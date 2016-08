“Primer Encuentro para la Experiencia y la Enseñanza Artística”, en la Semana de las Artes

La actividad es organizada por la Escuela de Bellas Artes “Luciano Fortabat” y auspiciada por el CADES. La coordinadora a cargo Mariana Lupo ofreció detalles al respecto.

< > Mariana Lupo, coordinadora de la actividad que se desarrollará en el marco de la Semana de las Artes. NACHO CORREA

En la Escuela de Bellas Artes “Luciano Fortabat” comenzará la Semana de las Artes este viernes y culminará el 26 de septiembre.

Por tal motivo este diario dialogó con la coordinadora de la actividad Mariana Lupo, quien explicó en qué consiste el Primer Encuentro para la Experiencia y la Enseñanza Artística.

En principio contó que “arranca el viernes con la primera expositora, que tiene como objetivo ligar la producción artística con la formación docente. Si bien en Bellas Artes se trabaja en formas separadas pero, en esta oportunidad, a través de la experiencia en la producción se analiza la posibilidad de tomar estos aspectos como una sola cosa”.

Enumeró algunas de las actividades: “habrá diferentes talleres de escultura porque yo tengo grupos de escultura que egresan este año y la idea es que se lleven experiencias diferentes. Vendrán artistas, representantes de la escultura como Rafael Martín que es un artista argentino muy importante. Además, estará Silvia Carbone que tiene el premio del Fondo Nacional de las Artes. Mariano Charnoudie, un artista local, ofrecerá una introducción a la talla en piedra y dos escritoras investigadoras, docentes y artistas”.

La docente destacó que “la característica de todos los talleres es que son activos, ninguno es una charla, sino que vienen a desarrollar actividades de aprendizaje”. También mencionó que “todas las actividades son gratuitas, son auspiciadas por el CADES, y está dirigido para artistas, docentes en ejercicio y estudiantes de los últimos años de Bellas Artes, aunque puede ir cualquiera”.

La inscripción se puede realizar comunicándose a marianalupo@hotmail.com o puede dirigirse a la escuela hoy de 18 a 20 horas y mañana de 14 a 16 horas.

“La verdad es que estoy muy contenta”

En segundo término la docente precisó que “la verdad es que me siento muy contenta. Es una oportunidad para los chicos de cuarto, lo hice pensando en mis alumnos y en mi formación en terciario”.

En cuanto a sus alumnos, Mariana dijo que “los chicos no tienen la posibilidad de viajar para perfeccionarse esta es una buena oportunidad, en donde es totalmente accesible, entonces me parece que es una oportunidad que no se pueden perder”.

Por último agradeció que “Ignacio Santilli y Juan Genco, estudiantes de cuarto año de técnicos gráficos por el diseño de la gráfica del evento y a Silvio Oliva por hacernos el contacto con Rafael Martín”.