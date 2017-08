“Quedaron muy sorprendidos con nuestra forma de bailar”

Nacho Luna y Josefina Lucero estuvieron en Hungría en el “International Folklore Meeting” haciendo danzas típicas de nuestro país. Según contaron fueron muy bien recibidos y tuvieron una excelente experiencia en este encuentro.

< > Nacho y Josefina, con la estatua de la libertad de Budapest de fondo, con la bandera argentina.

Nacho Luna y Josefina Lucero estuvieron representando a Argentina en el Budapest Open, un festival de folclore de carácter internacional en donde cada país muestra las danzas típicas de origen. El mismo se realizó en Hungría y contó con delegaciones de todas partes de Europa.

Pero el viaje de Nacho y Josefina comenzó mucho antes. Un trabajo continuo en lo que refiere al folclore han llevado a cabo estos dos bailarines y, desde hace algunos años, tienen su propio Ballet llamado “Pampa”.

Este trabajo mantenido en el tiempo les ha permitido conocer a personas de nuestro país, y con investigación mediante, de otras naciones. Tal es el caso de Gaal Tibor, un húngaro que organiza el “International Folklore Meeting”, un encuentro que se realiza en Budapest y tiene relevancia internacional.

En este sentido, la pareja lo contacta hace tres años atrás y ahí surge por primera vez la invitación. Fueron años de trabajo y esfuerzo, y mucha colaboración de la comunidad, para que puedan realizar este viaje y poder contarles al mundo lo que se hace en Azul.

Por esta razón, este medio dialogó con Nacho quien en un primer momento destacó que “me contacto con el organizador a través de Facebook en donde le mandé algo de material. Ahí empezamos con las comunicaciones en donde me invita a su encuentro internacional de folclore para que pasemos algunos días allá mostrando lo que hacíamos”.

Por cuestiones económicas nunca “podíamos viajar. Pero este año la Municipalidad se comprometió a darnos una parte del dinero y ahí comenzamos con la campaña para juntar el dinero restante”.

A partir de ahí “seguimos para adelante y recolectamos el dinero para poder viajar gracias a todos los azuleños, a los que le estamos más que agradecidos en haber permitido tener esta oportunidad”.

Presentación en Hungría

Una vez llegados a Hungría la alegría no les entraba en el cuerpo. “Llegamos y estábamos más que contentos”, y al principio se les dificultó la comunicación por “una cuestión del idioma que no tiene nada que ver con lenguajes que se pueden ver en Azul, es algo muy diferente. Es muy difícil”, explica Luna. Pero esto no les impidió “comunicarnos. De alguna manera nos hacíamos entender y fue algo muy bueno”.

Pero hay un lenguaje que es universal y es el de la danza. “Una vez que nos subimos al escenario hicimos más relaciones que antes” a esto agrega que “nos felicitaron y se quedaron más que sorprendidos porque para ellos es algo muy distinto y desconocido”.

Josefina y Nacho hicieron dos presentaciones en el festival en donde mostraron danzas folclóricas más que variadas: “hicimos danza del norte Chacarera Doble, Chacarera y Escondido; y del sur con un Triunfo y Huella”. Luego Nacho hizo una presentación solista bailando Malambo del norte y sur.

Con estas performances los integrantes del festival como las otras delegaciones “quedaron muy sorprendidos con nuestra forma de bailar. Para ellos nuestro baile era lo exótico, lo distinto”.

A partir de esta presentación quedaron invitados “pero lo proyectamos para un par de años adelante porque nos gustaría viajar con una delegación del Ballet para poder mostrar cosas más grande y se vuelve más interesante”.

Más allá de bailar y representar a nuestra ciudad en un festival de semejante envergadura pudieron recorrer distintos espacios emblemáticos de la capital húngara. “Dentro del encuentro se hacían excursiones en donde conocimos lugares imponentes. Paseamos por el parlamento, la estatua de la libertad, fuimos a las basílicas y mucnos otros lugares”, contó Nacho.

El trabajo continúa

Una vez que volvieron en Hungría el trabajo no cesó para Nacho y Josefina. Por delante “tenemos los Torneos Juveniles de la Provincia, el jueves estaremos en la Casa Ronco, el viernes en el III Encuentro de Identidad Bonaerense”.

Luego estarán participando de un certamen de danza en Las Flores “en el que nos venimos preparando desde hace mucho para esta competencia. El año pasado pudimos ir con pocos rubros pero este año ya nos vamos preparando con mas rubros”.

Para estos trabajadores de la cultura “no hay descanso porque vinimos con más ganas de trabajar porque conocimos otras realidades y vimos con poco ellos pueden por qué no habríamos de poder nosotros”.

Por último manifestó que “ahora le pusimos toda la energía a nuestro propio encuentro de danza que se llama “Gauchos por la danza” y queremos que sea cada vez más grande con referentes de distintas provincias”.