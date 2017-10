Posicionada como segunda fuerza, Unidad Ciudadana logró tres bancas

El espacio peronista, si bien muy lejos de Cambiemos, tempranamente vio cristalizada la confirmación de su lugar en estas elecciones legislativas. Nelson Sombra, María Inés Laurini y Nicolás Cartolano han sido elegidos como ediles y asumirán en diciembre.

< > Desde la izquierda: Nelson Sombra, María Inés Laurini y Nicolás Cartolano, los tres concejales electos de Unidad Ciudadana. FOTOS ADRIÁN GELOSI

Cerca de las 22, parado sobre el cordón de la vereda del bunker de calle Colón, Nelson Sombra habla por teléfono. Le comunica a Pedro su intensión de saludar a Marcos. Sottile accede y el reconocimiento del triunfo le llega a Turón. La primera imagen del ánimo que compartían en el reducto de Unidad Ciudadana traslucía relativa conformidad y ubicuidad, en el sentido de lo que sucede cuando las exageradas expectativas no se ven satisfechas. Ese segundo lugar y los concejales asegurados, en muy poco estaba alejado del pronóstico.

Dentro de la sede peronista, unas cuarenta personas (sin presencia de ningún referente de la Agrupación 26 de Julio) repartían sus ocupaciones: seguir el progreso de las estadísticas (hacia arriba y hacia abajo), analizar el futuro de UC como segunda fuerza local o bien hacer las dos cosas mientras se comían un choripán. Todo en un ambiente sin exaltaciones.

También para esa hora, la derrota de Cristina Fernández era un hecho irreversible, por lo que las motivaciones para expresar un regocijo pleno escaseaban.

Esa atmósfera monocorde, mientras EL TIEMPO ya entrevistaba a Sombra y a María Inés Laurini, concejales electos en primer y segundo término respectivamente, trocó en festejos y sucesión de arengas cuando se acercó el dato de que Nicolás Cartolano ingresaba como tercer concejal en representación de UC. Al cierre de esta edición, esto era una probabilidad concreta.

La energía fue otra desde entonces: abrazos y felicitaciones, nuevas fotos para la prensa y otra actitud ante el éxito apabullante de Cambiemos. Ese pulso celebratorio se sustentaba, entre otros tantos matices, en el convencimiento de la necesidad de nutrir la oposición que actuará en un contexto algo adverso en el CD: “Tenemos que ser concientes de que vamos a tener nuestras limitaciones para hacer grandes modificaciones”, reconoció a este medio Laurini.

Sombra pidió un aplauso que fue cerrado, luego de lo cual gritó: “Recuerden, compañeros, que estos lugares en el Concejo son del pueblo, de sus votos, no de ningún concejal”.

SOMBRA: “VAMOS A SER LAS VOCES QUE HOY NO SE ESTÁN ESCUCHANDO”

El diálogo que mantuvo Nelson Sombra con este diario comenzó en medio de la incertidumbre respecto a si eran solamente María Inés Laurini y él quienes ingresaban al Legislativo local representando a Unidad Ciudadana, o sí los datos finales hacían que también se les sumara el cachariense Nicolás Cartolano.

Al realizar un balance de los comicios, el referente de UC expresó a EL TIEMPO que fue “sumamente positivo”. “Todos saben que arrancamos después de haber perdido las elecciones, encontramos una fuerza totalmente diezmada, no sólo por el pase del Intendente sino también porque los concejales abandonaron el Frente para la Victoria y se convirtieron en oficialismo (allá ellos). Y nosotros reconstruimos desde el mismo espacio en el que militamos toda al vida, con coherencia y convicción, razón por la cual tener 10.000 votos en Azul es una muy buena elección”, consideró.

En idéntico sentido, Sombra mencionó que “el objetivo inicial, cuando empezamos con esto, era que nuestro espacio volviera a tener representatividad en el Concejo Deliberante, y lo cumplimos. Claramente aspirábamos a tener la mayor cantidad de voces, por eso esperábamos que en la lista integrada, con Joaquín Propato en el cuarto lugar, también ingrese porque lo consideramos un cuadro político que tiene mucho para aportar y hay mucha experiencia en la Agrupación 26 de Julio”.

