Productor denunció que le carnearon dos vacunos

Según señaló ayer el damnificado por estas carneadas, uno de los hechos se registró durante el pasado mes de junio y el otro, días atrás. Primero fue un novillo y después una vaca lo que los abigeos faenaron en forma clandestina, tras matar a tiros a ambos animales y llevarse los cortes más importantes. “En la Policía me dicen que saben quiénes son, que los tienen identificados. Pero después nunca pasa nada. Cuando hago la denuncia en la Subcomisaría de Cacharí ellos me la toman, pero me dicen que es competencia de la Patrulla de Azul”, dijo ayer el propietario de los vacunos en diálogo con este diario.