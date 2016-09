Productores, acopiadores y corredores de granos suspendidos

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) excluyó a miles de productores, acopiadores y corredores del Registro Fiscal de Operadores en la compraventa de granos y legumbres secas por no cumplir con las exigencias legales para participar en la actividad. La Dirección de Análisis de Fiscalización Especializada, dependiente del organismo recaudador, resolvió las exclusiones con una decisión publicada anteayer en los avisos oficiales del Boletín Oficial.

En la mayoría de los casos, los excluidos no reunían la condición de habitualidad en el comercio de granos o no acreditaban la condición de responsable inscripto en el impuesto al valor agregado. Otros operadores fueron excluidos del registro porque no acreditaban su condición de inscripto como operador del comercio de granos ante la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario.