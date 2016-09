Recién anoche se volvieron a dictar clases en los establecimientos educativos del Partido de Azul

El Servicio Meteorológico Nacional informó a las 11 que el desarrollo de “vientos intensos con ráfagas” excluía dentro de la zona de cobertura a esta parte del territorio bonaerense. La advertencia era sólo para la “zona este de la provincia y Río de La Plata exterior”. No obstante en Olavarría, Tandil y Azul hubo vuelta a clases con restricciones. En la ciudad serrana, los colegios primarios y secundarios tuvieron actividad normal, no así los jardines maternales. La Unicen dispuso el no dictado de clases en la totalidad de sus sedes. Desde la CEAL dijeron que hubo daños en “toda la extensión del sistema” y que en Chillar había alimentación de energía a través de un generador.

< > Sin actividad. Así se presentaba ayer a la tarde el edificio de la ex Piloto.

Recién anoche hubo autorización oficial para que se procediera con el normal reinicio de clases en el distrito de Azul, a pesar que antes del mediodía de la víspera el Servicio Meteorológico Nacional había informado que el centro de la provincia de Buenos Aires quedaba excluida del área de cobertura donde se mantenía el alerta por “vientos intensos con ráfagas”. Más allá del no dictado de clases en los turnos mañana y tarde, ayer perduraban las consecuencias que dejó el temporal de fuertes vientos que golpeó a una amplia región del territorio bonaerense con especial impacto en la zona costera, donde los daños fueron mucho más notorios a los que se produjeron en ciudades como Azul. De hecho la Cooperativa Eléctrica de Azul Limitada estaba alimentando a Chillar con un generador, ante la salida del servicio de la línea que abastece a la vecina localidad producto de una falla originada por el vendaval.

Los partes oficiales

En la página oficial del Servicio Meteorológico Nacional, en el informe de las 11 de la mañana de la víspera se dejaba claramente expresado que el centro de la provincia de Buenos Aires estaba fuera del área de cobertura del alerta que se había emitido en las horas previas y que, vale decirlo, se mantenía vigente hasta la mañana, tal como lo informó en la edición pasada de este matutino.

El comunicado del organismo que depende de la Fuerza Aérea Argentina consignaba que el fenómeno de “vientos intensos con ráfagas” estaba reservado para el “este de la provincia de Buenos Aires y Río de La Plata exterior”. Para esa zona el informe de situación detallaba que “sobre el área de cobertura continuarán soplando vientos intensos del sudoeste con velocidades estimadas entre 50 y 70 km/h con ráfagas. La intensidad del viento tenderá a disminuir gradualmente durante el día de hoy miércoles 14. Se determina el cese de alerta para el centro de la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sur de Entre Ríos y Río de La Plata interior”.

Desde la Municipalidad de Azul, en tanto, ayer se emitieron dos comunicados de prensa. En el primero de ellos –recibido a la hora 9.47- se confirmó la suspensión de toda actividad escolar en el turno tarde. “Ante la continuidad del alerta meteorológico Defensa Civil determinó la suspensión de la actividad escolar en todos los establecimientos educativos del Partido en el turno tarde del día de hoy (por ayer). En tanto alrededor de las 13 se informará las medidas a adoptar de acuerdo a la continuidad del fenómeno climatológico. La resolución es de carácter preventivo y se basa en los informes oficiales recibidos por parte del Servicio Meteorológico Nacional en los que el alerta estima que continuarán las intensas ráfagas de viento. Asimismo la Cooperativa Eléctrica continúa realizando distintas tareas en la vía pública. En tanto se encuentra trabajando el Comité de Crisis de Defensa Civil por lo que se solicita a los vecinos llamar al 103 en caso de emergencias”, se indicó.

En tanto a la hora 13.15, la comuna señaló que “en turno noche se retoman las clases. Defensa Civil Azul informa que hoy (por ayer) en el turno noche se retomará la actividad escolar en todos los establecimientos educativos del Partido. La determinación fue tomada luego de observar los informes oficiales que anuncian la suspensión del alerta meteorológico que abarcaba a nuestra región”.

Respuestas en la zona

Según informaron los medios olavarrienses, al igual que en Azul no hubo actividad escolar en los turnos mañana y tarde. En cambio en Tandil, ciudad que se vio mayormente afectada por el temporal que las dos primeras, ayer a la tarde el dictado de clases –salvo honrosas excepciones- fue normal. Así lo anticipó a una radio tandilense el titular de la Jefatura Distrital, Rodolfo Badín. “Salvo algún establecimiento puntual que tenga inconvenientes, habrá clases en el turno tarde y noche”, señaló el funcionario educativo de la población serrana. De acuerdo con lo dado a conocer por la Subsecretaría de Cultura y Educación de Tandil, “por sugerencia de la Dirección de Defensa Civil” no hubo clases en los turnos tarde y noche de todos los establecimientos educativos municipales.

Por su parte, desde el Rectorado UNICEN informaron que también se suspendían todas las actividades educativas y administrativas durante el turno tarde y noche en sus sedes de Tandil, Azul, Olavarría y Quequén.

CHILLAR, ABASTECIDO CON UN GENERADOR

La Cooperativa Eléctrica de Azul Limitada, en un parte de prensa confeccionado a las 8:30 horas de ayer, se dieron a conocer algunas de las secuelas que a su paso dejó el vendaval.

“El temporal y de los fuertes vientos registrados ayer (por el martes) en el Partido de Azul ocasionaron importantes inconvenientes y daños en el sistema eléctrico de la CEAL. Toda la extensión del sistema se vio dañado. En la zona urbana tres alimentadores de media tensión (que abastecen a grandes cantidades de usuarios) salieron de servicio debido a líneas cortadas, postes caídos y ramas sobre las líneas. Las cuadrillas de la CEAL trabajaron durante toda la jornada para restablecer el suministro en las zonas afectadas, pero con ciertas limitaciones por las condiciones climáticas adversas. Se registraron cortes en diferentes barrios de nuestra ciudad, algunos en forma parcial y en otros, total. Actualmente existen reclamos domiciliarios puntuales, pero el servicio en la zona urbana está restablecido en su totalidad”, indicó.

La Cooperativa confirmó que a los vecinos chillarenses se los estaba abasteciendo con un generador propio: “La zona aún afectada es la rural, en la que se está trabajando actualmente y en la localidad de Chillar se está suministrando energía a través de un generador, debido a la falla en la línea que abastece a dicha localidad”.

“Se solicita a la población no acercarse a postes caídos, cables cortados o a elementos peligrosos que puedan estar en la vía pública. Comunicarse al: 431400 – 431603 – 432313. Los móviles y el personal de la CEAL continúan trabajando y están afectados a esta situación de emergencia. Sepan disculpar las molestias que pudieran haberse ocasionado”, culmina el comunicado.