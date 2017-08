Potenciarán el intercambio comercial agrícola con EEUU

Carne vacuna, limones y biodiesel como base de los productos a exportar a EEUU y la importación de carne porcina, son los temas de bandera de la decisión conjunta argentino-norteamericana de potenciar el intercambio comercial agrícola.

El vicepresidente de los Estados Unidos, Michael Pence, -en visita oficial a la Argentina- aseguró ayer que llegó a un acuerdo con el presidente Mauricio Macri para aumentar el comercio agrícola entre ambos países, al hablar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, provocando entusiasmo entre los empresarios que colmaron el salón principal del edificio de 25 de Mayo y Sarmiento, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Una de las cuestiones claves y más urgentes fue abordada desde el comienzo de la agenda de Pence, en una reunión de la que participó el secretario de Comercio, Miguel Braun, es la denuncia contra el biodiesel argentino formulada por los productores norteamericanos, que podría trabar el acceso de ese producto a los Estados Unidos

El tema es especialmente sensible porque el biodiesel representa el 25% de las exportaciones argentinas a los Estados Unidos y es uno de los pocos sectores donde la balanza comercial bilateral está equilibrada.

En este sentido, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos informó precisamente en la mañana de ayer que postergó hasta octubre la decisión que debe tomar por la denuncia por dumping contra el biodiesel argentino y precisó que la audiencia se llevará a cabo el 19 de octubre.

Fuentes de la industria argentina de biodiesel indicaron que la determinación de postergar la decisión se adoptó por “cuestiones técnicas de recursos del Departamento de Comercio” en Washington.

En su alocución a los empresarios y funcionarios congregados en la Bolsa de Comercio, el vicepresidente Pence destacó como logro concreto que llegó a un acuerdo con Macri “para fortalecer el intercambio de productos comerciales” de ambos países. Previamente, Pence -como se dijo previamente- había estado en una reunión en la que, entre otros, participó el secretario de Comercio, Miguel Braun. Allí se habló del pedido argentino para que finalmente ingresen los limones y la carne vacuna, mientras que los norteamericanos quieren importar carne porcina.

La orden del presidente Macri a sus funcionarios -según fuentes del propio gobierno argentino- fue avanzar en todo aquello que signifique “conveniencia mutua”, pese a que algunos sectores del Ejecutivo no quieren que se haga un trato de “limones por carne porcina”. Más pragmáticos, en el equipo económico entienden que hay que lograr que, luego de tantos anuncios, entren los limones a EE.UU., una medida que había sido anunciada, pero no concretada, por el entonces embajador ante Washington, Martín Lousteau.

El Gobierno de Mauricio Macri busca relanzar la relación bilateral, que por los menos en la última década no ha sido favorable a los intereses argentinos. Sucede que el intercambio comercial de Argentina con Estados Unidos terminó 2015 con un déficit de u$s 4.727,7 millones, mientras que diez años antes, en 2005 la balanza resultaba positiva con u$s 495,4 millones.

Los principales productos que se le vendieron a Estados Unidos en 2015 fueron el biodiesel, por u$s 385 millones y una participación del 11,4%; aceites crudos de petróleo con u$s 298 millones y el 8,8%; vinos por u$s 265,4 millones y el 7,8%; aleaciones de aluminio con u$s 109,9 millones y el 3,2%; y aceites de limón con u$s 101,4 millones y el 3,2%.

Diez años atrás, se exportaron productos similares pero generando ingresos considerablemente superiores: biodiesel por u$s 918,7 millones y 20,4%; aceites crudo de petróleo por u$s 886,5 millones y 19 ,7%; fuel oil por u$s 209,6 millones; aleaciones de aluminio por u$s 128,7 millones y preparaciones bovinas por u$s 87 millones.