“Evidentemente la ciudadanía votó como votó y no renegamos de eso. Aceptamos el voto popular porque defendemos la democracia. Entonces -seamos dos o seamos tres- lo que tiene que tener en claro el votante de Unidad Ciudadana es que nosotros no desteñimos, no rompemos el bloque y que no estamos en el negocio de la política, sino en la transformación”, agregó el ahora concejal electo de UC.

Al ser consultado respecto a qué le aportará el bloque de Unidad Ciudadana al Legislativo que se viene, Sombra respondió que “vamos a ser las voces que hoy no se están escuchando. Vamos a aportar también otra mirada del financiamiento local. Insistimos en que Azul es un Partido de 640.000 hectáreas, sacando la Cuenca quedan 380.000 hectáreas productivas y 28.000 hogares aparte. No puede ser que actualmente esos 28.000 hogares recauden más por tasa municipal que 380.000 hectáreas de campo en una de las tierras más prósperas del país. Me parece que ahí sí hay que ajustar algo, pero para calibrar y tener un Municipio con autonomía”.

Por otro lado, Sombra aseguró que “creemos en el potencial de los azuleños, que hay que dialogar y consensuar, que hay que buscar la identidad de esta ciudad (hace rato que no se sabe si Azul quiere ser turística, logística, administrativa o qué)”.

Por último, el referente de Unidad Ciudadana dejó en claro que “estamos convencidos del lugar en el que estamos. Nunca nos van a ver tratar de destruir al otro para construir lo propio; nosotros construimos y militamos a favor de, y es a favor de los azuleños”.

LAURINI: “VAMOS A TENER LIMITACIONES PARA HACER GRANDES MODIFICACIONES”

–¿En este momento, con el segundo lugar confirmado, hacia dónde se inclina el balance que hacen?

–Arrancamos a trabajar hace un año y medio, absolutamente desde la nada, tratando de recuperar un espacio de poder dentro del Concejo Deliberante para la fuerza que representamos. Para mí el balance sigue siendo positivo, somos la segunda fuerza política en Azul.

–¿Qué objetivos predispone el futuro Concejo Deliberante?

–Es importante ver si podemos enriquecer los debates dentro del Concejo, ver de qué manera podemos traer a los debates locales las grandes cuestiones nacionales. Porque la realidad cotidiana de la gente también está determina por la política macroeconómica. Ver de qué manera podemos interpretar los problemas de los ciudadanos, buscar alternativas de solución o, por lo menos, visibilizarlos.

La realidad que vamos a tener con la composición del nuevo Concejo Deliberante, también tenemos que ser concientes de que vamos a tener nuestras limitaciones para hacer grandes modificaciones.

–¿La nueva conformación del Legislativo, qué tipo de vínculo puede parir con el Ejecutivo?

–Una de las principales funciones de la oposición es ejercer el control. Seamos muchos, pocos, uno o medio, es de lo que no tenemos que hacer cargo.

Creo que va a ser un trabajo muy arduo. Nosotros proponíamos basar nuestro trabajo en tres ejes: la participación ciudadana, la formación ciudadana y sostener eso a través de los espacios de poder que podamos lograr en el Concejo y mediante la militancia. Vamos a tener que ver de qué manera podremos transmitir a otras fuerzas que se sientan identificadas con el campo nacional y popular, para que vean que las bancas que nosotros ocupemos también los están representando a ellos.

–¿Qué reflexión le merece un triunfo tan contundente de la alianza Cambiemos en Azul? ¿Es el premio a una buena gestión?

–Hablamos hace un ratito con unos compañeros de hasta dónde tendrá que seguir bajando la calidad de vida de la ciudadanía para que reaccione con su voto. A partir de mañana tenemos un aumento de combustible, los trabajadores públicos que dependemos del IPS estamos cada vez más cerca de que se aplique el bendito artículo que incluía la ley de blanqueo, que es de armonización. Cambiemos usa palabras muy bonitas para designar ajustes terribles.

Evidentemente nosotros percibimos un proceso, algunos tenemos memoria de que este tipo de política económica termina perjudicando mucho. Pero esto ya pasó con el menemismo, que logró una reelección y después nunca encontramos sus votantes. Espero que podamos desde Unidad Ciudadana hacer un buen trabajo.