Queja de una madre por la búsqueda de su hija adolescente

Andrea Paola Luz volvió a presentarse ayer en la redacción de este diario. Aliviada por la aparición de la nena, la mujer criticó la intervención que tuvo en el hallazgo de la chica -concretado aproximadamente a las 3 de la madrugada de ayer- el personal de la comisaría primera. La entrevistada, quien habló de una supuesta desatención de los policías, atribuyó esa circunstancia a su condición de “musulmana”.

La mamá de la adolescente que estuvo desaparecida alrededor de quince horas, hecho por el cual la mujer realizó una denuncia por averiguación de paradero, regresó ayer a la redacción de EL TIEMPO. Con el comprensible alivio por el hallazgo de la menor, de 14 años, la señora expuso su queja por el incorrecto desempeño que, según ella, tuvieron los efectivos de la comisaría primera. Como se informó en la anterior edición, Andrea Paola Luz se presentó en este diario ayer, alrededor de la 1 de la madrugada, para mencionar que su hija María Selene, se había ausentado alrededor de las 11 del martes luego de mantener con ella una discusión. Afirmó que cuando acudió alrededor de las 16.30 a la seccional de calles Belgrano y Las Flores, inicialmente no querían tomarle la denuncia por averiguación de paradero, hasta que finalmente y luego de insistir, logró que le recibieran una exposición por la desaparición de la adolescente.

No obstante, cuando en la tarde de ayer la mujer regresó a este matutino, aseguró sin vacilar que en realidad fue ella quien, con los datos aportados por distintas personas, pudo dar con el paradero de su hija, en el domicilio particular de quien sería su novio.

Luz explicó que, alrededor de las 2 de ayer, tras retirarse de este diario junto con personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia, se presentó nuevamente en la comisaría primera. “Le dije a la persona que me atendió que me había tratado muy mal, que él estaba para ayudarme. Me dijo que no tenían gasoil para salir a buscar a mi hija; le dije ‘que vaya en carreta o como sea pero que buscara a mi hija’. Yo miraba la hora y entraba en desesperación por no poder encontrar a mi hija. La gente me empezó a pasar datos y ellos estaban ahí, sentados, con el celular todo el tiempo en la mano; en ningún momento movilizaron nada”, expresó.

“Ellos supuestamente fueron a la casa donde ella estaba pero no me la trajeron y, para ‘lavarse las manos’ ¿qué dijeron?: que mi hija estaba golpeada por mí. Mi hija no está golpeada por mí. La madre del chico la ocultó; la tenía secuestrada. Cuando yo empecé a apretar por los medios (la búsqueda trascendió rápidamente por las redes sociales), ¿qué hicieron?: un policía la fue a buscar en su auto privado a mi hija, pero no me la trajeron y la llevaron a la comisaría de la Mujer”, agregó.

Más adelante afirmó que no quedó conforme con el trato que le dispensaron en la dependencia policial al señalar que “me decían que yo tenía que ir a esperar a mi casa y llamar yo por teléfono; ellos nunca se comunicaron ni siquiera para decirme que no habían encontrado a mi hija. Y cuando la encontraron, tampoco me lo dijeron. Vi que había un movimiento extraño y me di cuenta que la habían encontrado”.

“Ella tiene una familia bien constituida”

La mamá reconoció que su hija “está muy asustada”. “No sé qué le pasó ni qué no le pasó. No me la mostraron todavía pero yo encontré a mi hija. Ella es una nena que vive en su casa y que nunca sale sola. Tiene un hogar y una familia bien constituida. Me llamó una psicóloga y me dijo que mi hija no me quería ver. No voy a juzgar a nadie. Sí voy a decir acá y en todos los lugares donde me llamen que la policía no movió nada; que la que anduvo hasta la madrugada buscando a mi hija fui yo”, agregó.

Andrea Paola aseveró que el personal de la seccional primera tomó intervención concreta “cuando yo caí con el personal de la comisaría de la mujer”. “Ahí empezaron a moverse y a imprimir la foto y pegarla en los patrulleros. Y si ella aparecía muerta ¿quién me la devuelve?. Yo lo único que quería era abrazar a mi hija porque, de hecho, es lo único que me importa”, amplió.

La mamá se expresó agradecida con quienes, a través del watshapp y Facebook, le fueron aportando datos para encauzar la búsqueda. “Hoy (por ayer) a la mañana tuve comentarios que directamente tuve que borrarlos porque como la comisaría se encargó de decir que yo la había golpeado a mi hija. Hoy ‘soy una desalmada’, pero me quedo con todo lo que me ayudaron anoche. ¿Por qué (desde la comisaría primera) no dieron parte a los medios? Porque saben que hicieron las cosas mal. Hoy me tocó a mí pero otro día le tocará a otra persona que tal vez no tiene la capacidad de expresarse y lo dejan pasar”, se preguntó.

Consultada sobre los motivos por los que se considera destratada, indicó: “Me discriminaron por ser musulmana. El ser musulmana y llevar el velo me hace menos para ellos; eso me duele en el alma porque la desesperación de madre que yo tenía no se la deseo a nadie. Ojalá hubiera tantas buenas madres como yo. Todo el tiempo sentí que me tomaron el pelo, que se rieron de mí”.