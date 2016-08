Realizarán una subasta de mobiliario y otros elementos a beneficio de la cooperadora del Hospital Materno de Azul

Ayer brindaron precisiones sobre la iniciativa el director del efector, Dr. Augusto Carella, junto con integrantes del equipo de colaboradoras del establecimiento. La actividad tendrá lugar en la casa del recordado productor rural, San Martín esquina España, el sábado a la hora 15.

< > Integrantes del equipo de conducción del Hospital Materno “Argentina Diego” y de la Asociación Cooperadora del establecimiento asistencial, más que nunca trabajando juntos para poder mejorar el servicio que presta el efector para la ciudadanía local y de una amplia zona de influencia.

A instancias de una iniciativa que surgió de las herederas de Benito Casado, se realizará el próximo sábado una subasta de mobiliario y otros elementos a total beneficio de la Asociación Cooperadora del Hospital Materno Infantil “Argentina Diego” de Azul, un establecimiento que no sólo atiende a pacientes del distrito sino que recibe a diario a nenes y familiares que llegan desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires con diferentes patologías.

Para conocer detalles del remate, a llevarse a cabo a partir de la hora 15 en la casona del extinto productor rural, sita en San Martín esquina España, este diario tomó contacto ayer con el director del centro asistencial, Dr. Augusto Carella, e integrantes del grupo de ayuda.

Desde la citada asociación cooperadora se recalcó que siempre la comunidad azuleña acompañó cada campaña que se puso en marcha para recaudar fondos en beneficio del hospital de niños, y que esperan que esta vez no sea la excepción.

“Estamos organizando una subasta que se va a dar el sábado 3. Tuvimos la alegría que una de las hijas de Benito Casado, que es la familia que va a realizar la subasta, se acercara al hospital para ofrecer a beneficio de la cooperadora del hospital todo lo que resulte del remate de muebles, cristalería y otros objetos que hay en la casa, con la intención de que esos fondos queden para el hospital a través de la cooperadora”, dijo Carella, y agregó: “Para nosotros es un orgullo. De alguna manera a la familia Casado la hemos tenido internada en algún momento en el hospital. Agradecemos profundamente este gran gesto a favor del hospital porque esto surgió espontáneamente; me llamaron un día y yo le pasé la inquietud a la tesorera de la comisión directiva y nos hicimos cargo a partir de allí”.

Proyectos en carpeta

El director del Materno sostuvo que “queremos agradecer y pedirle a la población de Azul que una vez más, si quieren colaborar con el hospital, pueden hacerlo en este momento a través de esta subasta”.

“Más adelante hablaremos de la jineteada que se nos viene para el mes de noviembre”, amplió respecto de una de las actividades que están programadas para lo que resta del año con el fin de recaudar a beneficio del centro asistencial provincial.

“En mente hay varios proyectos, algunos de ellos edilicios que están en marcha; alguna ampliación de terapia intensiva de neonatología para la dolcerie y para neonatales no críticos. Tenemos en marcha el comedor de madres, que este hospital no cuenta con ese servicio, en coincidencia con lo que nos han dicho desde la provincia de Buenos Aires para la construcción de depósitos que se harán este año o en 2017 en lo que resta del espacio del hospital. La idea es construir farmacia y laboratorio, una obra de más de 200 metros cuadrados en dos plantas con ascensor hidráulico. Ahí estaría la creación del comedor de madres que para las madres que no son de Azul y tienen a sus hijos internados 50 o 60 días en neonatología es fundamental y que amamantan”, explicó.

Carella admitió que también se tiene en carpeta la idea de poder contar a futuro con una “casa para madres”, pero prefirió no profundizar aún en esa cuestión ya que previamente deben ponerse de acuerdo con otra institución que resultó benefactora igual que el hospital de una edificación lindera del establecimiento. “Si lo pudiéramos lograr sería para alojar a las madres que no son de Azul”, advirtió.

“Queremos invitar a toda la población”

Betty Bigalli, tesorera de la Asociación Cooperadora, detalló que el remate estará a cargo del martillero Daniel Moretti, “quien ha hecho una gran cantidad de lotes, porque hay bastantes cosas: hay mobiliarios, cuadros, alfombras, cristalería, etc”. “Nosotras queremos invitar a toda la población para que vaya, compre y entre todos poder sacar un importante beneficio para la cooperadora del hospital. A nuestra cooperadora es la primera vez que le ocurre esto, por lo cual estamos totalmente agradecidas con las chicas de Casado que se acordaron de nosotros para realizar esta subasta”, añadió.

Tras resaltar que todo lo que se recaude el sábado irá al fondo común de la cooperadora del hospital, Bigalli reconoció que en la actualidad el hospital, dentro de todo, goza de “buena salud”. “La dirección nos dice qué necesita y nosotros realizamos la compra. A pesar de que estamos bastante bien dentro de todo, nunca está de más un aporte y esperamos que este sea importante dada la calidad de las cosas que se van a subastar. El viernes, de 17 a 20 horas, la gente puede ir a conocer todo lo que se va a subastar, y el sábado vamos a estar desde las 9.30 de la mañana hasta el mediodía. A las 15 va a ser efectivamente esta subasta”, señaló.

Acotó que para el remate “hay cosas muy valiosas, muy lindas, y esperamos que todos concurran porque es una oportunidad de llevarse elementos muy buenos y, al mismo tiempo, colaborar con el hospital”, para finalizar diciendo que “ojalá que esto aliente a que otros puedan realizar donaciones”.