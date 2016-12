Pre Cosquin 2017 en Azul

Se llevó a cabo en esta ciudad, en el Complejo Cultural San Martín, la edición número 43 del Pre Cosquín con la presencia de un número importante de participantes de toda la zona.-

Este evento sirve para realizar la preselección de nuevos valores, en los diferentes rubros que representarán a esta subsede en Cosquín los días 7 y 8 de enero de 2017.

Los folkloristas y tangueros lo estaban esperando todo el año porque es una competencia que permite apostar en otros escenarios de otras ciudades y otras provincias.

En esta oportunidad los rubros fueron: solista vocal femenino, solista vocal masculino (tango y folklore), Dúo Vocal, Conjunto Vocal, Solista instrumental, conjunto instrumental, malambo individual, conjunto de malambo, pareja de baile tradicional, pareja de baile estilizada (tango y folklore), conjunto de danzas, tema inédito. Fuera de certamen Pre Cosquín mejor coreógrafo de ballet, mejor músico/a, mejor bailarín/a y mejor puesta en escena.

El jurado estuvo integrado por cinco integrantes, tres en canto y dos en danza y también asistió una veedora de la comisión municipal de folclore de Cosquín, quién fiscalizó los resultados.

La veedora destacó que se tiene un registro de todas las sedes y Azul es una de las que cuenta con más antigüedad. Está a la vista la cantidad de artistas que llegan a la final. Es decir, la gente que pasó en esta instancia va a Cosquín y llegaría a una preselección para ir al escenario mayor.

El jurado tuvo que hacer respetar el reglamento de lo que es la instancia del Pre Cosquín en Azul, pero consideran sus integrantes que los artistas tienen que transmitir lo que sienten cuando bailan, más allá de una técnica, una perfección y lo que se necesita, según el estilo que se esté bailando. Si un artista no traspasa el escenario y no llega hasta el infinito con sus sentimientos no es completo.

Los integrantes del jurado de canto se fijaron en la afinación, puesta en escena, los temas también fueron tenidos en cuenta.

Para una integrante del jurado que ha bailado en Cosquín, porque fue fundadora del Ballet Folclórico Nacional, ir al escenario mayor de Latinoamérica es acudir al templo del folclore en la Argentina.

En esta oportunidad, una vez finalizada la selección por parte del jurado se dio por terminada la jornada del dia, pues se había previsto que al día siguiente en el escenario, sobre el veredón municipal actuaran números artísticos y también algunos de los que intervinieron en la preselección del día anterior.

En esta oportunidad el público también acompaño, y bajo el lema “Azul canta y baila”, se llevó a cabo una peña donde todos podían participar. Muchos tentados por el folclore desplegaron sus movimientos sobre la calle Irigoyen.

También la plaza San Martín se convirtió en un paseo, con puestos de venta, de diseño, cerveza, ropa, cremas, artesanías, dulces artesanales, entre varios productos.

Para Azul el pre Cosquín significó la presencia de artistas y público de toda la zona que vino a ver un espectáculo y algunos a competir. Además en la parte organizativa y elección del jurado está la explicación del porqué es una de las sedes con más antigüedad. Porque las cosas salieron como se había previsto.