”. “Nos tratan como muebles, nos sacan de un lado y nos ponen en otro”, se apuntó también. El dirigente sindical señaló que hasta que la Comuna no habilite un espacio adecuado para que funcione esta oficina, los afiliados de la organización no retomarán su tarea.

En la jornada de ayer se realizó una asamblea con la totalidad de empleados del área de Bromatología del Municipio en el marco de la cual se analizaron “las condiciones inhumanas del lugar de trabajo donde están realizando sus tareas diarias”.

Si se toma en cuenta que se trata de un área sensible de la comuna, ya que en esa dependencia se controlan todos los alimentos que se consumen en la ciudad, resulta ilógico que actualmente los trabajadores desarrollen sus funciones…en una casilla de Vialidad Rural.

En proximidades de la Estación del Ferrocarril, donde se encuentra ubicada esta muy improvisada oficina, EL TIEMPO dialogó ayer con Luciano Varela, titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul (STMA); y los agentes del área en conflicto Betty Zárate y Héctor Pavón.

Cabe remarcar que -a simple vista- se percibe que esta casilla no presenta ni por aproximación condiciones dignas de trabajo para los empleados ni tampoco las adecuadas para realizar los controles bromatológicos.

“Esto no da para más”

“Cómo se puede apreciar claramente, las condiciones de trabajo a la que han sometido a los trabajadores de este área son paupérrimas. Desde hace años los vienen mudando de un lugar a otro y nunca le encuentran un espacio fijo. El intendente Bertellys hizo una promesa cuando los trajo a la Escuela de Platería y dijo que en esta zona iba a construir el edificio para Bromatología; que iba a tardar cuatro meses en finalizarlo y no cumplió. Ahora ha decidido poner una casilla rodante de Vialidad Rural para que los 10 ó 12 trabajadores estén amontonados adentro”, comenzó diciendo el dirigente del STMA.

Asimismo, Varela informó que para dotar de electricidad a la casilla “a los cables los pasaron por afuera”, lo cual representa un riesgo inminente para los empleados, sobre todo en una jornada lluviosa como la de ayer. Además, “para ir al baño tienen que trasladarse unos 50 metros, razón por la cual actualmente están todos mojados”.

“Claramente no es un ámbito laboral digno para los trabajadores, quienes tienen que trabajar con papeles, poner sellos, salir a controlar los camiones…la verdad que esto no da para más”, resaltó el sindicalista local.

También es evidente que en caso de que se secuestre mercadería, ese espacio no cuenta con las instalaciones adecuadas para alojar los productos decomisados. “Directamente no se pueden hacer decomisos”, acotó una de las empleadas en ese aspecto.

“Estamos discutiendo condiciones de trabajo dignas”

Por otro lado, Varela manifestó que “no estamos discutiendo ni plus ni salarios; estamos discutiendo condiciones de trabajo dignas; y como no están ni cerca de ser las adecuadas vamos a retirar a los trabajadores hasta que el Ejecutivo encuentre un espacio adecuado para que el área funcione como corresponde”.

De todas formas, el dirigente del STMA apuntó que en la casilla funcionará una guardia en horario acotado, pero “los trabajadores se retiran a su casa porque no se puede trabajar en este lugar”.

“Que ellos vengan a trabajar a la casilla”

Al ser consultado acerca de si se había dialogado con algún funcionario comunal acerca de esta situación, Varela indicó que solamente con el subsecretario de Gobierno, Marcos Turón. “Me dijo que no sabía mucho, que estaba de viaje en La Plata. Me aseguró que llegaba mañana (por hoy) y que se iba a ocupar del tema. La cuestión es que los empleados no pueden vivir de acuerdo a los tiempos de los funcionarios, si viajan a o no viajan, porque ellos tienen que venir a trabajar todos los días”, sostuvo el titular del STMA, quien paso seguido agregó que “Turón no está pero mientras tanto hay otros funcionarios. El secretario de Gobierno (por Alejandro Vieyra) está; el intendente Bertellys está, razón por la cual alguien puede ocuparse del tema y encontrar una solución”.

En idéntico sentido Varela expresó que “una solución sería que nos den su oficina o el secretario de Gobierno o el subsecretario de Gobierno y que ellos vengan a trabajar a la casilla”.

“Los empleados quieren trabajar”

En otro tramo de la entrevista, el dirigente del Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul destacó que “los empleados quieren trabajar, pero en estas condiciones no pueden hacerlo”. Y como un mínimo ejemplo de esta situación contó que “el toldo que cubre la casilla se llena de agua y cada media hora hay que sacársela porque sino se cae. Y acá es donde atienden a la gente”.

“Maltratados”

A su turno Betty Zárate hizo hincapié en que los empleados de Bromatología se sienten “maltratados”. “Es un área que siempre estuvo desprotegida y trabajamos en prevención de salud, pero al parecer no les interesa. Nos tratan como muebles, nos sacan de un lado y nos ponen en otro”, remarcó.

Finalmente, Héctor Pavón mencionó que “es realmente lamentable lo que está ocurriendo. Es una falta de respeto hacia nosotros, los trabajadores. Resulta impensado el solo hecho de depositarte en un lugar sin baño y con la corriente conectada en una matera del tanque que tenemos detrás de la casilla, entre otras cuestiones, que atentan contra nuestras condiciones de tarea”.